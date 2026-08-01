Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

Morena se deslinda de Roldán Álvarez, hermano de ‘El R1’, señalado por el crimen de Carlos Manzo

El partido asegura que Ramón Ángel Álvarez, señalado como presunto responsable del asesinato de Carlos Manzo, nunca militó en sus filas, mientras que su hermano Roldán Álvarez fue expulsado en 2025.
sáb 01 agosto 2026 04:04 PM
Añadir Expansión Política en Google
roldan hermano r1.jpg
Roldán Álvarez Ayala, hermano de “El R1”, junto al diputado federal de Morena y exgobernador de Michoacán, Leonel Godoy. (Foto: Facebook/ Grecia Quiron)

Morena se deslindó este sábado de Ramón Ángel Álvarez Ayala, “El R1”, señalado como presunto responsable del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y aseguró en un comunicado, que el detenido nunca ha pertenecido ni ocupado algún cargo dentro del partido.

La dirigencia morenista también marcó distancia de Roldán Álvarez Ayala, exalcalde de Apatzingán y hermano de “El R1”, quien el partido confirmó, sí estuvo vinculado políticamente.

Publicidad

El comunicado fue publicado después de que este viernes se dio a conocer la detención de Álvarez Ayala, identificado por autoridades federales como líder de “Los Rs”, una célula vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y con presencia en Michoacán.

Morena explicó que Roldán fue expulsado desde noviembre de 2025, el mismo mes en que fue asesinado Carlos Manzo y comenzaron a hacerse públicos señalamientos sobre sus vínculos familiares con Ramón Ángel Álvarez Ayala.

“Ante los señalamientos sobre el hoy detenido y su relación familiar con Roldán Álvarez Ayala, este último fue expulsado de Morena desde noviembre de 2025”, informó el partido en un comunicado difundido este sábado 1 de agosto.

Morena no precisó en el documento la fecha exacta en que se concretó la expulsión, el procedimiento interno mediante el cual se tomó la determinación ni las causas específicas que llevaron a separar a Roldán Álvarez Ayala de sus filas.

Lee más:

carlos-manzo
México

“R1”, presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo, es detenido en operativo federal

“En Morena no se encubre a nadie, no se solapan complicidades y no se tolera ninguna forma de colusión con el crimen”, señaló.

El deslinde de Morena se da después de que el diputado federal Leonel Godoy también negó mantener actualmente algún vínculo político con Roldán Álvarez Ayala, aunque reconoció que éste formó parte del PRD y trabajó en su administración cuando fue gobernador de Michoacán, entre 2008 y 2012.

Godoy pidió además que las autoridades investiguen a Roldán para determinar si tuvo algún vínculo con las actividades presuntamente delictivas de su hermano.

“No sé si Roldán sea militante de Morena, no le sabría decir. Creo que no, pero si, suponiendo que Roldán fuera militante de Morena, eso nada tiene que ver con las actividades delictivas de su hermano”, declaró Godoy.

Publicidad

El diputado consideró, sin embargo, que la detención de “El R1” debía servir para indagar también al político michoacano.

Te puede interesar:

Carlos-manzo
México

García Harfuch: Carlos Manzo fue asesinado porque grupo criminal “sentía una provocación”

Cabe recordar que el 30 de julio, tras darse a conocer la detención de Ramón Ángel Álvarez Ayala, “El R1”, Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo y alcaldesa de Uruapan, publicó en sus redes sociales una fotografía en la que aparece Leonel Godoy junto a Roldán Álvarez Ayala, hermano del detenido.

Publicidad

Acompañó la imagen con un mensaje en el que reconoció el operativo de las fuerzas federales, pero advirtió que la captura era apenas “el comienzo” de las investigaciones y exigió que no se descarte ninguna línea relacionada con el homicidio.

Roldán Álvarez sí estuvo vinculado con Morena

El nombre de Roldán Álvarez Ayala comenzó a cobrar relevancia pública tras el asesinato de Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre de 2025 durante el Festival de Velas de Uruapan.

A diferencia de su hermano Ramón Ángel, de quien Morena niega cualquier militancia, Roldán sí había tenido participación dentro de la estructura partidista en Michoacán y fue identificado en publicaciones periodísticas como consejero estatal de Morena.

Si bien Morena reconoció la anterior pertenencia de Roldán al partido, sostuvo que fue separado desde noviembre pasado.

La dirigencia insistió en que Ramón Ángel Álvarez Ayala, detenido esta semana, nunca formó parte de su estructura.

“Morena reitera que se deslinda de manera categórica y rechaza que el hoy detenido sea o haya sido militante del Partido, pues no ha pertenecido ni ha ocupado cargo alguno dentro de nuestro movimiento”, señaló.

"El R1", señalado por el asesinato de Carlos Manzo

La detención de Ramón Ángel Álvarez Ayala es uno de los avances más importantes en las investigaciones por el asesinato de Carlos Manzo, ocurrido hace nueve meses.

Manzo fue atacado a balazos la noche del 1 de noviembre de 2025 mientras participaba en un evento público por el Festival de Velas, en el centro de Uruapan.

El alcalde ganó la presidencia municipal como candidato independiente y durante su administración se mantuvo en contra las organizaciones criminales que operan en la región, además de que exigió públicamente mayor respaldo de las autoridades estatales y federales para combatirlas.

Las investigaciones desarrolladas después del homicidio derivaron en la captura de presuntos autores materiales, operadores y personas señaladas por proporcionar información sobre los movimientos del alcalde. Entre los detenidos se encuentra Jorge Armando Gómez Sánchez, “El Licenciado”, quien habría coordinado el ataque contra Manzo.

Las indagatorias llevaron posteriormente hasta Ramón Ángel Álvarez Ayala, a quien las autoridades ubican dentro de la estructura de “Los Rs” y señalan por su presunta participación en la planeación del homicidio.

“El R1” ya había estado bajo custodia de las autoridades años antes. Fue detenido en 2012 por procesos relacionados con delitos como secuestro y delincuencia organizada.

Sin embargo en noviembre de 2022 obtuvo su libertad tras una resolución judicial, decisión que entonces fue cuestionada públicamente por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Morena retomó ese antecedente en su posicionamiento de este sábado y sostuvo que desde entonces existía una postura pública frente al caso de Álvarez Ayala.

Tags

Michoacán Morena

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad