“Seremos cuidadosos para que no se cuele nadie”, dice Morena ante nepotismo y señalamientos por crimen

La dirigente informó que entre el lunes y las primeras horas de este martes se habían registrado 23 mujeres y hombres para participar en el proceso interno, que concluirá el próximo sábado.

“El día de ayer se hicieron 20 registros de manera presencial. Estamos esperando el corte de registros virtuales, quizá hacia la tarde de hoy”, señaló.

A los 20 registros realizados el lunes para Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur y Chihuahua se sumaron tres más correspondientes a esta última entidad, que abrió su proceso este martes.

Hernández adelantó que durante la jornada también se registrarán aspirantes de Colima y Guerrero, estado donde Morena prevé la participación del mayor número de contendientes.

“Hoy vienen tres estados: Chihuahua, Colima y Guerrero; es donde más aspirantes esperamos”, comentó.

Los aspirantes en Chihuahua se registran este martes en Morena. (Foto: Graciela López Herrera/Cuartoscuro )

Aspirantes deben cumplir con los requisitos

La dirigente sostuvo que todos los militantes tienen derecho a registrarse, aunque deberán cumplir con los requisitos establecidos por el partido antes de ser considerados en las encuestas internas.

En ese contexto se refirió a la eventual participación de Félix Salgado Macedonio en Guerrero. Hernández aseguró que Morena no modificará sus reglas para beneficiar a ningún aspirante.

“Algunos esperan que rompamos nuestras reglas, pero eso no va a pasar”, afirmó.

La declaración ocurre en medio de la discusión sobre los lineamientos internos contra el nepotismo, debido a que Salgado Macedonio es padre de la actual gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda.

Andrea Chávez asegura que arrasará en Chihuahua

Mientras tanto, en Chihuahua, la senadora con licencia Andrea Chávez se convirtió en la primera aspirante en registrarse este martes. Minutos después de las 09:00 horas ingresó al Salón Maya del World Trade Center de la Ciudad de México para entregar su documentación y recibió de manos de Ariadna Montiel la guía para la organización de las Asambleas Informativas de la Cuarta Transformación y en Defensa de la Soberanía Nacional.

Chávez expresó confianza en los resultados que Morena obtendrá en la entidad.

“Estamos arriba en todas las encuestas. No solo vamos a ganar a María Eugenia Campos, vamos a arrasar en la elección”, aseguró.

Andrea Chávez, es la primera en registrarse a coordinadora estatal en defensa de la Transformación y Soberanía Nacional de Morena.



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Posteriormente se registró Cruz Pérez Cuéllar, alcalde con licencia de Ciudad Juárez, quien acudió acompañado por la ultramaratonista Lorena Ramírez y por decenas de simpatizantes.

Durante su intervención criticó a la administración estatal encabezada por Maru Campos y sostuvo que Chihuahua se ha convertido en refugio de los sectores más identificados con el calderonismo.

“Va a ser una elección complicada. Todo lo que viene va a ser complicado. En Chihuahua se refugia lo más rancio del calderonismo y ellos van a defender con todo eso”, afirmó.

A última hora también se sumó al proceso Luis Carlos Arrieta, excandidato del Partido Encuentro Solidario a la gubernatura de Chihuahua.