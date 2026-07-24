La derrama económica y el boom turístico del Mundial 2026: ¿goleada o marcador en contra?

En cuanto a derrama económica, la Secretaría de Turismo federal reportó 65,000 millones de pesos, de los cuales 42,276 mdp corresponden al turismo, mientras la consultora Deloitte estimó un impacto económico de 2,543 millones de dólares (alrededor de 44,214 mdp), 7% debajo de lo previsto.

La dependencia gubernamental afirmó que más de 7.8 millones de viajeros nacionales e internacionales llegaron al país durante la Copa Mundial, de los cuales 3.3 millones fueron turistas.

En la Ciudad de México se recibieron 4.4 millones de viajeros, de los cuales 2.5 millones fueron excursionistas y 1.9 millones turistas; Monterrey registró la llegada de 1.1 millones de viajeros, integrados por 610,000 excursionistas y 490,000 turistas, y Guadalajara recibió 2.3 millones de viajeros, conformados por 1.4 millones de excursionistas y 918,000 turistas.

Deloitte, en cambio, estima que solo arribaron 494,000 turistas a México, once veces menos.

Francisco Madrid Flores, director del Centro de Investigación y Competitividad Turística (Cicotur) de la Universidad Anáhuac, explica que la diferencia en las cifras se debe a que cada fuente considera periodos y conceptos distintos para estimar tanto la derrama económica como la llegada de turistas

"Es algo bastante normal aunque no deja de ser extraño, es una suerte de danza de cifras donde diferentes actores hacen una lectura y entregan resultados que no necesariamente son comparables entre sí", comenta.

El experto presenta resultados de un análisis de la Universidad Anáhuac en el que estiman que llegaron alrededor de 175,000 turistas internacionales, cifra que es más cercana a los 198,000 visitantes extranjeros estimados por Deloitte.

En empleo, la Secretaría de Turismo indica que se generaron 130,900 puestos de trabajo en el país durante el Mundial, mientras Deloitte apunta a una generación más baja de empleos con 101,255.

De acuerdo con Manpower Group, multinacional dedicada a recursos humanos y reclutamiento, la CDMX encabezó la generación de empleos formales con 104,756 trabajadores más registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); en segundo lugar pero de lejos se posiciona Nuevo León, con 1,631 nuevos empleos formales; en tercer lugar está Jalisco, donde por el contrario señaló que se perdieron 18,626 puestos de trabajo formales.

Los contrastes también se reflejaron en pequeños negocios en los alrededores del Estadio Banorte (antes Azteca). En Tortas Estadio, un pequeño local a unos pasos del recinto llegaron a vender más de 500 tortas durante cada uno de los cinco partidos del Mundial que se jugó en el ‘Coloso de Santa Úrsula’, más del doble de la venta usual en un día de partido de equipos mexicanos.

“Desde la mañana que abríamos era todo el día, la gente empezaba a llegar desde temprano hasta que terminaba el partido y todavía saliendo. Nos fue muy bien”, dice su propietario Óscar Hernández.

El Gobierno de la CDMX implementó un operativo especial en los días que hubo partido. (Foto: Gobierno de la CDMX)

La otra cara de la moneda se vivió a un par de cuadras en el restaurante Michingon Homero, donde por las restricciones aplicadas por las autoridades de la alcaldía Coyoacán y el Gobierno capitalino –como la prohibición de la venta de alcohol incluso con alimentos y la instalación de mesas en la vía pública– el negocio vendió apenas un 20% de lo que solía generar en un partido de Liga MX.

“Muy poca clientela porque no nos dejaron tener mesas afuera, nada más vendíamos tortitas y refrescos para llevar”, asegura Paola Peña, dueña del restaurante.