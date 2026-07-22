La revisión del T-MEC cambia las reglas para los agroexportadores de México

El fruto, que se produce principalmente en Michoacán, conquistó supermercados, restaurantes y cadenas de comida rápida; mientras que las berries o frutos rojos, como fresas, frambuesas, zarzamoras y arándanos, siguieron una ruta similar y consolidaron a México como una potencia agroexportadora.

Pero este éxito tuvo costos ambientales, sociales y laborales que, hoy en día, se encuentran en la mira de los gobiernos mexicano y estadounidense rumbo a la revisión sexenal del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) de 2026, con cambios en las reglas del juego, pues más allá de la importancia financiera de la exportación, ahora el escrutinio está en cómo se produce.

Mientras el aguacate se consolidaba como el rey de las exportaciones agroalimentarias, los bosques se transformaron en huertas, aumentó la presión sobre los recursos hídricos y se acumularon denuncias sobre informalidad laboral en el campo, lo que ha derivado en la atención de asuntos que durante años permanecieron en los márgenes: la deforestación, la disponibilidad de agua y las condiciones laborales de los jornaleros agrícolas.

Las nuevas reglas del juego

Desde antes de que comenzara formalmente la revisión del T-MEC, el gobierno mexicano ya había identificado como un riesgo, para una de las industrias más exitosas del país, las crecientes exigencias ambientales y laborales de los mercados internacionales, pues podían convertirse en una barrera para las exportaciones.

La respuesta fue construir un sistema de certificaciones capaz de demostrar que los productos agrícolas mexicanos cumplen estándares verificables de sustentabilidad, trazabilidad y trabajo digno.

Los primeros pasos se dieron en octubre de 2025, cuando la Semarnat publicó un acuerdo sobre la creación del Certificado de Libre de Deforestación para acreditar, mediante información oficial, que la producción se realiza sin cambio ilegal de uso de suelo forestal. Su emisión estará a cargo de la Dirección General de Gestión Forestal, Suelos y Ordenamiento Ecológico.

Además, como parte del Plan Michoacán para la Paz y la Justicia, también se presentó el Certificado Laboral para la Agroexportación y la plataforma Velagro, diseñada para registrar embarques, verificar condiciones laborales y dar seguimiento a las operaciones de exportación.

La estrategia se consolidó en marzo de 2026. La presidenta Claudia Sheinbaum envió al Congreso una iniciativa para formalizar el Certificado Laboral para la Agroexportación. La propuesta reconocía que el comercio agroalimentario mexicano enfrenta crecientes exigencias internacionales en materia laboral y ambiental, lo cual resulta relevante si se considera que la informalidad en el sector agrícola alcanza casi el 90%.

Una de las presiones de la producción de aguacate y berries radica en los recursos hídricos que requieren. (Foto: Enrique Castro/AFP)

La legislación fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de mayo y reforma la Ley Federal del Trabajo, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley de Comercio Exterior. Faculta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para emitir certificados de cumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social para actividades agroexportadoras; además, incorpora criterios laborales, de seguridad social y de prevención de la deforestación y del cambio ilegal de uso de suelo como elementos para la regulación del comercio exterior