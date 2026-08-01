Morena se deslinda de Roldán Álvarez, hermano de ‘El R1’, señalado por el crimen de Carlos Manzo

Acompañó la imagen con un mensaje en el que reconoció el operativo de las fuerzas federales, pero advirtió que la captura era apenas “el comienzo” de las investigaciones y exigió que no se descarte ninguna línea relacionada con el homicidio.
Roldán Álvarez sí estuvo vinculado con Morena
El nombre de Roldán Álvarez Ayala comenzó a cobrar relevancia pública tras el asesinato de Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre de 2025 durante el Festival de Velas de Uruapan.
A diferencia de su hermano Ramón Ángel, de quien Morena niega cualquier militancia, Roldán sí había tenido participación dentro de la estructura partidista en Michoacán y fue identificado en publicaciones periodísticas como consejero estatal de Morena.
Si bien Morena reconoció la anterior pertenencia de Roldán al partido, sostuvo que fue separado desde noviembre pasado.
La dirigencia insistió en que Ramón Ángel Álvarez Ayala, detenido esta semana, nunca formó parte de su estructura.
“Morena reitera que se deslinda de manera categórica y rechaza que el hoy detenido sea o haya sido militante del Partido, pues no ha pertenecido ni ha ocupado cargo alguno dentro de nuestro movimiento”, señaló.
"El R1", señalado por el asesinato de Carlos Manzo
La detención de Ramón Ángel Álvarez Ayala es uno de los avances más importantes en las investigaciones por el asesinato de Carlos Manzo, ocurrido hace nueve meses.
Manzo fue atacado a balazos la noche del 1 de noviembre de 2025 mientras participaba en un evento público por el Festival de Velas, en el centro de Uruapan.
El alcalde ganó la presidencia municipal como candidato independiente y durante su administración se mantuvo en contra las organizaciones criminales que operan en la región, además de que exigió públicamente mayor respaldo de las autoridades estatales y federales para combatirlas.
Las investigaciones desarrolladas después del homicidio derivaron en la captura de presuntos autores materiales, operadores y personas señaladas por proporcionar información sobre los movimientos del alcalde. Entre los detenidos se encuentra Jorge Armando Gómez Sánchez, “El Licenciado”, quien habría coordinado el ataque contra Manzo.
Las indagatorias llevaron posteriormente hasta Ramón Ángel Álvarez Ayala, a quien las autoridades ubican dentro de la estructura de “Los Rs” y señalan por su presunta participación en la planeación del homicidio.
“El R1” ya había estado bajo custodia de las autoridades años antes. Fue detenido en 2012 por procesos relacionados con delitos como secuestro y delincuencia organizada.
Sin embargo en noviembre de 2022 obtuvo su libertad tras una resolución judicial, decisión que entonces fue cuestionada públicamente por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Morena retomó ese antecedente en su posicionamiento de este sábado y sostuvo que desde entonces existía una postura pública frente al caso de Álvarez Ayala.