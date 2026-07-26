Tras la muerte de Dafne Zapata, detienen a tres y arrecian críticas a las escuelas militarizadas

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió que se haga justicia en el caso y pidió revisar cómo operan estos centros que están a cargo de gobiernos estatales por las irregularidades que ocurren en ellos.

¿Quién era Dafne Zapata?

Con apenas 13 años, practicaba box en un gimnasio de El Mante, donde entrenadores y compañeros la recordaron como una joven disciplinada, constante y apasionada por ese deporte.

También disfrutaba del baile y formó parte de la Academia Mante, institución en la que fue coronada como Reina 2024. Tras conocerse su fallecimiento, familiares y amigos pidieron justicia y recordaron el cariño que le tenían.

Personas cercanas a la familia señalaron que Dafne ingresó al campamento militarizado con la intención de fortalecer su carácter, ya que era una adolescente tímida que buscaba vivir una experiencia diferente durante sus vacaciones de verano.

Agresiones en la academia militar

Dafne Zapata acudió a un campamento de verano y dos días después, personal del plantel le avisó a su madre que la joven se desmayó en un entrenamiento y se golpeó en la boca. El 16 de julio, le informaron que la adolescente tenía otras afectaciones y en la noche le dijeron que se había desvanecido y no tenía signos vitales.

Según el testimonio de la madre el cuerpo de la menor de 13 años iba con el cabello mojado, vómito y con agua en los pulmones, por lo que acusó que su hija fue torturada, y pidió tanto a las autoridades de Tamaulipas como a la presidenta justicia por la muerte de la joven. La autopsia concluyó que Dafne falleció por asfixia por sumersión en agua.

Tras darse a conocer el caso, jóvenes que estudiaron en esta academia salieron a dar sus versiones sobre el trato en este plantel y circularon videos en redes sociales sobre el recibimiento que les daban a los alumnos de recién ingreso. En estas grabaciones se ven a jóvenes golpeando a otros de nuevo ingreso o sumergiéndolos en el escusado.