El Sistema Cutzamala tiene agua garantizada hasta 2027: así logró recuperarse de la crisis de 2024
Mientras el Sistema Cutzamala recupera niveles históricos de almacenamiento, Conagua advierte que el principal riesgo está en el abandono de más de tres décadas de las redes municipales de agua y drenaje.
El Valle de México, la región más poblada del país, tiene unos meses de “alivio” en cuanto a la dotación de agua potable se refiere gracias a que el Sistema Cutzamala ha logrado mantener un suministro de 15.3 metros cúbicos por segundo (m³/s), o lo que es lo mismo, 15,300 litros por segundo, lo que representa una de las dotaciones más grandes en sus cuatro décadas de operación.
Tras haber tocado niveles críticos de apenas 6 m³/s en junio de 2024, la actual gestión reporta un almacenamiento del 71% (561 millones de m³), lo que garantiza el abasto proyectado por parte del área técnica de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), y bajo las condiciones actuales, hasta diciembre de 2027.
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Sin embargo, las lluvias no son el único factor que ayuda a que el abasto de agua potable en el Valle de México se mantenga estable, sino también a la operación que ha hecho Conagua en el Sistema Cutzamala, afirmó la directora general del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM), Citlalli Peraza Camacho.
“La presa Valle de Bravo fue una de las que más afectó esta sequía hace aproximadamente dos años; sin embargo, la Conagua realizó una operación donde lejos de hacer una extracción, que esa es la vocación de la presa, hizo una inyección. La recuperación de la presa Valle de Bravo fue uno de los mejores aciertos en cuestión de operación hídrica del Sistema Cutzamala”, aseguró en entrevista.
La funcionaria explicó que se ha transitado de un gasto fijo a una "operación variable". Este modelo permite ajustar la entrega de agua de manera proporcional al almacenamiento real, evitando el agotamiento acelerado de las presas.
Para lograr esta precisión, el sistema abandonó las mediciones manuales con regletas para implementar sensores automáticos con monitoreo las 24 horas en presas clave como Valle de Bravo, Villa Victoria y El Bosque, y que no solo mide el almacenamiento, sino otros factores como las lluvias, viento y temperatura.
Actualmente, el Cutzamala aporta el 25% del agua que consume el Valle de México (15 de los 60 m³/s totales requeridos), beneficiando directamente a 5 millones de habitantes en 14 alcaldías de la capital y 15 municipios mexiquenses.
El camino de la recuperación
La ingeniera explicó que de acuerdo con registros históricos de la Conagua, la situación actual contrasta con los niveles críticos experimentados durante el pico de la sequía en junio de 2024, cuando el gasto del sistema disminuyó la dotación a 6 m³/s.
Año 2022: 13.6 m³/s de dotación
Año 2023: 9.7 m³/s de dotación
Junio 2024 (punto crítico): 6 m³/s de dotación.
En julio de 2026 se distribuyen 15.3 m³/s de dotación.
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¿Qué pasa si se llega al 100% de almacenamiento?
A pesar de los niveles óptimos del Sistema Cutzamala y que se prevé una temporada de lluvias intensas por el fenómeno del Súper Niño, por cuestiones de seguridad no se puede permitir que se llene en su totalidad.
Aunque el año pasado se alcanzó ese nivel histórico, la situación actual reporta un almacenamiento del 71%, equivalente a 561 millones de m³.
“En caso de que se llegue al 100% que de acuerdo a la reciente proyección no se llegaría a pesar de la temporada de lluvias, hay dos alternativas: dotar de más agua al Valle de México o desfogar hacia algunas de las hidroeléctricas de CFE que se encuentran debajo de las presas, para después llegar al Río Cutzamala que es un afluente del Río Balsas para finalmente desembocar al Océano Pacífico”, explicó Peraza Camacho.
La Conagua por cuestión de seguridad no puede permitir que llegue al 100%, el año pasado es lo que hicimos
La titular del OCAVM detalló que se tiene el registro de 19 lluvias intensas que provocaron la activación del protocolo operación conjunta; incluso, junio de 2026 ha sido el más lluvioso en los últimos cinco años; el 28 de junio se registró la lluvia más intensa con 70 millones de m³, lo que equivale a conducir por parte de la infraestructura hidráulica el volumen equivalente a 39 Estadios Azteca.
Ante ello, la recuperación del Lago de Texcoco, lugar donde se pretendía construir el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) ha sido crucial para evitar inundaciones, pues actúa como vaso regulador ya que capta hasta 36m³/s durante contingencias climáticas, actuando como el "alivio" principal de la CDMX y el Estado de México ante lluvias torrenciales.
“El Lago de Texcoco está conformado por muchos cuerpos de agua como la Laguna Horaria, la Laguna Churubusco, el Lago Nabor Carrillo, la Oriente, la Texcoco Norte, y la Laguna Casa Colorada, que es la que nosotros superamos y es donde directamente echamos el agua”, explicó Peraza Camacho.
Respecto a los encharcamientos e inundaciones que año con año afectan a los habitantes de la CDMX y municipios conurbados, Citlalli Peraza Camacho aseguró que por parte de Conagua no hay fugas, y que se tiene un monitoreo en este aspecto en la distribución del líquido hasta la entrega a la CDMX y Edomex.
La funcionaria recordó que de acuerdo con el Artículo 115 constitucional, la gestión del agua potable y el drenaje es responsabilidad municipal. No obstante, se ha detectado un abandono de más de 30 años en infraestructuras locales que no han crecido al mismo ritmo que la población.
"Muchos municipios no le invierten a su infraestructura... quieren que la misma red de hace 40 años funcione cuando su población ya creció de manera exponencial", dijo.
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Plan Integral de la Zona Oriente
Para mitigar este abandono, el Gobierno federal ha intervenido con un plan de diagnóstico e inversión integral en 10 municipios clave, destinando 2,500 millones de pesos en 2025, con una segunda etapa proyectada para 2026 por un monto similar y que ya tiene resultados, un ejemplo es la zona de La Paz, Edomex.
La directora del OCAVM refirió que para llevar a cabo este plan que sugirió la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se realizó el diagnóstico en 10 municipios del Edomex, se detectó que tanto en materia de drenaje y de agua potable estaban en condiciones deplorables y abandonadas por más de 30 años y con este plan ya hay 98% de estas obras contratadas con un 68% de avance en éstas.
El restablecimiento del Sistema Cutzamala a niveles de 15,300 litros por segundo representa una victoria operativa para la Federación, pero al mismo tiempo urge a los gobiernos locales para que asuman su responsabilidad en la modernización de las redes de distribución para que este flujo histórico se traduzca en una mejora real en cada hogar del Valle de México.