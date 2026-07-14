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Caso Ayotzinapa: CNDH absuelve a Fuerzas Armadas... pero antes documentó su participación

En la recomendación emitida en 2018, la Comisión Nacional de Derechos Humanos documentó que elementos del 27 batallón supieron de los ataques contra los estudiantes mientras ocurrían.
mar 14 julio 2026 08:00 PM
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La recomendación de la CNDH en la que exonera a las Fuerzas Armadas fue rechazada por padres y organizaciones civiles. (Foto: Galo Cañas Rodríguez/Cuartoscuro.)

La recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en la que exonera a las Fuerzas Armadas de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas ocurrida el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, está bajo la polémica debido a que lo que hoy niega, hace algunos años documentó.

Padres de los normalistas calificaron la recomendación en como una “traición histórica”, organizaciones de derechos humanos cuestionaron falta de autonomía del organismo que preside Rosario Piedra Ibarra e investigadores que participaron en la elaboración de un informe señalan contradicciones en una intención de proteger a las Fuerzas Armadas.

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El pasado 9 de julio, la CNDH emitió una “recomendación reivindicatoria” de la lucha de las víctimas directas e indirectas sobre la desaparición de los 43 estudiantes en la que excluye a la Secretaría de la Defensa Nacional y Marina de los hechos de septiembre de 2024.

“No hubo participación de los elementos de la Defensa en ninguno de los eventos violentos contra los estudiantes, mucho menos la existencia de un plan de ‘contrainsurgencia’ o estrategia general de los normalistas”, dice la recomendación.

Sin embargo, esa exoneración es una contradicción, pues en un informe de 2018 se señala la participación de las Fuerzas Armadas.

“En el caso del Ejército mexicano, hay una responsabilidad por parte de los elementos del 27° Batallón de Infantería, toda vez que fueron omisos ante los llamados de auxilio por parte de las personas en situación de víctimas y familiares de estos, al mismo tiempo fueron omisos ante la solicitud del Secretario de Seguridad Publica de Iguala”, dice la recomendación 15VG/2018 de la CNDH.

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En 2022, la Dirección General de Supervisión de la Progresividad de la CNDH elaboró un informe especial sobre la recomendación de 2018 en la que nuevamente se llegó a la conclusión de que las Fuerzas Armadas tuvieron una participación en el caso Ayotzinapa. Por ello, la recomendación de hace cinco días sorprendió no solo a los padres, incluso a quienes participaron en él.

“Sí hay una responsabilidad, si bien podríamos decir no son los responsables directos de la desaparición de los 43 estudiantes, es innegable que las Fuerzas Armadas sí están involucradas y sabían de lo que estaba ocurriendo esa noche en Iguala”, dice uno de los investigadores que participó en el informe.

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El papel de las Fuerzas Armadas

Las Fuerzas Armadas no fueron las responsables directas de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, pero algunos de sus integrantes tuvieron participación y responsabilidad en distintos niveles.

Alejandro Encinas Rodríguez, presidente de la Comisión para la Verdad Ayotzinapa entre 2018 y 2023, exhibió documentos de que al interior de la escuela Isidro Burgos estaba infiltrado el soldado de infantería Julio César López Patolzin.

“El soldado López Patolzin estaba adscrito como Órgano de Búsqueda de Información (OBI), “con fachada de alumno”, en la Escuela Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, como acreditan documentos oficiales”, publicó Encinas junto con el comprobante de un contrato de reclutamiento de parte de la Sedena.

Previo a la desaparición, López Patolzin ingresó a la Escuela Normal con fines de inteligencia militar, mientras que la CNDH en su recomendación lo descarta como infiltrado o informante, y sostiene que su presencia sería porque los militares pueden estudiar.

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Aunque en la recomendación de este 2026, la CNDH exonera a las Fuerzas Armadas, en la de hace ocho años, señala que integrantes del 27 Batallón de Infantería supieron de los ataques contra los estudiantes mientras ocurrían.

“Tanto la CNDH como el GIEI establecieron que personal del 27 Batallón de Infantería tuvo acceso a las actividades desarrolladas en el C-4 en el momento en que se desarrollaban los hechos del caso Iguala; con la salvedad de que a diferencia del GIEI la CNDH señaló que no se contaba con evidencia de que la SEDENA tomó el control del centro y restringió la información del C-4”, dice el reporte de 2028.

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Se protege a las Fuerzas Armadas, acusan

La recomendación emitida por la CNDH ha sido rechazada por algunos de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos.

“Desde el año 2010, el Ejército infiltraba miembros activos a la Normal de Ayotzinapa. Durante los hechos, el Ejército supo cuando salieron de la Normal, del trayecto, de los momentos críticos de la agresión, y posterior a los hechos, el Ejército ocultó esa información. No puede venir la CNDH decir que esa es una invención de las organizaciones y del GIEI en querer culpar al Ejército. No, no es objetiva esta recomendación. No vamos nosotros a caer en el juego de la CNDH”, planteó Isidoro Vicario, representante legal de los familiares de los normalistas desaparecidos.

La CNDH ha jugado a sacar las recomendaciones a modo. Ha perdido la esencia del por qué fue creada la CNDH, pero ahorita se ha enfilado a alinearse al gobierno que esté en turno”
Isidoro Vicaro, representante legal de los familiares de los 43 normalistas.

El Centro ProDH cuestionó la falta de autonomía de la comisión a cargo de Rosario Piedra, así como que se desacreditaran esfuerzos de organismos internacionales.

La Washington Office on Latin America calificó de alarmante que la CNDH deslegitime a las ongs que acompañan a las familias del caso Ayotzinapa en su lucha por verdad y justicia.

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El investigador que participó en el informe para revisar la recomendación de 2018 considera que Desde la CNDH hay una intención de cuidar la imagen de las Fuerzas Armadas.

“Los militares han sido los consentidos del Gobierno Federal, en ellos ha descansado la nueva estrategia de seguridad nacional, hay un fuerte protagonismo de las Fuerzas Armadas, durante estos últimos siete años tienen mayor poder económico que nunca tuviera en los sexenios pasados, va un poco de la mano con esta idea de cuidar la imagen institucional del ejército”, agrega.

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Caso Ayotzinapa Fuerzas armadas Comisión Nacional de los Derechos Humanos

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