Para analistas, estos filtros nacen bajo el escepticismo, ya que las tres fuerzas políticas tienen en sus filas casos de políticos relacionados con el crimen organizado . El caso más reciente es de los políticos de Morena acusados por Estados Unidos de proteger al Cártel de Sinaloa, entre ellos el gobernador con licencia Rubén Rocha.

El señalamiento contra los políticos de Morena se dio en medio de una campaña más agresiva del gobierno de Donald Trump contra los cárteles, en la que ataca, por primera vez, la estructura financiera y los vínculos políticos, un problema añejo en México, que presiona a la presidenta Sheinbaum.

Partidos necesitan implementar medidas internas

El Congreso de la Unión aprobó reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE), para crear una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, integrada por consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).

Paulina Creuheras, abogada y analista especializada en derecho electoral y riesgo político, señaló que la reforma es "insuficiente" porque no tiene ningún mecanismo para evitar la cooptación de políticos durante las campañas ni algún planteamiento sobre anulación de elecciones cuando haya atribución del crimen organizado.

Esta (reforma) es insuficiente y superficial y solo la están usando como una narrativa para decir que están haciendo algo por las presiones de Estados Unidos, cuando en realidad no resuelven ningún problema". Paulina Creuheras, especialista en Integralia.

Además la Comisión recibirá, de forma voluntaria de los partidos políticos, las listas de los aspirantes a candidatos a un cargo de elección popular, y a su vez será enviada a la Unidad de Inteligencia Financiera, la Fiscalía General de la República y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para que revisen los perfiles.

Estas autoridades determinarán si existe o no un “riesgo razonable” sobre las candidaturas y en caso de existir, lo comunicarán de forma confidencial a los partidos políticos, pero sin señalar el asunto del se derive el “riesgo” con la finalidad de no afectar el debido proceso.

La exconsejera electoral Dania Ravel señaló en el más reciente capítulo del podcast Política y Otros Datos "Reforma electoral: entre narcopolítica e intervención extranjera" que es una obligación de las candidaturas dar esta información, pero es voluntario para los partidos políticos someter a la consideración de la comisión el que se haga la valoración de sus candidaturas.

La especialista de Integralia coincidió que la creación de la Comisión no va a resolver el problema, debido a que las resoluciones que tome no serán vinculantes.

"(El INE) podrá hacer una serie de análisis, pero no será vinculatorio. Podrían decir 'no se debería registrar este candidato porque parece que tiene unos vínculos, pero igual se les registrar'. Esto tiene una lógica de presunción de inocencia, pero por eso digo que no va resolver ningún tipo de problema", comenta.

Por lo que añade que ante esta reforma, los partidos políticos deben tener sus propios filtros para evitar que personajes relacionados con el crimen organizado lleguen a a las candidaturas.