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México

La CNDH defiende su recomendación sobre Ayotzinapa y asegura que no se exonera al Ejército

La Comisión Nacional de Derechos Humanos acusó que hay una campaña para desacreditar su trabajo sobre el caso Ayotzinapa, pero aseguró que las críticas no se han hecho ni con argumentos ni pruebas.
dom 26 julio 2026 06:10 PM
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La CNDH señaló que la recomendación del 9 de julio no sustituye las investigaciones ministeriales ni las resoluciones de los tribunales. (Foto: Galo Cañas Rodríguez/ Cuartoscuro)

La Comisión Nacional de Derecho Humanos (CNDH, a cargo de Rosario Piedra, defendió su recomendación sobre la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa y rechazó que exima de responsabilidad al Ejército.

“La CNDH no exonera ni defiende a nadie, eso les corresponde a las autoridades jurisdiccionales, al Ministerio Público”, señaló en el comunicado Verdades y Mentiras de la recomendación 208VG/2026.

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El pasado 9 de julio, la CNDH emitió una “recomendación reivindicatoria” de la lucha de las víctimas directas e indirectas sobre la desaparición de los 43 estudiantes en la que excluye a la Secretaría de la Defensa Nacional y Marina de los hechos de septiembre de 2024.

“No hubo participación de los elementos de la Defensa en ninguno de los eventos violentos contra los estudiantes, mucho menos la existencia de un plan de ‘contrainsurgencia’ o estrategia general de los normalistas”, dice la recomendación.

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Caso Ayotzinapa: CNDH absuelve a Fuerzas Armadas... pero antes documentó su participación

Tras esta publicación padres de los normalistas calificaron la recomendación como una “traición histórica”, organizaciones de derechos humanos cuestionaron falta de autonomía del organismo e investigadores que participaron en la elaboración de un informe señalan contradicciones en una intención de proteger a las Fuerzas Armadas.

La CDNH señaló que ninguna de las críticas se ha hecho con argumentos que contradigan sus conclusiones. “La verdad es que, a falta de argumentos de fondo y pruebas reales, se cae en lo ridículo”, aseguró.

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Tras la recomendación del 9 de julio, diferentes organizaciones, como el Centro de Derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez, lamentaron falta de autonomía de la CNDH al eximir la responsabilidad institucional del Ejército, desacreditar organismos internacionales y esfuerzos institucionales.

En la recomendación, la CNDH desacreditó los informes publicados por la a Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (Covaj) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Por su parte, Fundar México mencionó que el Ejército lleva 12 años obstaculizando la investigación del caso Ayotzinapa y denunció que ahora la CNDH intenta deslegitimar el trabajo de organizaciones.

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La recomendación no absuelve a nadie

En el comunicado, la Comisión mencionó que en el caso de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) solo se acreditaron conductas individuales de algunos elementos de esta institución en “modo alguno” derivadas de “insuficientes normativas”.

“Lo que pudimos establecer es que los días 26 y 27 de septiembre de 2014, no hubo participación de los elementos de la DEFENSA en ninguno de los eventos violentos contra los estudiantes, mucho menos la existencia de un plan de "contrainsurgencia" o estrategia especial para el exterminio de los normalistas”, sostuvo la Comisión.

También sostuvo que mienten quienes aseguran que el Ejército es el beneficiario de la recomendación de julio, pues aseguró que no es así, sino son las víctimas.

Además, mencionó que la recomendación del 9 de julio no sustituye las investigaciones ministeriales ni las resoluciones de los tribunales ni tiene el efecto de absolver o condenar a persona alguna, pues sostuvo que es un instrumento de defensa de los derechos humanos de las víctimas de violaciones que sufren por la autoridad.

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Comisión Nacional de los Derechos Humanos Caso Ayotzinapa

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