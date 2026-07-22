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México

Valentín Gavin Romero, alcalde de Temoac, es asesinado por sujetos armados

Seis meses atrás, el 31 de enero, el edil también fue atacado: sujetos dispararon en su contra y escaparon en una motocicleta en Popotlán, Morelos.
mié 22 julio 2026 03:52 PM
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Alcalde de Temoac, Valentín Gavin Romero, es asesinado en la presidencia por sujetos armados
(Especial )

Valentín Gavin Romero, alcalde de Temoac, Morelos, fue asesinado por sujetos armados que irrumpieron en la sede de la Presidencia Municipal este 22 de julio.

Seis meses atrás, el 31 de enero, el edil fue atacado: sujetos dispararon en su contra y escaparon en una motocicleta en el municipio de Popotlán, pero sobrevivió.

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Pese a que paramédicos dieron primeros auxilios al alcalde en el edificio de Gobierno de Temoac y planeaban trasladarlo a un hospital en una ambulancia, los rescatistas determinaron que el político ya no tenía signos vitales.

Elementos del Ministerio Público de la Fiscalía Regional Oriente y la Agencia de Investigación Criminal (AIC) llegaron al sitio de la agresión para levantar el cuerpo de la víctima y recoger pruebas.

La Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE) confirmó la muerte del alcalde y sostuvo que agotará las líneas de investigación para encontrar a las personas responsables del homicidio.

Gavin Romero se suma a la lista de 14 alcaldes y alcaldesas asesinados en México desde el 1 de octubre de 2024 en la presente administración, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

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El primer ataque fue cometido en una gasolinera en la carretera federal México-Oaxaca, en Amayuca, cuando el alcalde viajaba acompañado de su esposa en una camioneta. En esa ocasión, Gavin Romero solo tuvo una lesión por una bala en la cadera. El funcionario solicitó licencia temporal del cargo para recuperarse y después regresó a su cargo.

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El alcalde fue cuestionado por presuntos nexos con la delincuencia organizada. Su suegra, Andrea Angelina 'N' –conocida como ‘La patrona’– fue detenida en dos ocasiones, en noviembre de 2024 y septiembre de 2025, acusada de pertenecer a una célula dedicada a la extorsión, narcomenudeo, secuestro y homicidio en la zona oriente de Morelos. La mujer, señalada de ser parte del grupo de Los Aparicio o Los Huazulcos, fue tesorera del municipio de Temoac.

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Gavin Romero se desligó de los señalamientos que lo vinculaban con los presuntos actos de extorsión y afirmó que su nombre era usado para engañar a las personas.

“Si alguna persona cuenta con pruebas reales de que he cometido algún acto ilícito, le pido que las presente ante la Fiscalía General del Estado. Con total disposición compareceré y daré la cara, porque no tengo nada que ocultar”, publicó en su cuenta de Facebook el 25 de marzo.

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Alcaldes Homicidio Morelos

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