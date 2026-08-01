Jóvenes Construyendo el Futuro abre registro para recibir apoyos de 9,500 pesos mensuales

Estará abierto hasta alcanzar la meta establecida para este 2026 que es de aproximadamente medio millón de beneficiarios entre las y los jóvenes que están actualmente en capacitación, más los que van a incorporarse a lo largo del año a través del programa, detalló en enero de este año el secretario de Trabajo y Previsión Social (STPS), Marath Baruch Bolaños López.

La solicitud a la inscripción al programa también se puede realizar en los módulos móviles que recorren el país.

¿Cuánto reciben los beneficiarios de Jóvenes Construyendo el Futuro?

El monto que recibirán los jóvenes cada mes es de 9,582 pesos hasta por 12 meses.

Para 2026, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro tiene un presupuesto aprobado de 25,173 millones de pesos (mdp), monto que será destinado para el pago directo y sin intermediarios de los apoyos económicos a las y los jóvenes, además de la cobertura del seguro médico del IMSS, mientras se capacitan.

Requisitos

CURP actualizada.

Identificación oficial vigente (credencial para votar (INE) o pasaporte).

Comprobante de domicilio (recibo de luz, agua, predial o teléfono, con vigencia máxima de tres meses).

Fotografía reciente a color, con el rostro descubierto, sin alteraciones y sosteniendo la ficha de registro emitida por el sistema.

Tras ser aceptado en el programa, los beneficiarios se comprometen a realizar las actividades establecidas en el plan del centro laboral, cumplir con el horario establecido, respetar las reglas laborales, además de ser evaluados por un tutor.

Los centros de trabajo en donde se pueden capacitar los beneficiarios del programa se dividen en nueve áreas de especialización: Cultura y deportes, Administrativa, Ventas, Servicios, Agropecuarios, Oficios, Industrial, Ciencia y Tecnología y Salud.