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EU negó a México 36 solicitudes de extradición por falta de pruebas, revela Sheinbaum

Ante la negativa de realizar esas detenciones, México exige a EU actuar con la misma coherencia en el caso de Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa, a quien acusa de supuestos nexos con el narcotráfico.
jue 14 mayo 2026 08:27 AM
La presidenta Claudia Sheinbaum revela que Estados Unidos negó extradiciones a México
La presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia de prensa matutina del 14 de mayo de 2026. (Foto: Presidencia de México)

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el gobierno de Estados Unidos ha negado a México 36 solicitudes de extradición por falta de pruebas.

Es el mismo argumento que su administración utiliza para no proceder con la detención de Rubén Rocha, gobernador con licencia de Sinaloa, y nueve políticos más acusados por Estados Unidos de vínculos con el narcotráfico y de delitos relacionados con armas.

Entre los requeridos por México estarían presuntos implicados en el caso Ayotzinapa y en robo de combustibles.

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“Hay 36 casos donde Estados Unidos ha negado la petición al gobierno de México para detener con urgencia a una persona con fines de extradición. Estados Unidos la ha negado. ¿Por qué?, por falta de pruebas”, afirmó.

En su conferencia matutina, la presidenta detalló que la próxima semana el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, presentará los detalles de los casos en los que México ha pedido que se envíe a un presunto delincuente, pero Estados Unidos se ha negado.

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Respecto a la petición que el gobierno de Estados Unidos realizó para la detención y extradición de Rocha y otros políticos, la presidenta aclaró que no se trata de tomar una decisión política, sino de respeto a las leyes y procedimientos.

“¿Qué estamos pidiendo nosotros? 'Oye, ¿tienes pruebas contra el gobernador con licencia? Preséntalas para que la Fiscalía pueda hacer su investigación'. No es una decisión política como lo han querido hacer ver”, aclaró.

Aseguró que, si hay pruebas contra el gobernador con licencia de Sinaloa sobre su presunto vínculo con el narcotráfico, se procederá en su contra.

La presidenta subrayó que su gobierno no busca afectar la relación con Estados Unidos, pero que su rol como presidenta es defender la soberanía del país, por que lo que actuaría igual si el acusado no fuera el morenista, sino un funcionario de otro partido político, afirmó.

“Nosotros no queremos ni debemos vulnerar la relación con Estados Unidos, pero tenemos que defender siempre la soberanía y la soberanía, de acuerdo con el 39 constitucional, reside en el pueblo, siempre cerca del pueblo”, planteó.

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Sheinbaum aseguró hace unos días que las acusaciones de Estados Unidos carecen de pruebas y, de acuerdo con lo entregado por ese país, solo se incluye una prueba a mano de un presunto soborno.

“¿Qué pruebas tienen? Porque lo que publicaron es una nota de dichos de alguien y una página toda testada con una nota escrita a mano que dice: 'Juanito, 30,000 pesos'. Así está. Digo, eso es público... Entonces, ¿qué decimos como gobierno? Pruebas”, demandó el pasado 6 de mayo.

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