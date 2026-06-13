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México

Padres de Ayotzinapa y familias buscadoras denuncian criminalización y represión en protestas durante el Mundial

Los padres de los 43 denunciaron que un operativo impidió el ingreso de 17 autobuses a la CDMX, mientras organizaciones de derechos humanos advirtieron un patrón de obstáculos a las protestas.
sáb 13 junio 2026 12:27 PM
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Padres de los 43 normalistas desaparecidos acusaron obstáculos a las protestas de familiares de personas desaparecidas durante actividades relacionadas con el Mundial 2026 en la Ciudad de México. (Foto: Galo Cañas Rodríguez/ Cuartoscuro)

La retención de autobuses con estudiantes de Ayotzinapa en Tlalpan, los operativos policiacos contra colectivos de búsqueda y los señalamientos oficiales sobre el financiamiento de las movilizaciones encendieron las alertas de organizaciones de derechos humanos, que acusaron un patrón de criminalización contra familiares de personas desaparecidas en el marco de las protestas realizadas durante la Copa Mundial FIFA 2026.

Mientras los padres de los 43 normalistas desaparecidos denunciaron que se les impidió ingresar a la Ciudad de México para sostener una reunión con autoridades federales, colectivos de búsqueda y Amnistía Internacional advirtieron que las protestas de víctimas no deben ser tratadas como amenazas al orden público ni enfrentar obstáculos para ejercer su derecho a la manifestación.

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Padres de Ayotzinapa denuncian cerco policial y exigen retomar líneas de investigación

Padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa denunciaron este viernes que un operativo policial impidió el ingreso de normalistas y familiares a la capital del país, lo que frustró una reunión que buscaban sostener con autoridades federales para exigir avances en la investigación del caso.

En conferencia de prensa, los padres de Ayotznipa señalaron que la movilización formaba parte de una jornada de protesta realizada del 8 al 12 de junio en la Ciudad de México. Sin embargo, aseguraron que desde el inicio de las actividades enfrentaron obstáculos por parte de las autoridades.

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De acuerdo con los representantes del movimiento, 17 autobuses que transportaban a estudiantes normalistas fueron retenidos en la caseta de Tlalpan y no pudieron ingresar a la ciudad, lo que provocó altercados verbales entre estudiantes normalistas y elementos de seguridad, luego de que las autoridades impidieran el avance de la caravana que se dirigía a la Ciudad de México.

Los padres denunciaron que los autobuses fueron revisados durante varias horas por agentes apoyados con perros entrenados, una medida que consideraron desproporcionada y estigmatizante.

tlalpan ayotzinapa
Este viernes, normalistas de Ayotzinapa realizaron pintas y destrozaron en las casetas de cobro de entrada y salida de la Autopista México-Cuernavaca luego de que se les impidiera el paso a la ciudad, lo que origino un bloqueo y posteriormente los daños materiales. (Foto: Rogelio Morales Ponce/ Cuartoscuro)

Además, los familiares exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) informar sobre los avances de las investigaciones y retomar líneas de indagación que, afirman, fueron abandonadas desde 2024, particularmente aquellas relacionadas con información obtenida de documentos militares y comunicaciones interceptadas que apuntaban a posibles rutas seguidas por algunos de los estudiantes tras su detención en Iguala.

Ante ello, solicitaron la conformación de una comisión de trabajo integrada por padres y madres de los normalistas, sus representantes legales, la Comisión para la Verdad y la fiscalía especial del caso para revisar de manera exhaustiva los documentos militares y determinar nuevas diligencias de investigación.

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Asimismo, pidieron a la Secretaría de Relaciones Exteriores reforzar las gestiones para concretar la extradición de exfuncionarios señalados en las investigaciones, entre ellos Tomás Zerón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, quien permanece prófugo en Israel.

Los padres rechazaron también los señalamientos que los vinculan con intereses políticos o grupos opositores y aseguraron que su movimiento tiene como único objetivo conocer el paradero de los estudiantes desaparecidos y obtener verdad y justicia.

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“Nos mueve el amor a nuestros hijos. No tenemos ideologías ni partidos. Lo único que queremos es saber qué pasó con ellos”, expresó una de las madres de familia.

María Concepción Guerrero, madre de Jhosivani Guerrero de la Cruz, reprochó que, a casi 12 años de la desaparición de los normalistas, las reuniones con autoridades federales no han arrojado resultados concretos.

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“Nos dicen que siguen investigando, que siguen buscando, pero nosotros seguimos sin saber dónde están nuestros hijos. No vamos a dejar esta lucha hasta llegar a la verdad”, afirmó.

Por su parte, otros padres acusaron al gobierno federal de mantener protegidos a funcionarios que consideran clave para el esclarecimiento de los hechos y criticaron que se criminalicen las protestas de familiares y colectivos de búsqueda.

Organizaciones y Amnistía Internacional condenan criminalización

A las denuncias de los padres y madres de Ayotzinapa se sumaron colectivos de búsqueda, organizaciones de derechos humanos y centros de investigación, quienes acusaron un patrón de obstaculización y criminalización contra familiares de personas desaparecidas durante actividades realizadas en el contexto de la Copa Mundial FIFA 2026.

A través de un pronunciamiento conjunto, las organizaciones señalaron que entre el 4 y el 11 de junio familias buscadoras de distintas entidades aprovecharon la atención internacional generada por el Mundial para visibilizar la crisis de más de 134,000 personas desaparecidas en México. Sin embargo, denunciaron que la respuesta de las autoridades consistió en cercos policiales, encapsulamientos y acciones para impedir o desalentar las manifestaciones.

El posicionamiento fue respaldado, entre otros, por los colectivos Huellas de la Memoria, Glorieta de las y los Desaparecidos, Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, Red Regional de Familias Migrantes, Fundación para la Justicia, IDHEAS Litigio Estratégico en Derechos Humanos, Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), Artículo 19 Oficina para México y Centroamérica, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.

Las organizaciones también criticaron las declaraciones realizadas por autoridades federales sobre el financiamiento de las movilizaciones de familias buscadoras provenientes de Jalisco, al considerar que esos señalamientos contribuyen a la estigmatización de quienes exigen verdad y justicia.

Por ello, exigieron el cese de cualquier acción que criminalice o inhiba la protesta social, garantías para el libre ejercicio del derecho a la manifestación, el esclarecimiento de la retención del contingente de Ayotzinapa y una respuesta institucional efectiva a las demandas de búsqueda, verdad y justicia.

"En lugar de cuestionar quién financia los traslados de las familias, el Estado debería responder a la emergencia humanitaria que representa la desaparición de más de 134 mil personas en México", señalaron las organizaciones.

Amnistía Internacional pide garantizar la protesta pacífica

Ante estos hechos, Amnistía Internacional hizo un llamado a las autoridades federales y de la Ciudad de México para garantizar plenamente el derecho a la protesta pacífica.

La directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, Edith Olivares Ferreto, afirmó que las autoridades tienen la obligación de facilitar las manifestaciones y evitar cualquier forma de intimidación, represión o uso innecesario de la fuerza.

La organización subrayó que las familias buscadoras han desempeñado un papel fundamental para visibilizar la crisis de desapariciones y para impulsar acciones de búsqueda, identificación y acceso a la justicia.

Asimismo, sostuvo que las demandas de las víctimas deben poder expresarse libremente, especialmente en un contexto de alta atención pública como el generado por el Mundial 2026.

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Caso Ayotzinapa Protesta Manifestaciones

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