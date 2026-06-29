Samuel García aprovecha la "ola naranja" para despedir el mundial en Monterrey

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció que el domingo 28 y lunes 29 de junio se regalarán cerveza en distintos espacios públicos de Monterrey para celebrar el último partido de la Copa del Mundo 2026 en la entidad.
A través de un video publicado en redes sociales, García informó qu ese ofrecerán bebidas y alimentos gratuitos en el Parque Fundidora, el Nuevo Parque del Agua y la Macroplaza, sedes donde también se realizarán actividades relacionadas con el Mundial.
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"Noticia bomba, papá", dijo García en el video. "Acabo de amarrar con Grupo Modelo: vamos a regalar cerveza el domingo y lunes, tanto en el Parque Fundidora, como en el Parque del Agua y otras opciones como la Macroplaza".
El gobernador explicó que la distribución de cerveza acompañará los conciertos y la transmisión del partido entre Marruecos y Países Bajos, correspondiente a los dieciseisavos de final y último encuentro del Mundial en el Estadio Monterrey.
Además de cerveza de las marcas Corona y Michelob, habrá cerveza sin alcohol Michelob Zero, así como alimentos, entre ellos tacos de cabrito.
García también anunció una "Orange Party" e invitó a los asistentes a vestir de naranja, color que relacionó con la selección de Países Bajos y con Movimiento Ciudadano. "Modo party, puro party, ponte naranja", agregó el emecista.
El mandatario afirmó que el gobierno estatal buscará repartir hasta 20,000 cervezas durante las actividades, cifra superior a las entre 5,000 y 7,000 bebidas que, explicó, se entregaban diariamente en el Parque del Agua.
Dónde habrá entrega de cerveza:
- FIFA Fan Fest de Monterrey, ubicado en el Parque Fundidora
- Macroplaza
- Nuevo Parque del Agua
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El “modo party”
Mientras el gobernador mantiene el "modo party" para celebrar la Copa del Mundo, el Congreso de Nuevo León impulsa un juicio político en su contra por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos.
A principios de junio, García aseguró que permanecería un mes en "modo party" para disfrutar del Mundial e incluso bromeó con que dejaría asuntos de gobierno en manos de su equipo, declaraciones que generaron críticas por los problemas que enfrenta el estado. En paralelo, la Comisión Anticorrupción abrió el proceso de juicio político a partir de una denuncia de Morena, que lo acusa de una presunta triangulación de más de 1,000 millones de pesos hacia despachos y empresas vinculadas con él y su familia.
Aunque el Congreso lo citó a comparecer el 23 de junio, el mandatario no acudió y envió un escrito de defensa de casi 250 páginas, en el que argumentó que el Poder Legislativo carece de competencia para juzgarlo. La Comisión Anticorrupción continúa la investigación y solicitó información financiera a 69 dependencias y 12 empresas para integrar el expediente.