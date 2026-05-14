EU negó a México 36 solicitudes de extradición por falta de pruebas, revela Sheinbaum

“Hay 36 casos donde Estados Unidos ha negado la petición al gobierno de México para detener con urgencia a una persona con fines de extradición. Estados Unidos la ha negado. ¿Por qué?, por falta de pruebas”, afirmó.

En su conferencia matutina, la presidenta detalló que la próxima semana el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, presentará los detalles de los casos en los que México ha pedido que se envíe a un presunto delincuente, pero Estados Unidos se ha negado.

Respecto a la petición que el gobierno de Estados Unidos realizó para la detención y extradición de Rocha y otros políticos, la presidenta aclaró que no se trata de tomar una decisión política, sino de respeto a las leyes y procedimientos.

“¿Qué estamos pidiendo nosotros? 'Oye, ¿tienes pruebas contra el gobernador con licencia? Preséntalas para que la Fiscalía pueda hacer su investigación'. No es una decisión política como lo han querido hacer ver”, aclaró.

Aseguró que, si hay pruebas contra el gobernador con licencia de Sinaloa sobre su presunto vínculo con el narcotráfico, se procederá en su contra.

La presidenta subrayó que su gobierno no busca afectar la relación con Estados Unidos, pero que su rol como presidenta es defender la soberanía del país, por que lo que actuaría igual si el acusado no fuera el morenista, sino un funcionario de otro partido político, afirmó.

“Nosotros no queremos ni debemos vulnerar la relación con Estados Unidos, pero tenemos que defender siempre la soberanía y la soberanía, de acuerdo con el 39 constitucional, reside en el pueblo, siempre cerca del pueblo”, planteó.