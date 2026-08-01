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México

Jóvenes Construyendo el Futuro abre registro para recibir apoyos de 9,500 pesos mensuales

La convocatoria estará abierta hasta alcanzar la meta establecida para este 2026 que es de aproximadamente medio millón de beneficiarios, informó la STPS.
sáb 01 agosto 2026 03:58 PM
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El programa del Bienestar tiene vinculación con diversas empresas que capacitan a jóvenes menores de 30 años quienes reciben el apoyo económico durante un año. (Foto: jovenesconstruyendoelfuturo)

El programa federal Jóvenes Construyendo el Futuro inició un nuevo registro este sábado 1 de agosto, con el objetivo de vincular a personas de entre 18 y 29 años que no estudian ni trabajan con empresas para capacitarlos laboralmente, y con ello, incentivar la productividad en este sector etario de la población.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) recuerda que la convocatoria de este programa del Bienestar está dirigida exclusivamente a personas de 18 a 29 años que no estudian ni trabajan, además de cumplir con otros requisitos para ser aceptados y reciban el apoyo económico mensual.

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¿Cómo hacer el registro?

Se debe ingresar al siguiente enlace con un usuario y contraseña: https://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/

En esta convocatoria, los espacios que se abrieron están focalizados, por lo que se recomienda ubicar el municipio para ver si hay espacios disponibles en los centros de trabajo de su elección.

Expansión consultó los municipios abiertos focalizados objetivo que de acuerdo con el gobierno federal se ubican en zonas con mayor rezago social y con mayor índice de inseguridad, y las entidades donde aún hay disponibilidad son los siguientes:

Aguascalientes

Baja California

Baja California Sur

Chihuahua

CDMX

Coahuila

Colima

Durango

Guanajuato

Guerrero

Hidalgo

Jalisco

Edomex

Michoacán

Morelos

Nayarit

Nuevo León

Oaxaca

Puebla

Quintana Roo

San Luis Potosí

Sinaloa

Sonora

Tabasco

Tamaulipas

Tlaxcala

Yucatán

Zacatecas

Entidades sin cupo

Veracruz y Querétaro ya no cuentan con municipios abiertos para inscribirse.

Campeche ya tiene la meta alcanzada

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Estará abierto hasta alcanzar la meta establecida para este 2026 que es de aproximadamente medio millón de beneficiarios entre las y los jóvenes que están actualmente en capacitación, más los que van a incorporarse a lo largo del año a través del programa, detalló en enero de este año el secretario de Trabajo y Previsión Social (STPS), Marath Baruch Bolaños López.

La solicitud a la inscripción al programa también se puede realizar en los módulos móviles que recorren el país.

¿Cuánto reciben los beneficiarios de Jóvenes Construyendo el Futuro?

El monto que recibirán los jóvenes cada mes es de 9,582 pesos hasta por 12 meses.

Para 2026, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro tiene un presupuesto aprobado de 25,173 millones de pesos (mdp), monto que será destinado para el pago directo y sin intermediarios de los apoyos económicos a las y los jóvenes, además de la cobertura del seguro médico del IMSS, mientras se capacitan.

Requisitos

  • CURP actualizada.
  • Identificación oficial vigente (credencial para votar (INE) o pasaporte).
  • Comprobante de domicilio (recibo de luz, agua, predial o teléfono, con vigencia máxima de tres meses).
  • Fotografía reciente a color, con el rostro descubierto, sin alteraciones y sosteniendo la ficha de registro emitida por el sistema.

Tras ser aceptado en el programa, los beneficiarios se comprometen a realizar las actividades establecidas en el plan del centro laboral, cumplir con el horario establecido, respetar las reglas laborales, además de ser evaluados por un tutor.

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Los centros de trabajo en donde se pueden capacitar los beneficiarios del programa se dividen en nueve áreas de especialización: Cultura y deportes, Administrativa, Ventas, Servicios, Agropecuarios, Oficios, Industrial, Ciencia y Tecnología y Salud.

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Los jóvenes interesados en ser beneficiarios del programa y que tengan duda acerca de este programa y su incorporación, pueden llamar al 800 841 2020 (de lunes a sábado, de 08:00 a 21:00 horas); también se puede marcar el 079, las 24 horas, los siete días de la semana.

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