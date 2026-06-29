Samuel García aprovecha la "ola naranja" para despedir el mundial en Monterrey

"Noticia bomba, papá", dijo García en el video. "Acabo de amarrar con Grupo Modelo: vamos a regalar cerveza el domingo y lunes, tanto en el Parque Fundidora, como en el Parque del Agua y otras opciones como la Macroplaza".

El gobernador explicó que la distribución de cerveza acompañará los conciertos y la transmisión del partido entre Marruecos y Países Bajos, correspondiente a los dieciseisavos de final y último encuentro del Mundial en el Estadio Monterrey.

Además de cerveza de las marcas Corona y Michelob, habrá cerveza sin alcohol Michelob Zero, así como alimentos, entre ellos tacos de cabrito.

García también anunció una "Orange Party" e invitó a los asistentes a vestir de naranja, color que relacionó con la selección de Países Bajos y con Movimiento Ciudadano. "Modo party, puro party, ponte naranja", agregó el emecista.

El mandatario afirmó que el gobierno estatal buscará repartir hasta 20,000 cervezas durante las actividades, cifra superior a las entre 5,000 y 7,000 bebidas que, explicó, se entregaban diariamente en el Parque del Agua.

Cientos de aficionados de Países Bajos ya se encuentran en Nuevo León. (César Juárez)

Dónde habrá entrega de cerveza:

- FIFA Fan Fest de Monterrey, ubicado en el Parque Fundidora

- Macroplaza

- Nuevo Parque del Agua