Padres de Ayotzinapa y familias buscadoras denuncian criminalización y represión en protestas durante el Mundial

Padres de Ayotzinapa denuncian cerco policial y exigen retomar líneas de investigación

Padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa denunciaron este viernes que un operativo policial impidió el ingreso de normalistas y familiares a la capital del país, lo que frustró una reunión que buscaban sostener con autoridades federales para exigir avances en la investigación del caso.

En conferencia de prensa, los padres de Ayotznipa señalaron que la movilización formaba parte de una jornada de protesta realizada del 8 al 12 de junio en la Ciudad de México. Sin embargo, aseguraron que desde el inicio de las actividades enfrentaron obstáculos por parte de las autoridades.

De acuerdo con los representantes del movimiento, 17 autobuses que transportaban a estudiantes normalistas fueron retenidos en la caseta de Tlalpan y no pudieron ingresar a la ciudad, lo que provocó altercados verbales entre estudiantes normalistas y elementos de seguridad, luego de que las autoridades impidieran el avance de la caravana que se dirigía a la Ciudad de México.

Los padres denunciaron que los autobuses fueron revisados durante varias horas por agentes apoyados con perros entrenados, una medida que consideraron desproporcionada y estigmatizante.

Este viernes, normalistas de Ayotzinapa realizaron pintas y destrozaron en las casetas de cobro de entrada y salida de la Autopista México-Cuernavaca luego de que se les impidiera el paso a la ciudad, lo que origino un bloqueo y posteriormente los daños materiales. (Foto: Rogelio Morales Ponce/ Cuartoscuro)

Además, los familiares exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) informar sobre los avances de las investigaciones y retomar líneas de indagación que, afirman, fueron abandonadas desde 2024, particularmente aquellas relacionadas con información obtenida de documentos militares y comunicaciones interceptadas que apuntaban a posibles rutas seguidas por algunos de los estudiantes tras su detención en Iguala.

Ante ello, solicitaron la conformación de una comisión de trabajo integrada por padres y madres de los normalistas, sus representantes legales, la Comisión para la Verdad y la fiscalía especial del caso para revisar de manera exhaustiva los documentos militares y determinar nuevas diligencias de investigación.