Joel Ángel Bravo Martínez: lo que se sabe del asesinato del alcalde de San Miguel Amatitlán

Se encontraba en su tercer periodo como alcalde del municipio oaxaqueño, en la región Mixteca, donde parte importante de su población es de origen indígena.

El PAN condenó el asesinato del edil y afirmó que el crimen exhibe la grave crisis de inseguridad que atraviesa el país.

De acuerdo con el partido, Bravo Martínez advirtió que temía por su vida durante una mesa de seguridad regional realizada el pasado 11de mayo, en la que solicitó protección al gobierno estatal y lo planteó personalmente al gobernador Salomón Jara

“De acuerdo con la información disponible, se le prometió la asignación de escoltas para garantizar su seguridad. Esos escoltas nunca llegaron”, afirmó el PAN en un comunicado.

Además, el alcalde fue víctima de un ataque cometido por sujetos armados y de un secuestro virtual antes de su asesinato, señaló el partido.

Según medios locales, Bravo Martínez fue interceptado y golpeado por sujetos armados mientras viajaba en vehículo por la carretera Acatlán-Oaxaca el 22 de mayo junto a miembros de su equipo de trabajo.

El presidente de Acción Nacional, Jorge Romero, exigió que se realice una investigación exhaustiva para sancionar a los responsables materiales e intelectuales del crimen y esclarecer las omisiones del gobernador Salomón Jara.

Exigimos que se haga justicia por el asesinato del alcalde Joel Bravo.#UnoMás pic.twitter.com/UlfsBLsXtw — Jorge Romero Herrera (@JorgeRoHe) June 13, 2026

Bravo Martínez comenzó a trabajar en el servicio público en 2005 como agente municipal de Venta Uribe de Juárez, de donde era originario. Antes se dedicaba a la administración de una empresas dedicada a la venta de libros.

Contendió para gobernar San Miguel Amatitlán en 2007 y 2010 como candidato del PAN, pero fue hasta su tercer intento en 2013 cuando logró ganar su primera elección.

Su tercera elección como alcalde la ganó en 2024 como abanderado de la coalición PAN, PRI y PRD.