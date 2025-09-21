El próximo viernes 26 de septiembre se realizará una marcha en la Ciudad de México por los 11 años desde la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa.
A 11 años de desaparición de 43 normalistas, convocan a marcha por Ayotzinapa
Las madres y padres de los estudiantes desaparecidos, así como compañeros de la Normal Rural ‘Raúl Isidro Burgos’ en Ayotzinapa, Guerrero, encabezarán la movilización que comenzará a las 16:00 horas desde el Ángel de la Independencia hacia el Zócalo capitalino.
Esta será la primera marcha en memoria de los 43 normalistas con Claudia Sheinbaum como presidenta de México, luego de que su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, reconociera al final de su sexenio que no se logró esclarecer el caso Ayotzinapa, por lo que dejó el pendiente a la actual mandataria.
“Hasta el último momento de nuestro gobierno seguiremos buscando, es un expediente abierto y deseo de todo corazón que el esclarecimiento lo logre la próxima presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo. Este vergonzoso y lamentable asunto no debe cerrarse nunca”, escribió López Obrador en una carta dirigida a los padres y madres de los normalistas, que el entonces presidente dio a conocer durante su conferencia matutina del 25 de septiembre de 2024.
López Obrador sostuvo que no había evidencia suficiente que indicara la participación del Ejército como responsable de la desaparición forzada de los normalistas de Guerrero.
Así mismo, se realizará el sábado 27 de septiembre un acto político en la Estela de los Caídos en Iguala, Guerrero, a las 12:00 horas.
Marchan en Chilpancingo
Este domingo, padres y madres de los 43 encabezaron una marcha por calles de Chilpancingo, Guerrero, para exigir justicia por los jóvenes normalistas, a días del aniversario de su desaparición.
En la movilización también participaron jóvenes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM).
Según medios locales, el contingente era de alrededor de 500 personas, el cual arribó hasta la plaza Primer Congreso de Anáhuac.