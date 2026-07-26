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México

Tras la muerte de Dafne Zapata, detienen a tres y arrecian críticas a las escuelas militarizadas

Hasta el momento están detenidos el director de la Academia Militarizada Doenitz; la responsable del área femenil y una auxiliar por el feminicidio de la joven de 13 años que murió por asfixia.
dom 26 julio 2026 08:05 PM
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Dafne Zapata Quintos acudió a un campamento de verano en la Academia Militarizada Doenitz. Cuatro días después, personal del plantel le entregó el cuerpo sin vida de la adolescente a su madre Alejandra Quintos. (Fotos: Instagram Mikesbgym y Google Maps)

Dafne Zapata Quintos acudió a un campamento de verano en la Academia Militarizada Doenitz, ubicada en Ciudad Madero, Tamaulipas. Cuatro días después, personal del plantel le entregó el cuerpo sin vida de la adolescente a su madre Alejandra Quintos.

El caso conmocionó al país ante el reclamo de justicia de la mamá, quien acusó que su hija fue torturada; también abrió un debate sobre la operación en este tipo de escuelas castrenses de las que la Secretaría de la Defensa Armada (Sedena) se deslindó.

La Fiscalía estatal investiga el fallecimiento de la joven, por lo que detuvo a tres personas que estarían implicadas: el director de la escuela Jorge Luis Ponce Ortega; Estrellita Mora Díaz, quien era responsable del área femenil, y su auxiliar Danna Yanina Cruz. La audiencia de esta última se difirió para este lunes.

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La presidenta Claudia Sheinbaum pidió que se haga justicia en el caso y pidió revisar cómo operan estos centros que están a cargo de gobiernos estatales por las irregularidades que ocurren en ellos.

¿Quién era Dafne Zapata?

Con apenas 13 años, practicaba box en un gimnasio de El Mante, donde entrenadores y compañeros la recordaron como una joven disciplinada, constante y apasionada por ese deporte.

También disfrutaba del baile y formó parte de la Academia Mante, institución en la que fue coronada como Reina 2024. Tras conocerse su fallecimiento, familiares y amigos pidieron justicia y recordaron el cariño que le tenían.

Personas cercanas a la familia señalaron que Dafne ingresó al campamento militarizado con la intención de fortalecer su carácter, ya que era una adolescente tímida que buscaba vivir una experiencia diferente durante sus vacaciones de verano.

Agresiones en la academia militar

Dafne Zapata acudió a un campamento de verano y dos días después, personal del plantel le avisó a su madre que la joven se desmayó en un entrenamiento y se golpeó en la boca. El 16 de julio, le informaron que la adolescente tenía otras afectaciones y en la noche le dijeron que se había desvanecido y no tenía signos vitales.

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Dafne murió en un campamento militarizado: la cronología del caso que indigna a Tamaulipas

Según el testimonio de la madre el cuerpo de la menor de 13 años iba con el cabello mojado, vómito y con agua en los pulmones, por lo que acusó que su hija fue torturada, y pidió tanto a las autoridades de Tamaulipas como a la presidenta justicia por la muerte de la joven. La autopsia concluyó que Dafne falleció por asfixia por sumersión en agua.

Tras darse a conocer el caso, jóvenes que estudiaron en esta academia salieron a dar sus versiones sobre el trato en este plantel y circularon videos en redes sociales sobre el recibimiento que les daban a los alumnos de recién ingreso. En estas grabaciones se ven a jóvenes golpeando a otros de nuevo ingreso o sumergiéndolos en el escusado.

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¿Quiénes son los detenidos por el caso?

Hasta ahora, las autoridades han detenido a tres personas relacionadas con el caso. Jorge Luis “N”, director de la escuela Academia militarizada Marina Doenitz, fue puesto a disposición de un juez en Ciudad Madero para continuar con el procedimiento penal.

Al inicio de las investigaciones, el director declaró en constantes ocasiones que el día que falleció la menor no se encontraba en la escuela, sino en su casa, y aseguró que la escuela a su cargo es estricta, pero no maltrata a los estudiantes.

Dana Yanina “N”, de 18 años, fue detenida cuando acudió de forma voluntaria a rendir su declaración a la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes y Delitos contra las Mujeres por Razones de Género.

De manera extraoficial, se ha mencionado que esta joven era auxiliar de Estrella “N”, quien se encargaba de supervisar el área femenil de la Academia.

La "sargento Estrellita", como era conocida, también fue detenida. Ella ha sido la principal señalada por la mamá de Dafne, Alejandra Quintos. En constantes entrevista, la madre de la menor ha mencionado que fue esta mujer quien le habló para decirle que Dafne Zapata se desmayó y no tenía signos vitales.

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Sedena y SEP se deslindan

Después de que la madre pidiera la ayuda de las autoridades para investigar el caso, la Secretaría de la Defensa Nacional aseguró que ellos no tienen la facultada de autorizar, supervisar, inspeccionar o regular el funcionamiento de instituciones educativas militarizada privadas.

Asimismo, señaló que la Sedena no guarda relación alguna con la referida academia ni con algún otro plantel de este tipo.

En tanto, la Secretaría de Educación Pública (SEP) mencionó que en México la educación militar solo se suscribe a la Sedena y sostuvo que no existe disposición normativa que regule la impartición de este tipo de formación en otras instituciones.

“No existe institución educativa de dicho tipo educativo (militar) que pueda contar con autorización, reconocimiento o cualquier otra figura para impartir educación militar”, se menciona en comunicado.

La dependencia, a cargo de Mario Delgado, también condenó cualquier forma de abuso, violencia o maltrato contra niños y adolescentes, y calificó como “inadmisible” que bajo una supuesta “educación militar” se justifique prácticas que atenten contra la integridad física y psicológica de los menores.

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Secretaría de la Defensa Nacional SEP Tamaulipas Feminicidios

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