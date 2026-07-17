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México

La UNAM cancela examen a 2% de los aspirantes por trampas; estudiantes denuncian fallas en la plataforma

La UNAM canceló más de 3,000 exámenes de aspirantes que, consideró, hicieron trampa, pero algunos estudiantes aseguran que hubo fallas en la plataforma digital donde presentaron la prueba.
vie 17 julio 2026 06:25 PM
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Resultados del examen de admisión a la UNAM 2
Más de 50,000 alumnos ingresarán a la UNAM en agosto de 2026 para estudiar una licenciatura. (Foto: Andrea Murcia/Cuartoscuro)

La primera edición digital del examen de admisión 2026 de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se realizó en medio de quejas, fallas y denuncias de fraude.

Antes de difundir los resultados del proceso de selección, la universidad identificó posibles prácticas ilegales en la segunda jornada de aplicación de la prueba e interpuso una denuncia penal desde el 3 de julio en contra de empresas y personas que vendieron “servicios fraudulentos para sustentar el examen”.

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Esto provocó que la universidad cancelara la prueba al 2% de los 158,712 aspirantes que presentaron el examen para licenciatura. Es decir que unas 3,174 personas perdieron su oportunidad por probable trampa.

“La UNAM actuará en todo momento y de manera enérgica contra quien atente contra el debido funcionamiento de las tareas universitarias”, expuso la institución en un comunicado.

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Este viernes, la universidad difundió los resultados del examen y, a pesar de los señalamientos de fraude, varios estudiantes acusaron en redes sociales que la plataforma para hacer el examen tuvo fallas y les canceló la prueba sin que realmente estuvieran haciendo trampa.

La edición 2026 del examen de ingreso a la UNAM se hizo por primera vez en línea. Para ello se diseñó una plataforma digital que opera mediante un programa de Inteligencia Artificial que permite vigilar a los aspirantes y detectar si usan otros dispositivos para buscar información y responder el examen.

“El sistema permite captar y grabar cualquier conducta y acción realizada por cada persona aspirante a lo largo de su examen, lo que la convierte en un apoyo estratégico para el monitoreo humano que se implementó durante todas las jornadas de examen”, explicó la UNAM.

De ahí que cancelara miles de pruebas y demandará a las autoridades competentes una investigación a las empresas que vendieron los servicios fraudulentos.

De los 158,712 aspirantes de 2026, solo 21,962 ganaron un lugar para estudiar una de las 134 licenciaturas que ofrece la UNAM. Adicionalmente, 28,151 alumnos ingresarán a la universidad bajo la modalidad de Pase Reglamentado.

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Se trata de estudiantes provenientes de los bachilleratos de la UNAM. Así que, en total, la UNAM recibirá a 50,113 alumnos de primer ingreso a licenciatura para el ciclo escolar que arranca en agosto.

La cifra representa un incremento de 1,454 espacios adicionales en comparación con el año anterior, pero todavía queda sin lugar el 87% de quienes presentan examen.

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