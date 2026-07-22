Alcalde de Temoac, Valentín Gavin Romero, es asesinado en la presidencia por sujetos armados

Pese a que paramédicos dieron primeros auxilios al alcalde en el edificio de Gobierno de Temoac y planeaban trasladarlo a un hospital en una ambulancia, los rescatistas determinaron que el político ya no tenía signos vitales.

Elementos del Ministerio Público de la Fiscalía Regional Oriente y la Agencia de Investigación Criminal (AIC) llegaron al sitio de la agresión para levantar el cuerpo de la víctima y recoger pruebas.

La Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE) confirmó la muerte del alcalde y sostuvo que agotará las líneas de investigación para encontrar a las personas responsables del homicidio.

Gavin Romero se suma a la lista de 14 alcaldes y alcaldesas asesinados en México desde el 1 de octubre de 2024 en la presente administración, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

El primer ataque fue cometido en una gasolinera en la carretera federal México-Oaxaca, en Amayuca, cuando el alcalde viajaba acompañado de su esposa en una camioneta. En esa ocasión, Gavin Romero solo tuvo una lesión por una bala en la cadera. El funcionario solicitó licencia temporal del cargo para recuperarse y después regresó a su cargo.