La derrama económica y el boom turístico del Mundial 2026: ¿goleada o marcador en contra?

La competencia durante el Mundial de Futbol en el país fue más allá de las canchas. Las tres sedes (Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco) compitieron por anotarse goles en derrama económica ante la llegada de miles de turistas, empleos, obras públicas, en especial de movilidad, así como proyectar sus ciudades a nivel nacional e internacional.
El marcador final fue de contrastes, mientras las cifras oficiales hablan de una "goleada", consultoras reportan expectativas no alcanzadas.
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En cuanto a derrama económica, la Secretaría de Turismo federal reportó 65,000 millones de pesos, de los cuales 42,276 mdp corresponden al turismo, mientras la consultora Deloitte estimó un impacto económico de 2,543 millones de dólares (alrededor de 44,214 mdp), 7% debajo de lo previsto.
La dependencia gubernamental afirmó que más de 7.8 millones de viajeros nacionales e internacionales llegaron al país durante la Copa Mundial, de los cuales 3.3 millones fueron turistas.
En la Ciudad de México se recibieron 4.4 millones de viajeros, de los cuales 2.5 millones fueron excursionistas y 1.9 millones turistas; Monterrey registró la llegada de 1.1 millones de viajeros, integrados por 610,000 excursionistas y 490,000 turistas, y Guadalajara recibió 2.3 millones de viajeros, conformados por 1.4 millones de excursionistas y 918,000 turistas.
Deloitte, en cambio, estima que solo arribaron 494,000 turistas a México, once veces menos.
Francisco Madrid Flores, director del Centro de Investigación y Competitividad Turística (Cicotur) de la Universidad Anáhuac, explica que la diferencia en las cifras se debe a que cada fuente considera periodos y conceptos distintos para estimar tanto la derrama económica como la llegada de turistas
"Es algo bastante normal aunque no deja de ser extraño, es una suerte de danza de cifras donde diferentes actores hacen una lectura y entregan resultados que no necesariamente son comparables entre sí", comenta.
El experto presenta resultados de un análisis de la Universidad Anáhuac en el que estiman que llegaron alrededor de 175,000 turistas internacionales, cifra que es más cercana a los 198,000 visitantes extranjeros estimados por Deloitte.
En empleo, la Secretaría de Turismo indica que se generaron 130,900 puestos de trabajo en el país durante el Mundial, mientras Deloitte apunta a una generación más baja de empleos con 101,255.
De acuerdo con Manpower Group, multinacional dedicada a recursos humanos y reclutamiento, la CDMX encabezó la generación de empleos formales con 104,756 trabajadores más registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); en segundo lugar pero de lejos se posiciona Nuevo León, con 1,631 nuevos empleos formales; en tercer lugar está Jalisco, donde por el contrario señaló que se perdieron 18,626 puestos de trabajo formales.
Los contrastes también se reflejaron en pequeños negocios en los alrededores del Estadio Banorte (antes Azteca). En Tortas Estadio, un pequeño local a unos pasos del recinto llegaron a vender más de 500 tortas durante cada uno de los cinco partidos del Mundial que se jugó en el ‘Coloso de Santa Úrsula’, más del doble de la venta usual en un día de partido de equipos mexicanos.
“Desde la mañana que abríamos era todo el día, la gente empezaba a llegar desde temprano hasta que terminaba el partido y todavía saliendo. Nos fue muy bien”, dice su propietario Óscar Hernández.
La otra cara de la moneda se vivió a un par de cuadras en el restaurante Michingon Homero, donde por las restricciones aplicadas por las autoridades de la alcaldía Coyoacán y el Gobierno capitalino –como la prohibición de la venta de alcohol incluso con alimentos y la instalación de mesas en la vía pública– el negocio vendió apenas un 20% de lo que solía generar en un partido de Liga MX.
“Muy poca clientela porque no nos dejaron tener mesas afuera, nada más vendíamos tortitas y refrescos para llevar”, asegura Paola Peña, dueña del restaurante.
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Inversiones millonarias y obras pendientes
Los gobiernos de las tres sedes apostaron por obras millonarias para preparar sus ciudades para el Mundial de Futbol, en especial en movilidad y espacio público.
En la Ciudad de México, encabezada por Clara Brugada, se destinaron 23,000 millones de pesos en obras, de acuerdo con el Gobierno capitalino. Con 2,200 millones de pesos, una de las principales intervenciones se realizó en la Línea 2 del Metro, con la remodelación de sus estaciones de Revolución a Tasqueña, así como el mantenimiento a instalaciones y trenes en tan solo cuatro meses.
Pese a la inversión, las obras realizadas no solucionan los problemas de movilidad, considera Víctor Alvarado Ángeles, ingeniero en Transporte por el IPN. “Lo único que vimos fue un intento de darle una imagen de mejor percepción pero no resuelve los problemas de fondo”, señala.
En el Tren Ligero ‘El Ajolote’ se destinaron 2,400 millones de pesos para la modernización del sistema de regulación y control de tránsito, la adquisición de nuevos trenes y el cambio de imagen de las estaciones. Con esta obra se logró aumentar la cantidad de personas a transportar por tren, sin embargo esto se pondrá a prueba en próximos eventos masivos.
En contraste con la Ciclovía Gran Tenochtitlán que permitió la mejora de la movilidad de ciclistas en una de las principales vialidades de la ciudad, una de las obras que quedó limitada a un mejoramiento de imagen y tiene poca funcionalidad es el Parque Elevado ‘Tlallipan’ en Calzada de Tlalpan, indica el especialista.
“Es una obra en la que se tiene que garantizar el mantenimiento y sobre todo crear mecanismos para mantener una vitalidad, si no va a ser un espacio que irá quedando en el abandono”, apunta el también el maestro en Política y Gestión Energética y Medioambiental por FLACSO México.
En Nuevo León, el gobernador Samuel García prometió que miles de turistas podrían llegar desde el Aeropuerto Internacional de Monterrey hacia el Estadio Monterrey y el Fan Fest en el Parque Fundidora con la construcción de dos nuevas vías que sumarían 80 kilómetros al Metrorrey, las Líneas 4 y 6.
Las obras arrancaron en septiembre de 2023 con un presupuesto de 30,000 millones de pesos. El Mundial terminó el 19 de julio con la victoria de España frente a Argentina y con las Líneas 4 y 6 aún en construcción.
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Alvarado Ángeles considera que pese a no tener el proyecto listo será importante que las autoridades en Nuevo León den continuidad a la construcción de las nuevas líneas del Metrorrey, en especial en una ciudad donde no se cuenta con suficiente transporte público y aún se privilegia el vehículo particular.
“Sí es un proyecto de transporte masivo que se necesita, que va a existir y se va a operar –evidentemente si se continúa– y va a ser funcional para los habitantes de esta área metropolitana”, dice.
Mientras en Jalisco, el gobernador Pablo Lemus inauguró el 4 de junio –una semana antes del primer partido del Mundial– la Línea 5 Macro Aeropuerto, con 5,530 millones de pesos y capacidad para mover a 27,000 pasajeros al día en el área metropolitana de Guadalajara con Autobuses de Tránsito Rápido (BRT, por sus siglas en inglés).
Aunque colectivos ciudadanos reclamaron al gobernador haber prometido como candidato en 2024 un Tren Ligero, para Alvarado Ángeles fue una decisión acertada cambiar por BRT.
“En términos de funcionalidad operativa, puedes tener más rápido un sistema BRT en el área metropolitana de Guadalajara y estás atendiendo la demanda. El Tren Ligero se pudo haber implementado pero se corría el riesgo de que pasara lo que ocurrió en Nuevo León, no tenerlo listo”, indica el especialista.
Brugada, García y Lemus: se anotan puntos para sus ciudades y su imagen
La inauguración del Mundial en el Estadio CDMX, vista por alrededor de 1,200 millones de espectadores a nivel internacional, logró reposicionar la imagen de México.
El grito de “¡quiere volar, quiere volar!” con el cual aficionados mexicanos lanzaban como juego a turistas por los aires, cientos de miles de turistas en el Ángel de la Independencia celebrando las victorias de México e incluso el Pato Merlín, que desplazó en popularidad a las mascotas oficiales de la FIFA, fueron las imágenes de México que dieron la vuelta al mundo en redes sociales y medios de comunicación.
En las sedes del Mundial, sus gobernantes buscaron proyectar tanto sus ciudades como su propia imagen política.
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, cambió un asiento dentro del Estadio CDMX para la inauguración del Mundial por una banca en el Deportivo Hermanos Galeana en la alcaldía Gustavo A. Madero junto a la presidenta Claudia Sheinbaum, para dar una impresión de austeridad y cercanía al pueblo.
La mandataria aseguró que la Ciudad de México fue la “mejor sede Mundialista”, tanto por sus resultados económicos como al haber vivido un ‘Mundial Social’ a través del Fan Fest en el Zócalo, las transmisiones en el Centro Histórico y Paseo de la Reforma, así como los Festivales Futboleros en las 16 alcaldías.
No obstante, la ciudad se vio marcada por la muerte de cuatro personas durante los festejos en el Ángel de la Independencia tras la victoria de México frente a Ecuador el 30 de junio, que incluso llevó a que Reino Unido emitiera una alerta de viaje, pidiendo a sus ciudadanos extremar precauciones en eventos multitudinarios.
Al final, tanto los aficionados ingleses como la selección se quedaron contentos con la recepción de México.
"Sin duda es uno de mis partidos favoritos con la camiseta de Inglaterra (...) Entrar a ese partido fue algo muy especial. La atmósfera, el estadio... creo que todos estábamos muy emocionados simplemente por estar ahí y disputar un partido tan icónico", dijo el capitán inglés Harry Kane luego del partido con el que dejó fuera al Tri del Mundial.
Samuel García, gobernador de Nuevo León, se puso en 'modo party' durante el Mundial y se subió a ‘ola naranja’ con el juego de Países Bajos contra Marruecos el 29 de junio en Monterrey. El funcionario recibió el Orange Bus del equipo neerlandés y luego dio la bienvenida en el hotel a los jugadores regalándo a cada uno un sombrero norteño.
¡16 mil personas en la Oranje Fan Walk que se armó en Nuevo León! Nuestros compadres holandeses ya están listos para hacer vibrar el estadio en el partido contra Marruecos. ¡Arráncate, compadre! 🍊🦁👊🏻 pic.twitter.com/3TlmSOxsND
El gobernador aprovechó las coincidencias: en la Orange Fan Walk, nuevoleoneses con playeras naranjas –color de Países Bajos y del partido Movimiento Ciudadano– desfilaron junto a los aficionados, además de mostrar el nombre del estado y un león, que es a la par el logo del Gobierno de Nuevo León y símbolo nacional holandés.
García también regaló 20,000 cervezas en una alianza con Grupo Modelo en los principales puntos de reunión de aficionados en Monterrey por el partido de Países Bajos.
Mientras en Jalisco, elgobernador Pablo Lemus celebró ser “la mejor sede”, así como la asistencia de aficionados y turistas tanto a los partidos como a la Glorieta de la Minerva.
“Jalisco ha sido, sin lugar a dudas, la mejor de las 16 sedes en los tres países de este Mundial de Futbol, así lo reflejan análisis de distintas agencias internacionales”, aseguró.
La entidad recibió a turistas de Corea del Sur y de Colombia que fueron a echar porras a sus selecciones, pero también tuvo la presencia del Rey Felipe VI de España, en el marco del partido entre España, que se convirtió en campeón del mundo, y Uruguay.
A los eventos deportivos se sumaron otras actividades, como conciertos de Plácido Domingo, Julieta Venegas y Los Auténticos Decadentes.
Madrid Flores considera que México anotó en la mejora de la imagen y posicionamiento del país como marca, al demostrar su capacidad de organizar un evento internacional de la magnitud de un Mundial de Futbol.
“Se ha demostrado que México tiene capacidad para organizar este tipo de eventos y cuenta con tres ciudades como las que han sido sedes, así como muchos lugares más que pueden participar en eventos de esta magnitud", asegura el experto.
El beneficio no está necesariamente en el volumen de turistas, por lo menos en este caso, como en la imagen que se ha podido generar.
Francisco Madrid, director del Centro de Investigación y Competitividad Turística (Cicotur) de la Universidad Anáhuac