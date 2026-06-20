La desaparición del PAN Coahuila divide a exlíderes nacionales sobre política de 'cero alianzas'

Lo anterior implica que dejará de recibir recursos económicos públicos locales, quedará fuera del reparto de curules plurinominales en el Congreso estatal, por lo que no contará con bancada parlamentaria y perderá el derecho a participar en el reparto del 70% de los tiempos del Estado en radio y televisión, por lo que quedará limitado al 30% que se distribuye de forma igualitaria.

En 2025, al asumir la dirigencia del PAN, Jorge Romero puso fin a las alianzas con el PRI, estrategia que durante años aplicó el blanquiazul en diversas elecciones locales y federales.

“El futuro de Acción Nacional no depende ni dependerá de ninguna alianza partidista, ni pasada ni presente ni futura. Esta es la era en que todas y todos los panistas le apostamos todo al PAN. Ninguna sigla se antepondrá”, dijo el panista el 18 de octubre de 2025.

Frente a los resultados electorales en Coahuila, Damián Zepeda, expresidente del PAN, defendió la postura de su partido de competir en solitario y sostuvo que los resultados recientes responden a que el partido se “desdibujó” tras sus alianzas con el PRI en el pasado.

Claro que (obtener) 2% es tristísimo, pero yo creo que es consecuencia de haberse desdibujado y de la alianza con el PRI en el estado, que te hizo desaparecer”. Damián Zepeda, expresidente del PAN.

Para el exdirigente, este escenario debe servir como “lección” para que el PAN inicie un “camino nuevo” en la entidad y mantenga su política de no aliarse con el PRI. Recordó que cuando dejó la dirigencia en 2018, el blanquiazul gobernaba 11 estados, mientras que actualmente solo gobierna cuatro.

“Hoy en el estado no existe el PAN porque no es gobierno, que es el PRI, ni es oposición, porque es Morena, ni es alternativo, porque no han planteado un proyecto. Eso pasa cuando tomas malas decisiones”, declaró.

Además, enfatizó que el PRI nunca ha perdido un solo distrito en Coahuila, por lo que afirmó que lo ocurrido en 2026 “es lo común, no es algo extraordinario”.

Consideró que parte de los motivos del triunfo del PRI en el estado se relacionan con la “maquinaria” del tricolor, la buena percepción sobre Manolo Jiménez y los resultados de su gestión.

Durante la dirigencia de Damián Zepeda (de 2017 a 2018) solo se impulsó la coalición presidencial entre el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, conocida como “Por México al Frente”. Los acercamientos con el PRI ocurrieron durante la dirigencia de Marko Cortés.