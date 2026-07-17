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CDMX

La CDMX estima una derrama económica entre 44,000 y 66,000 mdp durante el Mundial

El secretario de Finanzas capitalino, Juan Pablo de Botton, explicó que el cálculo se da con las transacciones bancarias que se realizaron durante junio y agregó que también se sumaron 100,000 empleos.
vie 17 julio 2026 01:34 PM
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La secretaria de Turismo de la CDMX, Alejandra Fraustro, informó que del 1 de junio al 15 de julio, la capital recibió 21% más de turistas. (Foto: Luis Cortes/AFP)

El Gobierno de la Ciudad de México estimó que una derrama económica durante el Mundial 2026, donde la capital fue sede de cinco partidos, entre 44,000 y 66,000 millones de pesos.

La jefa de gobierno capitalina, Clara Brugada, destacó los “tres grandes goles" que la CDMX "metió en el Mundial" en derrama económica, creación de empleos y turismo.

“Primero tuvimos una gran derrama económica de entre 44,000 y 66.000 millones de pesos . Segundo tuvimos el junio con mayor creación de empleo formal de acuerdo al registro del IMSS. Y tercero logramos un gran aumento del número de turistas y una derrama de gasto descentralizada que llegó a todas las demarcaciones”, detalló.

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El secretario de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, Juan Pablo De Bottom, explicó que los 44,000 millones de pesos fueron por medio de tarjetas, pero la cifra se estima de derrama se estima en hasta 66,000 millones de pesos por las transacciones en efectivo.

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Durante la conferencia, Mundial 2026: Resultados que se quedan en la Ciudad, en la que estuvo acompañada del gabinete económico local, así como de empresarios, Brugada afirmó que es "una gran victoria económica y social”.

La Ciudad recibió 88,000 vuelos, así como 4.4 millones de visitantes y turistas, además se destacó la realización de 2,000 obras públicas "que se quedan" con una inversión de 23,000 millones de pesos y la creación de 10,756 empleos.

También se registró un incremento en la demanda de servicios, por ejemplo, de membresías temporales de Ecobici con aumento de 47.7 % o de Rappi, que duplicó ventas durante los juegos e incrementó la contratación de repartidores entre 10 y 20%.

La secretaria de Turismo capitalina, Alejandra Fraustro, destacó que del 1 de junio al 15 de julio se registró más de cuatro millones de visitantes y turistas, de ellos 1.6 millones se hospedaron en hoteles y 1.3 vía plataformas. Resultado de ellos se espera un incremento en el turismo de 27% para lo que resta del año y aseguró que para el 2027 “ya hay búsquedas e intención de viaje que se incrementaron en 61%”.

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“(Hubo una) espectacular ejecución del Mundial 20206 en la ciudad de México”, sostuvo Diego Cosío Barto, líder de la ANTAD, al señalar que se rompió el récord de ventas de pantallas, se incrementó la entrega de alimentos a domicilio y aumentó el consumo de bebidas no alcohólicas en 23% sin presentarse ningún incidente de violencia.

El director divisional de banca de gobierno de BBVA, Emilio Ferrer, destacó las inversiones plurianuales destinadas a obras de infraestructura y al presentar una herramienta interactiva para dar seguimiento al impacto económico del Mundial. Explicó que hubo un incremento de 61.2" en la transaccionalidad de tarjetas de debido y crédito asociada al gasto de turistas internacionales, lo que es una referencia confiable en tendencias de consumo.

Al evento también acudieron Vicente Gutiérrez Camposeco, de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México; Jack Sourasky Olmos, de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) Ciudad de México; entre otros.

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Gobierno de la CDMX Mundial de Futbol 2026 Economía, negocios y finanzas

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