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Él es Javier de la Fuente, nuevo secretario General de la UNAM

Javier de la Fuente Hernández fue nombrado secretario General de la UNAM tras la renuncia de Patricia Dávila. El relevo ocurre en medio de la polémica por los exámenes de ingreso a la Universidad.
sáb 01 agosto 2026 12:55 PM
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Javier de la Fuente cuenta con una sólida trayectoria académica. (Foto: UNAM)

Javier de la Fuente Hernández fue nombrado nuevo secretario General de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), uno de los cargos de mayor relevancia dentro de la estructura de la máxima casa de estudios, luego de la renuncia de Patricia Dolores Dávila Aranda.

El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, anunció el nombramiento y destacó la trayectoria académica de De la Fuente, así como su experiencia en distintos cargos de dirección y administración universitaria.

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El nuevo secretario General conoce de cerca la estructura de gobierno de la Universidad. Además de haber encabezado facultades y dependencias universitarias, formó parte de la Junta de Gobierno de la UNAM hasta 2025, órgano encargado, entre otras atribuciones, de designar al rector y a los directores de facultades, escuelas e institutos.

De Odontología a la administración universitaria

Javier de la Fuente Hernández es cirujano dentista por la Facultad de Odontología de la UNAM, maestro en Ciencias por la University of London y doctor en Equidad e Innovación en Educación por la Universidad de Oviedo, España.

Es profesor de Carrera Titular "C" de Tiempo Completo y ha desarrollado buena parte de su trayectoria profesional dentro de la Universidad.

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Entre 2004 y 2010 fue director de la Facultad de Odontología durante dos periodos. Posteriormente estuvo al frente de la Secretaría de Desarrollo Institucional, desde donde participó en uno de los procesos de expansión territorial de la Universidad fuera de la Ciudad de México.

Durante su gestión impulsó la aprobación del proyecto para crear la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES), Unidad León, en Guanajuato. De la Fuente se convirtió posteriormente en fundador y primer director de ese plantel.

La ENES León forma parte de la estrategia de descentralización de la UNAM y permitió ampliar la presencia académica de la Universidad en la región del Bajío.

En su gestión se crearon 5 nuevas licenciaturas para la UNAM (Fisioterapia, Economía Industrial, Ciencias Agrogenómicas, Administración Agropecuaria y Desarrollo Territorial); se obtuvo la aprobación para ser sede del Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud; la creación y aprobación del Plan de Estudios del Programa de Especializaciones en Odontología; y el inicio de las gestiones para ser sede de los Programas de Maestría en Economía, Maestría en Ciencias de la Sostenibilidad y Maestría en Ciencias Biológicas.

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En 2017, De la Fuente asumió como secretario de Atención a la Comunidad Universitaria y, un año después, se desempeñó como coordinador de la Unidad de Extensión de la UNAM en San Miguel de Allende, Guanajuato.

También fue integrante de la Junta de Gobierno de la Universidad hasta 2025, por lo que participó directamente en uno de los órganos centrales de conducción institucional de la UNAM.

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En 2020, recibió del Presidente de la República, el Premio Dra. Margarita Chorné y Salazar de Estomatología, el cual “se otorga a quien se haya distinguido profesionalmente, en la actividad médica de odontología, por su contribución especial a la salud bucal de la población mexicana”.

¿Qué hace el secretario General de la UNAM?

La Secretaría General ocupa una posición estratégica dentro de la administración central universitaria. Entre sus funciones se encuentra la coordinación de asuntos académicos y de distintas instancias vinculadas con la vida institucional de la Universidad.

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La Secretaría General coadyuva con el Rector en la dirección de la Universidad, a través del quehacer institucional de los diversos cuerpos colegiados, la coordinación de los programas para la superación y mejor desempeño del personal académico de la Institución y de vigilancia de las disposiciones de la Legislación Universitaria sobre inscripción y revalidación de estudios, así como los procedimientos y trámites correspondientes.

Por ello, el nombramiento coloca a De la Fuente como uno de los principales colaboradores del rector Leonardo Lomelí y como una figura relevante para la instrumentación de los proyectos y reformas de la actual administración universitaria.

El cambio en la Secretaría General se da en medio de la polémica por los exámenes de ingreso a la UNAM en línea y luego de que se reportó que varios estudiantes usaron Inteligencia Artificial para aprobar el examén.

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UNAM Educación

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