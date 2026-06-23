“Seremos cuidadosos para que no se cuele nadie”, dice Morena ante nepotismo y señalamientos por crimen
Aspirantes a las candidaturas de Morena en Chihuahua, Colima y Guerrero se registran este martes ante los líderes de su partido. Hasta el momento destaca Andrea Chávez, quien buscará la Gubernatura de Chihuahua.
Morena aseguró que será cuidadoso en la revisión de los perfiles que buscan convertirse en coordinadores estatales del partido y que no permitirá la postulación de personas vinculadas con actividades delictivas ni hará excepciones a sus reglas internas.
“Vamos a ser muy cuidadosos para que no se cuele absolutamente nadie”, afirmó Citlalli Hernández, secretaria de Elecciones de Morena, al referirse al proceso mediante el cual se definirán las Coordinaciones Estatales en Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional, figura de la que surgirán los candidatos del partido a las gubernaturas.
Las declaraciones de Hernández se producen en un contexto de cuestionamientos hacia Morena por los señalamientos que han enfrentado algunos de sus cuadros políticos. Entre los casos mencionados se encuentra el del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien ha sido vinculado al crimen organizado por parte de autoridades de Estados Unidos.
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La dirigente informó que entre el lunes y las primeras horas de este martes se habían registrado 23 mujeres y hombres para participar en el proceso interno, que concluirá el próximo sábado.
“El día de ayer se hicieron 20 registros de manera presencial. Estamos esperando el corte de registros virtuales, quizá hacia la tarde de hoy”, señaló.
A los 20 registros realizados el lunes para Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur y Chihuahua se sumaron tres más correspondientes a esta última entidad, que abrió su proceso este martes.
Hernández adelantó que durante la jornada también se registrarán aspirantes de Colima y Guerrero, estado donde Morena prevé la participación del mayor número de contendientes.
“Hoy vienen tres estados: Chihuahua, Colima y Guerrero; es donde más aspirantes esperamos”, comentó.
Aspirantes deben cumplir con los requisitos
La dirigente sostuvo que todos los militantes tienen derecho a registrarse, aunque deberán cumplir con los requisitos establecidos por el partido antes de ser considerados en las encuestas internas.
En ese contexto se refirió a la eventual participación de Félix Salgado Macedonio en Guerrero. Hernández aseguró que Morena no modificará sus reglas para beneficiar a ningún aspirante.
“Algunos esperan que rompamos nuestras reglas, pero eso no va a pasar”, afirmó.
La declaración ocurre en medio de la discusión sobre los lineamientos internos contra el nepotismo, debido a que Salgado Macedonio es padre de la actual gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda.
Andrea Chávez asegura que arrasará en Chihuahua
Mientras tanto, en Chihuahua, la senadora con licencia Andrea Chávez se convirtió en la primera aspirante en registrarse este martes. Minutos después de las 09:00 horas ingresó al Salón Maya del World Trade Center de la Ciudad de México para entregar su documentación y recibió de manos de Ariadna Montiel la guía para la organización de las Asambleas Informativas de la Cuarta Transformación y en Defensa de la Soberanía Nacional.
Chávez expresó confianza en los resultados que Morena obtendrá en la entidad.
“Estamos arriba en todas las encuestas. No solo vamos a ganar a María Eugenia Campos, vamos a arrasar en la elección”, aseguró.
Andrea Chávez, es la primera en registrarse a coordinadora estatal en defensa de la Transformación y Soberanía Nacional de Morena.