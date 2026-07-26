La CNDH defiende su recomendación sobre Ayotzinapa y asegura que no se exonera al Ejército

El pasado 9 de julio, la CNDH emitió una “recomendación reivindicatoria” de la lucha de las víctimas directas e indirectas sobre la desaparición de los 43 estudiantes en la que excluye a la Secretaría de la Defensa Nacional y Marina de los hechos de septiembre de 2024.

“No hubo participación de los elementos de la Defensa en ninguno de los eventos violentos contra los estudiantes, mucho menos la existencia de un plan de ‘contrainsurgencia’ o estrategia general de los normalistas”, dice la recomendación.

Tras esta publicación padres de los normalistas calificaron la recomendación como una “traición histórica”, organizaciones de derechos humanos cuestionaron falta de autonomía del organismo e investigadores que participaron en la elaboración de un informe señalan contradicciones en una intención de proteger a las Fuerzas Armadas.

La CDNH señaló que ninguna de las críticas se ha hecho con argumentos que contradigan sus conclusiones. “La verdad es que, a falta de argumentos de fondo y pruebas reales, se cae en lo ridículo”, aseguró.