Concesionarios y medios piden al INE promover transparencia en el uso de la AI en noticieros

Asimismo plantearon incorporar criterios para verificar la autenticidad de los contenidos y promover el uso responsable de estas herramientas de inteligencia artificial.

Con vista a la emisión, en agosto, de lineamientos y recomendaciones a noticieros para la cobertura de precampañas y campañas 2026-2027, mismos que se presentan en cada elección federal, el gremio fue consultado y pidió incluir por primera vez reglas sobre el uso de esas nuevas tecnologías.

La consulta se realizó el pasado 1 de junio a siete organizaciones que agrupan a concesionarios de radio y televisión, así como a 61 personas profesionales de la comunicación, entre las cuales se encuentran además especialistas en temas de género, no discriminación y derechos humanos, así como instituciones educativas y organizaciones en pro de las personas con discapacidad.

Hubo 45 respuestas, es decir, hubo una participación del 66.2%, cifra 19.7% mayor en comparación con la registrada para el proceso electoral federal 2023-2024, se reportó, y los tres ejes temáticos consultados fueron una evaluación de los lineamientos de la pasada elección, la pertinencia de retomar temas ya contemplados y la incorporación de nuevos temas.

El porcentaje de apoyo para incorporar 14 nuevos temas fue del 90% y 10% en contra y los asuntos a incluir fueron los de inteligencia artificial.

“Están sugiriendo incorporar la identificación clara por parte de los medios de comunicación, del uso de imágenes, audios, videos y textos generados o modificados mediante herramientas de inteligencia artificial a fin de brindar mayor transparencia a las audiencias y reducir riesgos de manipulación informativa”, destacó la consejera Carla Humphrey.

Además plantearon incorporar criterios para verificar la autenticidad de los contenidos y promover el uso responsable de estas herramientas en los medios.

La consejera explicó que concretamente se pidió también el fortalecimiento de medidas destinadas a prevenir la circulación de información falsa o engañosa, particularmente a la proveniente de plataformas digitales, incorporando el concepto de integridad de la información

Humphrey destacó la conveniencia de atender esa recomendación, acorde con su propuesta, rechazada la semana pasada en Consejo General, de incorporar, en el monitoreo de precampañas y campañas que realiza por ley, la revisión de materiales en los que se detecte el uso de inteligencia artificial sea en la manipulación de materiales como en la creación de contenidos para detectar cuando haya un posible uso para ejercer violencia contra las mujeres o calumnias.

“Ahora son los propios profesionales de la comunicación en estos lineamientos que nosotros tenemos que aprobar para proponer o recomendar a los noticieros respecto de la información y difusión de actividades de campaña y precampaña, quienes sugieren justamente pues que incorporemos estos elementos”, explicó.

Eso permitiría que se brinde “mayor transparencia a las audiencias y reducir los riesgos de manipulación de la información”.

“Los momentos en los que estamos en los que la inteligencia artificial es un motivo de preocupación, me parece que debe serlo para la autoridad electoral, pero si no lo es, pues también lo es para los medios de comunicación, lo es para quienes van a informar respecto de las actividades de campaña y de precampaña y creo que no podemos voltear hacia otro lado y pretender que no es de interés común el cómo está siendo utilizado la inteligencia artificial”.

Además se recibió la sugerencia de que el INE modifique el uso del término de fake news o “noticias falsas, por información engañosa, información inexacta” o desinformación electoral.

Insistió en la conveniencia de incorporar el tema en el monitoreo, lo que fue descartado por el INE, pues en esa revisión puede detectarse si se usa para violentar, desinformar o discriminar a las personas.

“No fue aceptado por la mayoría del Consejo General, pero creo que en este tema son los profesionales, las y los profesionales de los medios de comunicación, quiénes están pidiendo que se incorpore este tema”, urgió.

En la consulta un 90% de entrevistados pidió incorporar la prohibición al discurso de odio en procesos electorales, la rectificación oportuna de información falsa o inexacta, la cobertura incluyente de candidaturas indígenas o afrodescendientes, de la diversidad sexual o discapacidad, migrantes y residentes en el extranjero

Además plantearon el uso de lenguaje de señas mexicanas cuando sea posible, la promoción de una representación libre de estereotipos y por último, la ampliación de las recomendaciones para favorecer la participación y visibilidad de grupos en situación de vulnerabilidad.