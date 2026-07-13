Marina del Pilar acepta audio en el que ofrece colaborar con EU

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, respondió este lunes a la difusión de un audio en el que presuntamente expresa su disposición a colaborar con autoridades de Estados Unidos, al asegurar que el material corresponde únicamente a un fragmento de una conversación privada y que ha sido sacado de contexto.

En contraste, el Partido Acción Nacional (PAN) sostuvo que el contenido de la grabación abre interrogantes que deben esclarecerse y pidió que la mandataria solicite licencia al cargo.

El nuevo audio, difundido por El Universal en una columna del periodista Héctor de Mauleón, comenzó a circular durante el fin de semana en medio de la controversia generada por la revocación de las visas estadounidenses de la gobernadora y de su exesposo, Carlos Torres Torres.

En la grabación se escucha una voz atribuida a Ávila Olmeda manifestar que estaría dispuesta a compartir información con el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y aportar datos conocidos en las mesas de seguridad.

También se le escucha expresar inquietud sobre una eventual investigación en su contra y mencionar reuniones con representantes del FBI y del Departamento de Justicia de Estados Unidos.