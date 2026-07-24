El Sistema Cutzamala tiene agua garantizada hasta 2027: así logró recuperarse de la crisis de 2024

¿Qué pasa si se llega al 100% de almacenamiento?

A pesar de los niveles óptimos del Sistema Cutzamala y que se prevé una temporada de lluvias intensas por el fenómeno del Súper Niño, por cuestiones de seguridad no se puede permitir que se llene en su totalidad.

Aunque el año pasado se alcanzó ese nivel histórico, la situación actual reporta un almacenamiento del 71%, equivalente a 561 millones de m³.

“En caso de que se llegue al 100% que de acuerdo a la reciente proyección no se llegaría a pesar de la temporada de lluvias, hay dos alternativas: dotar de más agua al Valle de México o desfogar hacia algunas de las hidroeléctricas de CFE que se encuentran debajo de las presas, para después llegar al Río Cutzamala que es un afluente del Río Balsas para finalmente desembocar al Océano Pacífico”, explicó Peraza Camacho.

La Conagua por cuestión de seguridad no puede permitir que llegue al 100%, el año pasado es lo que hicimos Citallli E. Peraza Camacho, titular del OCAVM

El Lago de Texcoco previene inundaciones

La titular del OCAVM detalló que se tiene el registro de 19 lluvias intensas que provocaron la activación del protocolo operación conjunta; incluso, junio de 2026 ha sido el más lluvioso en los últimos cinco años; el 28 de junio se registró la lluvia más intensa con 70 millones de m³, lo que equivale a conducir por parte de la infraestructura hidráulica el volumen equivalente a 39 Estadios Azteca.

Ante ello, la recuperación del Lago de Texcoco, lugar donde se pretendía construir el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) ha sido crucial para evitar inundaciones, pues actúa como vaso regulador ya que capta hasta 36 m³/s durante contingencias climáticas, actuando como el "alivio" principal de la CDMX y el Estado de México ante lluvias torrenciales.

“El Lago de Texcoco está conformado por muchos cuerpos de agua como la Laguna Horaria, la Laguna Churubusco, el Lago Nabor Carrillo, la Oriente, la Texcoco Norte, y la Laguna Casa Colorada, que es la que nosotros superamos y es donde directamente echamos el agua”, explicó Peraza Camacho.

Respecto a los encharcamientos e inundaciones que año con año afectan a los habitantes de la CDMX y municipios conurbados, Citlalli Peraza Camacho aseguró que por parte de Conagua no hay fugas, y que se tiene un monitoreo en este aspecto en la distribución del líquido hasta la entrega a la CDMX y Edomex.

La funcionaria recordó que de acuerdo con el Artículo 115 constitucional, la gestión del agua potable y el drenaje es responsabilidad municipal. No obstante, se ha detectado un abandono de más de 30 años en infraestructuras locales que no han crecido al mismo ritmo que la población.

"Muchos municipios no le invierten a su infraestructura... quieren que la misma red de hace 40 años funcione cuando su población ya creció de manera exponencial", dijo.