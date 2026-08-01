Morena se deslinda de Roldán Álvarez, hermano de ‘El R1’, señalado por el crimen de Carlos Manzo

El comunicado fue publicado después de que este viernes se dio a conocer la detención de Álvarez Ayala, identificado por autoridades federales como líder de “Los Rs”, una célula vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y con presencia en Michoacán.

Morena explicó que Roldán fue expulsado desde noviembre de 2025, el mismo mes en que fue asesinado Carlos Manzo y comenzaron a hacerse públicos señalamientos sobre sus vínculos familiares con Ramón Ángel Álvarez Ayala.

“Ante los señalamientos sobre el hoy detenido y su relación familiar con Roldán Álvarez Ayala, este último fue expulsado de Morena desde noviembre de 2025”, informó el partido en un comunicado difundido este sábado 1 de agosto.

Morena no precisó en el documento la fecha exacta en que se concretó la expulsión, el procedimiento interno mediante el cual se tomó la determinación ni las causas específicas que llevaron a separar a Roldán Álvarez Ayala de sus filas.

“En Morena no se encubre a nadie, no se solapan complicidades y no se tolera ninguna forma de colusión con el crimen”, señaló.

El deslinde de Morena se da después de que el diputado federal Leonel Godoy también negó mantener actualmente algún vínculo político con Roldán Álvarez Ayala, aunque reconoció que éste formó parte del PRD y trabajó en su administración cuando fue gobernador de Michoacán, entre 2008 y 2012.

Godoy pidió además que las autoridades investiguen a Roldán para determinar si tuvo algún vínculo con las actividades presuntamente delictivas de su hermano.

“No sé si Roldán sea militante de Morena, no le sabría decir. Creo que no, pero si, suponiendo que Roldán fuera militante de Morena, eso nada tiene que ver con las actividades delictivas de su hermano”, declaró Godoy.