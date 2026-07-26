La CNDH defiende su recomendación sobre Ayotzinapa y asegura que no se exonera al Ejército

La recomendación no absuelve a nadie
En el comunicado, la Comisión mencionó que en el caso de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) solo se acreditaron conductas individuales de algunos elementos de esta institución en “modo alguno” derivadas de “insuficientes normativas”.
“Lo que pudimos establecer es que los días 26 y 27 de septiembre de 2014, no hubo participación de los elementos de la DEFENSA en ninguno de los eventos violentos contra los estudiantes, mucho menos la existencia de un plan de "contrainsurgencia" o estrategia especial para el exterminio de los normalistas”, sostuvo la Comisión.
También sostuvo que mienten quienes aseguran que el Ejército es el beneficiario de la recomendación de julio, pues aseguró que no es así, sino son las víctimas.
Además, mencionó que la recomendación del 9 de julio no sustituye las investigaciones ministeriales ni las resoluciones de los tribunales ni tiene el efecto de absolver o condenar a persona alguna, pues sostuvo que es un instrumento de defensa de los derechos humanos de las víctimas de violaciones que sufren por la autoridad.