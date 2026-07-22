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El Mundial 2026 deja saldo positivo, pero el reto ahora es convertir el impulso en un legado

La Concanaco estima que la derrama económica nacional alcanzó alrededor de 87,000 millones de pesos, de los cuales aproximadamente 22,000 millones se generaron fuera de las sedes mundialistas.
mié 22 julio 2026 08:54 PM
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Mundial superó expectativas en derrama económica e imagen. (Foto: Hector Quintanar/Getty Images)

A unos días de que acabó la Copa Mundial de la FIFA 2026, autoridades, empresarios y especialistas coincidieron en que el torneo dejó un saldo positivo para México en materia de infraestructura, turismo, comercio e imagen internacional. Sin embargo, advirtieron que el verdadero desafío será transformar ese impulso en beneficios permanentes y evitar que el legado del evento se diluya.

Durante el live ¿El Mundial 2026 realmente fue un buen negocio para México?, representantes del gobierno capitalino, el sector empresarial y del Congreso de la Ciudad de México analizaron los efectos económicos y sociales del torneo, que tuvo 13 partidos en territorio nacional, cinco de ellos en la capital.

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La secretaria de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, Manola Zabalza, sostuvo que el mayor legado del Mundial fue demostrar que la infraestructura pública puede convertirse en un motor de bienestar y desarrollo económico.

"La infraestructura pública hizo posible una felicidad colectiva y esa felicidad colectiva generó negocio, empleo y derrama económica. Hoy la Ciudad de México se proyecta ante el mundo como una ciudad diversa, incluyente y atractiva", afirmó.

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La funcionaria destacó que el gobierno capitalino realizó más de 2,000 intervenciones urbanas, entre ellas la modernización del Tren Ligero, nuevas líneas de transporte público, infraestructura hidráulica, rehabilitación de mercados públicos y mejoras en seguridad y movilidad.

Aseguró que las inversiones realizadas no fueron obras exclusivas para el Mundial, sino proyectos de largo plazo que beneficiarán a los habitantes de la capital una vez concluido el torneo.

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Turismo superó las expectativas

El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), Octavio de la Torre, señaló que el Mundial comenzó con expectativas moderadas, pero rápidamente se convirtió en una gran fiesta nacional.

"El jugador del Mundial fue la población mexicana. Lo que se mostró al mundo fue un pueblo alegre, hospitalario y solidario", afirmó.

Explicó que las cifras oficiales reportan la llegada de 7.8 millones de visitantes, entre turistas nacionales y extranjeros, muy por encima de las proyecciones iniciales.

A diferencia de otros eventos deportivos, añadió, el Mundial impulsó un turismo que trascendió las ciudades sede. Los visitantes aprovecharon su estancia para recorrer destinos como Puebla, Tlaxcala, Oaxaca, Veracruz, San Luis Potosí y Zacatecas, lo que permitió distribuir parte de la derrama económica fuera de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

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La Concanaco estima que la derrama económica nacional alcanzó alrededor de 87,000 millones de pesos, de los cuales aproximadamente 22,000 millones se generaron fuera de las sedes mundialistas, gracias a actividades turísticas complementarias.

Además, destacó que durante el torneo aumentaron las ventas en restaurantes, comercios, plataformas de hospedaje, alimentos, bebidas y artículos electrónicos, como televisores.

Una ciudad preparada para el futuro

El presidente de la Comisión Especial del Mundial del Congreso capitalino, Ángel Tamariz Sánchez, afirmó que una de las prioridades del gobierno fue evitar inversiones de corto plazo y privilegiar obras que atendieran necesidades históricas de la ciudad.

Mencionó como ejemplos la ampliación de la capacidad del Tren Ligero; nuevas líneas de Metrobús y Trolebús; infraestructura hidráulica para reducir inundaciones en Santa Úrsula Coapa y Huipulco; la construcción de una nueva ciclovía sobre Calzada de Tlalpan y la rehabilitación de más de 500 canchas deportivas.

"El objetivo era que no fueran obras para el Mundial, sino obras para la Ciudad de México que el Mundial aceleró", explicó.

Consideró que, a diferencia de otras sedes mundialistas donde la infraestructura quedó subutilizada, en la capital mexicana los proyectos responden a necesidades permanentes de movilidad, deporte y servicios urbanos.

El mayor beneficio fue la imagen internacional

Uno de los puntos en los que coincidieron Zalbaza, De la Torre y Tamariz fue el valor intangible que dejó el torneo para la imagen de México.

Zabalza recordó que únicamente el partido inaugural fue visto por más de 1,200 millones de personas, una exposición internacional imposible de obtener mediante campañas tradicionales de promoción turística.

"No hay dinero suficiente para pagar una campaña como la que vivió la Ciudad de México durante el Mundial", señaló.

La funcionaria aseguró que el evento consolidó a la capital como uno de los principales destinos globales para el entretenimiento, junto con eventos como el Gran Premio de Fórmula 1, conciertos masivos y festivales culturales.

El reto: mantener el impulso

Los invitados también coincidieron en que el verdadero éxito del Mundial dependerá ahora de la capacidad del país para capitalizar la visibilidad internacional conseguida durante el torneo.

En ese sentido, De la Torre destacó que México ya obtuvo un primer resultado al convertirse en sede del Congreso Mundial de Turismo Deportivo de ONU Turismo, que reunirá en septiembre a representantes de más de 160 países en la Ciudad de México.

Consideró que este tipo de eventos permitirá consolidar un nuevo segmento turístico y mantener vigente la marca país generada durante la Copa del Mundo.

Finalmente, coincidieron en que, aunque persisten retos en materia de competitividad y turismo, el Mundial modificó temporalmente la narrativa internacional sobre México al mostrar una imagen de organización, hospitalidad y capacidad para albergar eventos de escala global.

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Mundial de Futbol 2026 Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026

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