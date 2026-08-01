México suma más de un millón de desplazados en 11 años por desastres y cambio climático

El estudio identificó que 2023 fue el año con mayor número de personas desplazadas, con 285,864 casos, principalmente por los efectos del huracán Otis; en contraste, 2016 registró la cifra más baja, con 16,427 desplazamientos. En la mayoría de los casos, los fenómenos hidrometeorológicos concentraron el mayor número de personas afectadas.

México carece de una política nacional para atender el desplazamiento climático

El diagnóstico advierte que, aunque México fortaleció su sistema de protección civil tras los terremotos de 1985, aún carece de un marco jurídico federal especializado y de una política nacional que atienda de manera integral el desplazamiento forzado interno, en particular el provocado por desastres y cambio climático.

Si bien el gobierno federal reconoció oficialmente este fenómeno como un problema público en 2019 y desde entonces se han impulsado leyes estatales, protocolos y mecanismos de atención, la mayoría de estos instrumentos se enfocan en los desplazamientos derivados de la violencia, mientras que los ocasionados por fenómenos ambientales continúan rezagados.

Actualmente, solo Chiapas, Guerrero, Sinaloa y Zacatecas cuentan con leyes específicas sobre desplazamiento forzado interno, mientras que otras entidades como Oaxaca, Estado de México y Michoacán trabajan en iniciativas similares. A nivel federal, las propuestas para expedir una Ley General sobre la materia no han prosperado en el Congreso.

Los desastres agravan la vulnerabilidad

El estudio sostiene que el desplazamiento es un fenómeno multicausal en el que convergen pobreza, desigualdad, falta de ordenamiento territorial, violencia y cambio climático.

En estados como Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Sinaloa, Sonora, Michoacán y Zacatecas los desastres naturales se combinan con la presencia de grupos criminales, conflictos comunitarios y altos niveles de marginación, lo que dificulta el retorno de las familias y prolonga su condición de desplazamiento.

Además, advierte que muchas personas quedan atrapadas entre dos crisis: la violencia y los desastres. Aunque pueden recibir apoyo temporal mediante el Sistema Nacional de Protección Civil durante la emergencia, el país carece de mecanismos permanentes para garantizar vivienda, empleo y reconstrucción de sus medios de vida.