Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

El caso Ruffo, un ‘contragolpe’ a la oposición para minimizar las acusaciones contra morenistas

Analistas ven la detención al exgobernador Ruffo como una estrategia política para disminuir a la oposición y aminorar las acusaciones en contra de morenistas por vínculos con el crimen organizado.
jue 23 julio 2026 11:59 PM
Añadir Expansión Política en Google
Manifestación Ruffo Appel Tijuana
La detención del exgobernador Ernesto Ruffo Appel, se dio luego de que se revelaran audios comprometedores de la mandataria Marina del Pilar Ávila, y previo a la elección de 2027. (Foto: Omar Martínez Noyola/Cuartoscuro)

Era 1989, la llamada “ruffomania” recorría las calles de Baja California. Ciudadanos ondeaban banderas del PAN, mientras otros cargaban en los hombros a un joven de cabello y bigote negro. A 27 años de que Ernesto Ruffo Appel se convirtió en una figura clave de la oposición al terminar con la hegemonía del PRI en la entidad, el proceso judicial por delincuencia organizada y contrabando de combustible que enfrenta el político reavivó el debate sobre el uso político de la justicia en México.

De cara al proceso electoral 2027 , donde se elegirán 17 gobernadores, entre ellos Baja California, especialistas consideran que la acción puede formar parte de una estrategia para debilitar a la oposición, al tiempo que desplaza la atención de las acusaciones contra algunos morenistas por presuntos nexos con el crimen organizado.

Publicidad

Para Arturo Espinosa Silis, consultor y director de Laboratorio Electoral, “a primera vista” la detención de Ruffo Appel se da en respuesta a los ataques a la actual gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, de quien se filtraron audios presuntamente negociando con autoridades estadounidenses.

Conoce más:

Conferencia Gobernadora B.C.
México

Marina del Pilar acepta audio en el que ofrece colaborar con EU

Además se da en medio de acusaciones a otros políticos del partido, como el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, quien es señalado de tener vínculos con el crimen organizado; y de Alfonso Durazo, de Sonora, y Américo Villarreal, de Tamaulipas.

El analista político señala el “riesgo” de que el proceso contra Ruffo Appel no sea solo para combatir el huachicoleo fiscal o la persecución de conductas ilícitas, sino que tenga fines políticos.

Además, prevé que los partidos entren en una lucha sobre quién tiene más gobernadores corruptos, pues ambos han tenido personajes acusados o investigados con el crimen organizado, actos de corrupción, entre otros.

“Lo que vamos a ver serán golpes de un lado y del otro a ver quién impacta más en las figuras políticas o liderazgos políticos”.
Arturo Espinosa Silis, consultor y director de Laboratorio Electoral.

Para la especialista del Tecnológico de Monterrey, Xóchitl Pimienta Franco, la investigación contra el panista se puede "contaminar" debido a que la detención se dio cuando se filtraron audios de la gobernadora.

“Sí se ve que se puede contaminar, más que ser una causa o consecuencia, se va a contaminar políticamente tanto la investigación como el seguimiento (contra Ruffo Appel), porque ahí hay un señalamiento a la gobernadora”, dice.

La disputa por Baja California

La detención se da en un momento en el que el PAN ha tenido una caída al perder en los últimos años 26% de su militancia, cinco millones de votos, la gubernaturas de seis estados y desde hace tres sexenios no ha ganado la presidencia del país ni han estado cerca.

En Baja California, encabezado por panistas durante 30 años, el escenario cambio con la llegada de Morena al poder. El blanquiazul fue la primera fuerza política de 1989 a 2013 al obtener en cada elección a gobernador entre 47% y 50% de los votos, pero en 2019, cuando el morenista Jaime Bonilla ganó la contienda, pasó a ser tercera fuerza política, incluso en el Congreso estatal.

Desde 1989 hasta 2016, los legisladores panistas dominaban el control del Poder Legislativo y desde 2019 lo hacen los morenistas junto con sus aliados.

Publicidad

El 'golpe' a la imagen del PAN

No es la primera vez que militantes del PAN son señalados de cometer delitos, pues existe el caso del exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, quien fue acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de delincuencia organizada y defraudación fiscal, y del exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés, quien desde 2016 se encuentra en el Reclusorio Preventivo Varonil acusado de defraudación fiscal equiparable.

Se suma también Genaro García Luna, quien si bien no es militante del PAN, sí obtuvo un cargo de secretario de Estado durante un gobierno panista, cuando Felipe Calderón Hinojosa era presidente de la República.

ernesto ruffo
México

PAN acusa justicia selectiva: ''Se actúa rápido contra Ruffo... pero no contra Rocha Moya y Marina del Pilar''

Para la analista política Xóchitl Pimienta, la detención de Ruffo tendrá efectos en la imagen como en la reputación de partido, y aunque aún continúan las investigaciones sobre dichos señalamientos, los partidos opositores al PAN lo utilizarán para atacarlo y recordar a la ciudadanía este proceso legal.

“Le va a afectar mucho (al PAN) en términos de narrativa, porque (…) ha descansado mucho en el discurso de hacer las cosas de otra forma. Siempre afectan que haya políticos vinculados en procesos judiciales o en procesos legales”, sostuvo la catedrática del Tecnológico de Monterrey.

Publicidad

Acusación 'salpica' a Somos México

Ernesto Ruffo Appel es militante del PAN desde hace 42 años. Por este partido, obtuvo diversos cargos desde presidente municipal, gobernador, senador y diputado federal, así como comisionado durante la presidencia de Vicente Fox.

Sin embargo, Jorge Triana Tena, coordinador de vocero en el PAN, recuerda que Ruffo Appel lleva años alejado del partido y ahora es parte del Consejo Consultivo del nuevo partido Somos México, liderado por Guadalupe Acosta Naranjo, considera que es un 'golpe' a la oposición.

El panista expone que desde hace meses hay una campaña de golpeteo de parte de la gobernadora Marina del Pila Ávila en contra del PAN; pero asegura que esta operación de descrédito se la lleva Morena en el estado, ya que varios morenistas en el estado les han cancelado su visa y otros más están relacionados con el crimen organizado.

“Evidentemente esto es una afrenta, un golpe duro a la oposición. Eso independientemente de que sea culpable o inocente de las imputaciones, que tendrá que probarlas el gobierno y tendrá que defenderse exgobernador”.
Jorge Triana Tena, vocero nacional en el PAN.

La experta del Tec de Monterrey considera que la detención afecta también la narrativa de renovación del nuevo partido, ya que éste se presenta como una alternativa ciudadana y distinto a los demás partidos. “De cualquier forma esta narrativa de renovación sea del PAN o sea de Somos México, la posición general sí se ve afectada por este tema”, comenta.

El proceso penal contra Ruffo Appel cambia la conversación pública y obliga al partido a defenderse ante de terminar de presentar su proyecto. “Esto puede beneficiar a Morena en el corto plazo, porque esta detención ha desplazado temporalmente la atención mediática a los ´problemas que enfrenta el estado, con un gobierno de Morena”, declara.

Sin embargo, sostiene que también puede convertirse en un factor de cohesión para la oposición, pues tanto Somos México como el PAN salieron a apoyar al exmandatario de Baja California, y puede permear en la sociedad que no esté satisfecha con los resultados del gobierno morenista.

Tags

PAN Elecciones México 2027 Morena Baja California

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad