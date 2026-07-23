El INE prevé revisar perfiles de hasta 800,000 aspirantes en elecciones de 2027

En mayo pasado, el Congreso aprobó reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe) mediante las cuales se ordenó al INE crear una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas. Este órgano deberá recibir los listados de aspirantes y, en coordinación con instancias de seguridad, inteligencia, financieras y de procuración de justicia, realizar el análisis de riesgo sobre los perfiles.

Los partidos políticos y los aspirantes podrán proporcionar información al INE, mientras que las personas postuladas deberán manifestar su conformidad para que su perfil sea sometido a un análisis de riesgo.

Por ello, Taddei señaló que el techo máximo de consultas de verificación puede alcanzar las 800,000.

“Hoy le tienes que garantizar a los partidos políticos la posibilidad de sus consultas (de verificación de integridad) y eso te lleva a generar una expectativa de universo de consultas. Y más o menos hablábamos de entre 750 y 800,000 consultas si nos vamos con todos los cargos establecidos a nivel federal, estatal y municipal.

“Tenemos (elecciones a) congresos locales, el Congreso federal, presidencias municipales y gubernaturas, concejalías y suplencias y toda esta cosa que implica el tema de un ayuntamiento”, comentó.

La consejera presidenta informó que la próxima semana, durante la reunión previa a la sesión del Consejo General, se definirá a los tres consejeros que integrarán la Comisión de Verificación de Integridad de Candidatos para las elecciones federales y locales de 2026-2027.

Actualmente, ocho consejeros del INE manifestaron su interés de formar parte de esa comisión, comentó.

Taddei aseguró que el Instituto ya comenzó a trabajar en la operación del nuevo órgano y en la elaboración de un proyecto de lineamientos que garantice, principalmente, la secrecía de la información que estará bajo su responsabilidad.

También informó que, mediante una mesa de trabajo con autoridades de seguridad, se analizan los mecanismos que permitirán aplicar las nuevas disposiciones legales.