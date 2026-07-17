La UNAM cancela examen a 2% de los aspirantes por trampas; estudiantes denuncian fallas en la plataforma

Esto provocó que la universidad cancelara la prueba al 2% de los 158,712 aspirantes que presentaron el examen para licenciatura. Es decir que unas 3,174 personas perdieron su oportunidad por probable trampa.

“La UNAM actuará en todo momento y de manera enérgica contra quien atente contra el debido funcionamiento de las tareas universitarias”, expuso la institución en un comunicado.

Este viernes, la universidad difundió los resultados del examen y, a pesar de los señalamientos de fraude, varios estudiantes acusaron en redes sociales que la plataforma para hacer el examen tuvo fallas y les canceló la prueba sin que realmente estuvieran haciendo trampa.

La edición 2026 del examen de ingreso a la UNAM se hizo por primera vez en línea. Para ello se diseñó una plataforma digital que opera mediante un programa de Inteligencia Artificial que permite vigilar a los aspirantes y detectar si usan otros dispositivos para buscar información y responder el examen.

“El sistema permite captar y grabar cualquier conducta y acción realizada por cada persona aspirante a lo largo de su examen, lo que la convierte en un apoyo estratégico para el monitoreo humano que se implementó durante todas las jornadas de examen”, explicó la UNAM.

De ahí que cancelara miles de pruebas y demandará a las autoridades competentes una investigación a las empresas que vendieron los servicios fraudulentos.

De los 158,712 aspirantes de 2026, solo 21,962 ganaron un lugar para estudiar una de las 134 licenciaturas que ofrece la UNAM. Adicionalmente, 28,151 alumnos ingresarán a la universidad bajo la modalidad de Pase Reglamentado.