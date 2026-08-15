Silvia Soler: “La tecnología y la digitalidad conforman nuevas amenazas de violencia política contra las mujeres”

"No solo con llegar garantizamos el avance de los derechos de las mujeres"

Aunque actualmente México hay una mujer encabezando la Presidencia del país, hay más mujeres en el Congreso de la Unión, en el Poder Legislativo y en más de un tercio de los gobiernos estatales, y existen leyes para garantizar la paridad de género en los cargos públicos, Silvia Soler sostiene que aún hay rezagos en esta materia.

“¿Dónde vemos un rezago? En el ámbito de lo municipal. Solamente 30% de los cargos municipales están ocupados por mujeres. Cuando hablamos de interseccionalidad, que es como cuando no solo se es mujer, sino conjuntamente con ser joven, indígena o de la diversidad sexual o una persona que viven con discapacidad, todavía enfrentan mayores rezagos”, dice.

En México se han realizado diversas reformas a la Constitución y a leyes secundarias para garantizar la paridad de género y asegurar que las mujeres ocupen cargos públicos.

Desde 2002 se inició esta carrera, ya que por primera vez se estableció el carácter de obligatoriedad para que todos los partidos políticos entregaran 30% de las candidaturas al Congreso de la Unión a mujeres.

Para 2019 el avance fue mayor al ordenarse que la mitad de las candidaturas a cargos de elección popular en los tres poderes a nivel local y federal fueran ocupadas por mujeres; este principio se le conoció como “Paridad en Todo”.

La especialista, quien cuenta con experiencia en teoría feminista y género, recuerda que la paridad de género en las candidaturas es una garantía para que las mujeres ejerzan su liderazgo político, pero enfatiza que no es suficiente, debido que aún se enfrenta simulación dentro de los partidos por el tipo de candidaturas que les dan o en las comisiones que las colocan al ser legisladoras.

Silvia Soler señala que no solo con que lleguen mujeres en cargos públicos, se garantiza el avance de los derechos de las mujeres. "Muchas mujeres llegan no necesariamente a empujar la agenda de derechos de las mujeres y eso está bien, pero lo que nos interesa es conformar una masa crítica de mujeres en la política que avancen las agendas de derechos de las mujeres”, comenta.