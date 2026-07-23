Ernesto Ruffo es vinculado a proceso por huachicol y se queda en Almoloya

La Fiscalía General de la República acusa a socios, representantes de empresas portuarias, operadores logísticos y un agente aduanal, de participar en un esquema de importación irregular de combustibles mediante transporte ferroviario, en la que participa Ingemar, empresa fundada por Ruffo y de la que es accionista.

De acuerdo con la Fiscalía, este esquema consiste en importar combustibles declarando un tipo de producto distinto o reportando cantidades menores a las reales, con el propósito de evadir el pago de impuestos.

Ruffo fue detenido el 16 de julio en Ensenada, Baja California. Después de su captura, su defensa solicitó un amparo en contra de la orden de aprehensión y argumentó que no existen pruebas que acrediten que el exgobernador conocía o participaba en las presuntas irregularidades. Según sus abogados, Ingemar se limitaba a tareas administrativas relacionadas con trámites de importación.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ordenó este miércoles el bloqueo de las cuentas bancarias del exgobernador de Baja California.