Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

Ernesto Ruffo es vinculado a proceso por huachicol y se queda en Almoloya

La Fiscalía General de la República acusa al exgobernador de Baja California de integrar una red de contrabando de combustibles que ocasionó un daño al erario por 166 millones de pesos.
jue 23 julio 2026 08:04 AM
Añadir Expansión Política en Google
ernesto ruffo.jpeg
Al exgobernador de Baja California se le señala por presuntamente ser parte de una red que contrabandeó más de 2,137 millones de litros de hidrocarburos. (Ernesto Ruffo Appel﻿/Facebook)

Tras más de 30 horas de audiencia inicial, la jueza de control Alejandra Ramírez de la Vega, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, determinó vincular a proceso a Ernesto Ruffo Appel por los delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos.

Al exgobernador de Baja California se le señala por presuntamente ser parte de una red que contrabandeó más de 2,137 millones de litros de hidrocarburos y ocasionó un daño al erario de más de 166 millones de pesos.

Publicidad

La Fiscalía General de la República acusa a socios, representantes de empresas portuarias, operadores logísticos y un agente aduanal, de participar en un esquema de importación irregular de combustibles mediante transporte ferroviario, en la que participa Ingemar, empresa fundada por Ruffo y de la que es accionista.

De acuerdo con la Fiscalía, este esquema consiste en importar combustibles declarando un tipo de producto distinto o reportando cantidades menores a las reales, con el propósito de evadir el pago de impuestos.

Te puede interesar:

Ernesto Ruffo Appel
México

Juez dicta prisión preventiva a Ernesto Ruffo, exgobernador de Baja California

Ruffo fue detenido el 16 de julio en Ensenada, Baja California. Después de su captura, su defensa solicitó un amparo en contra de la orden de aprehensión y argumentó que no existen pruebas que acrediten que el exgobernador conocía o participaba en las presuntas irregularidades. Según sus abogados, Ingemar se limitaba a tareas administrativas relacionadas con trámites de importación.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ordenó este miércoles el bloqueo de las cuentas bancarias del exgobernador de Baja California.

Publicidad

Entre los otros acusados relacionados en el caso están Ricardo Thompson Navarro, dueño de Servicios Portuarios y exvocal de la empresa Ingemar; José Merino Valdés Cuervo, representante de Dragados y Puertos S.R.L de C.V. y Servicios Portuarios S.A. de C.V., empresas accionistas de Ingemar.

Además el agente aduanal Juan Hermilo Chávez Rodríguez; su dependiente autorizado Luis Antonio Barrientos Juárez; Adriana Magali Bárcenas Guillén, accionista y representante de Logística Ferroviaria Fargo; José María de la Peña Ramos y Guillermo de la Peña Rosales, fundadores y accionistas de la empresa Internacional de Fundentes.

Publicidad

Tags

huachicoleros Fiscal General de la República

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad