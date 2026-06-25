Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

En línea, el 76% de los registros de morenistas que buscan candidaturas estatales

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, 91 de los 124 aspirantes registrados optaron por presentar su solicitud a distancia.
jue 25 junio 2026 12:58 PM
Añadir Expansión Política en Google
Conferencia Citlalli Hernández y Ariadna Montiel
Ariadna Montiel, presidenta Nacional del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) Morena, y Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, encabezan la recepción de registros. (Foto: Graciela López Herrera/Cuartoscuro )

El 76% de los registros a aspirantes a coordinadores estatales en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional se han realizado en línea, de acuerdo con el reporte preliminar de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena.

Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión, informó que hasta ahora se han registrado 124 aspirantes a coordinadores estatales.

Publicidad

“Hasta la fecha se han registrado 124 aspirantes, 33 han sido registros aquí presenciales por parte de Morena, más los del PT y los del Partido Verde, y 91 registros se han realizado en línea. Es lo que llevamos ahorita registrado en el sistema de Morena, es decir, vamos con 124 aspirantes, más los que se han registrado por parte del Partido del Trabajo, el Partido Verde”, explicó.

El pasado lunes, el partido arrancó con los registros de los aspirantes de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur y Campeche. El martes fue el turno para Chihuahua, Colima y Guerrero.

El miércoles debido al partido de la selección mexicana, no hubo registros. Y este jueves se registran los interesados en coordinar Michoacán, Nayarit y Nuevo León.

Solo el 24% de los aspirantes ha optado por acudir al módulo de registro instalado en el World Trade Center en la Ciudad de México, en donde la presidenta de Morena, Ariadna Montiel, encabeza la recepción de los documentos y les entrega una guía para realizar asambleas a los aspirantes a coordinador.

Hasta ahora, el partido no ha informado detalles de los perfiles que se han registrado en línea.El plazo para registrarse por cualquiera de las vías vence el próximo sábado.

Morena anuncia ayuda a Venezuela

Ariadna Montiel manifestó su solidaridad con Venezuela por los dos sismos que se registraron este miércoles y anunció que se organizarán para el envío de ayuda.

“Manifestar desde Morena toda nuestra solidaridad al pueblo de Venezuela. Realizaremos acciones para acopiar ayuda, apoyo para nuestro hermano pueblo de Venezuela, que está sufriendo en este momento las consecuencias de estos devastadores terremotos y que como siempre México es muy solidario''.

''Vamos a organizar la ayuda, lo haremos público el día de mañana, pero estaremos cerca del pueblo de Venezuela y pues que todo pueda resolverse de la mejor manera posible para el pueblo”, anunció.

Publicidad

Tags

Morena Partidos políticos Va por México

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad