Él es Javier de la Fuente, nuevo secretario General de la UNAM

El nuevo secretario General conoce de cerca la estructura de gobierno de la Universidad. Además de haber encabezado facultades y dependencias universitarias, formó parte de la Junta de Gobierno de la UNAM hasta 2025, órgano encargado, entre otras atribuciones, de designar al rector y a los directores de facultades, escuelas e institutos.

De Odontología a la administración universitaria

Javier de la Fuente Hernández es cirujano dentista por la Facultad de Odontología de la UNAM, maestro en Ciencias por la University of London y doctor en Equidad e Innovación en Educación por la Universidad de Oviedo, España.

Es profesor de Carrera Titular "C" de Tiempo Completo y ha desarrollado buena parte de su trayectoria profesional dentro de la Universidad.

Entre 2004 y 2010 fue director de la Facultad de Odontología durante dos periodos. Posteriormente estuvo al frente de la Secretaría de Desarrollo Institucional, desde donde participó en uno de los procesos de expansión territorial de la Universidad fuera de la Ciudad de México.

Durante su gestión impulsó la aprobación del proyecto para crear la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES), Unidad León, en Guanajuato. De la Fuente se convirtió posteriormente en fundador y primer director de ese plantel.

La ENES León forma parte de la estrategia de descentralización de la UNAM y permitió ampliar la presencia académica de la Universidad en la región del Bajío.

En su gestión se crearon 5 nuevas licenciaturas para la UNAM (Fisioterapia, Economía Industrial, Ciencias Agrogenómicas, Administración Agropecuaria y Desarrollo Territorial); se obtuvo la aprobación para ser sede del Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud; la creación y aprobación del Plan de Estudios del Programa de Especializaciones en Odontología; y el inicio de las gestiones para ser sede de los Programas de Maestría en Economía, Maestría en Ciencias de la Sostenibilidad y Maestría en Ciencias Biológicas.