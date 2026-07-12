México apuesta por el 'soft power' para reposicionar su imagen durante el Mundial 2026

México se percibió como un país seguro

Tierra de cárteles como el de Sinaloa o Jalisco Nueva Generación, de tiroteos, de narcobloqueos y de más de 20,000 homicidios dolosos, el país se percibió como un territorio seguro.

En los 25 días que México albergó al Mundial no hubo noticias que ocasionaran terror en el mundo como decapitados, hallazgos de fosas clandestinas, e incluso se dio uno de los días menos violentos de más de una década.

“En el contexto internacional de imagen de México estaba afectadísima antes del Mundial por temas sobre todo de inseguridad, delincuencia y violencia. Los relatos que le gustan a la prensa internacional justo son esos que tienen sorpresa o amarillismo y por eso se destacan los hechos delictivos, pero la imagen del país cambia, al menos momentáneamente, con el Mundial”, comenta Flores Thomas, también ocio fundador de Tridente Aceleradora y CEO en Altazor Intelligence.

Durante los preparativos del Mundial, una jornada de violencia puso en jaque al Gobierno federal. Tras los narcobloqueos y hechos violentos que se desataron en Jalisco, sede mundialista, por el abatamiento de "El Mencho", organismos internacionales expresaron su preocupación. Por ejemplo, Christoph Ploss, coordinador de turismo del gobierno de Alemania, pidió analizar cuidadosamente las condiciones de seguridad para los aficionados europeos que pueden viajar a México durante el Mundial. Otros países también lanzaron alertas de viaje a sus ciudadanos que planeaban venir al país.

Por su parte, el gobierno federal implementó el “Plan Kukulcán”, a través del cual desplegó alrededor de 100,000 elementos, para garantizar la seguridad de los turistas también de los organizadores, selecciones y funcionarios.

Poco a poco la fiesta previa, durante y posteriormente de los 13 partidos que se realizaron en México fue cambiando la opinión de los aficionados, quienes convivían felices y prometieron volver.

El deporte y los mexicanos hicieron una parte para mejorar la imagen internacional de México, ahora le corresponderá a las autoridades porque soft power tiene fecha de caducidad.

Durante el Mundial en México, el gobierno desplegó alrededor de 100,000 elementos de seguridad. (Foto: Estrella Josento/Cuartoscuro.)

¿Cómo capitalizar el prestigio?

Desde el gobierno federal se usa el slogan “México está de moda” y sí, el Mundial contribuyó, pero el efecto no será permanente.

“No he ido a un país más amable que México”, “no nos queremos ir”, “nos sentimos en casa”, eran parte de las frases recurrentes de extranjeros que visitaron México durante el Mundial, y en varios de ellos cambió su percepción de inseguridad.

Conocer aspectos desconocidos para los extranjeros puede traducirse en un incremento en turismo y que el país sea conocido y atractivo para inversiones extrajeras.