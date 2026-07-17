La CDMX estima una derrama económica entre 44,000 y 66,000 mdp durante el Mundial

El secretario de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, Juan Pablo De Bottom, explicó que los 44,000 millones de pesos fueron por medio de tarjetas, pero la cifra se estima de derrama se estima en hasta 66,000 millones de pesos por las transacciones en efectivo.

Durante la conferencia, Mundial 2026: Resultados que se quedan en la Ciudad, en la que estuvo acompañada del gabinete económico local, así como de empresarios, Brugada afirmó que es "una gran victoria económica y social”.

La Ciudad recibió 88,000 vuelos, así como 4.4 millones de visitantes y turistas, además se destacó la realización de 2,000 obras públicas "que se quedan" con una inversión de 23,000 millones de pesos y la creación de 10,756 empleos.

También se registró un incremento en la demanda de servicios, por ejemplo, de membresías temporales de Ecobici con aumento de 47.7 % o de Rappi, que duplicó ventas durante los juegos e incrementó la contratación de repartidores entre 10 y 20%.

La secretaria de Turismo capitalina, Alejandra Fraustro, destacó que del 1 de junio al 15 de julio se registró más de cuatro millones de visitantes y turistas, de ellos 1.6 millones se hospedaron en hoteles y 1.3 vía plataformas. Resultado de ellos se espera un incremento en el turismo de 27% para lo que resta del año y aseguró que para el 2027 “ya hay búsquedas e intención de viaje que se incrementaron en 61%”.