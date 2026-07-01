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México

Reino Unido alerta por muertes en festejo y "drink spiking" en México

Autoridades de Reino Unido informaron a sus ciudadanos que cuatro personas murieron durante los festejos por el triunfo de México ante Ecuador en el Mundial 2026.
mié 01 julio 2026 03:07 PM
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Miles de personas celebraron anoche en el Ángel de la Independencia. (Claudia Rosel/AFP)

El gobierno del Reino Unido actualizó este miércoles su alerta de viaje para México con nuevas recomendaciones de seguridad dirigidas a los miles de aficionados británicos que asistirán al partido entre Inglaterra y México, programado para el próximo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México.

La actualización, publicada por el Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO), no modifica el nivel general de advertencia para el país, pero incorpora información específica relacionada con el Mundial de Futbol 2026 y los riesgos que podrían enfrentar los visitantes durante su estancia.

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Entre los principales señalamientos, la autoridad británica advierte sobre el incremento en el robo de teléfonos celulares y casos de adulteración de bebidas ("drink spiking") en zonas de alta concentración de turistas y aficionados. Asimismo, recomienda extremar precauciones en eventos multitudinarios y mantenerse informado a través de las autoridades locales.

El FCDO también hace referencia a los incidentes registrados durante las celebraciones futbolísticas en el Ángel de la Independencia, donde cuatro personas perdieron la vida, como ejemplo de los riesgos asociados a grandes concentraciones de personas.

Otra de las advertencias está dirigida a los aficionados que planean combinar su viaje entre México y Estados Unidos durante el Mundial.

El gobierno británico recordó que, en caso de perder el pasaporte y obtener un documento de viaje de emergencia en México, éste no será válido para ingresar nuevamente a territorio estadounidense, por lo que recomienda extremar el cuidado de la documentación.

La actualización mantiene sin cambios las recomendaciones vigentes para evitar viajes no esenciales a diversas regiones de México afectadas por la violencia relacionada con el crimen organizado, entre ellas zonas de Baja California, Chihuahua, Sinaloa, Tamaulipas, Zacatecas y partes de otros estados.

Las autoridades británicas reiteraron que los viajeros deben contratar un seguro de viaje adecuado, mantenerse atentos a las indicaciones de las autoridades mexicanas y consultar periódicamente las actualizaciones de la guía oficial mientras permanezcan en el país.

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Reino Unido Mundial de Futbol 2026 Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026

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