En línea, el 76% de los registros de morenistas que buscan candidaturas estatales

“Hasta la fecha se han registrado 124 aspirantes, 33 han sido registros aquí presenciales por parte de Morena, más los del PT y los del Partido Verde, y 91 registros se han realizado en línea. Es lo que llevamos ahorita registrado en el sistema de Morena, es decir, vamos con 124 aspirantes, más los que se han registrado por parte del Partido del Trabajo, el Partido Verde”, explicó.

Día 3. Aspirantes a la Coordinación Estatal en Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional.https://t.co/YV4dycRrb7 — Morena (@PartidoMorenaMx) June 25, 2026

El pasado lunes, el partido arrancó con los registros de los aspirantes de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur y Campeche. El martes fue el turno para Chihuahua, Colima y Guerrero.

El miércoles debido al partido de la selección mexicana, no hubo registros. Y este jueves se registran los interesados en coordinar Michoacán, Nayarit y Nuevo León.

Solo el 24% de los aspirantes ha optado por acudir al módulo de registro instalado en el World Trade Center en la Ciudad de México, en donde la presidenta de Morena, Ariadna Montiel, encabeza la recepción de los documentos y les entrega una guía para realizar asambleas a los aspirantes a coordinador.

Hasta ahora, el partido no ha informado detalles de los perfiles que se han registrado en línea.El plazo para registrarse por cualquiera de las vías vence el próximo sábado.

Morena anuncia ayuda a Venezuela

Ariadna Montiel manifestó su solidaridad con Venezuela por los dos sismos que se registraron este miércoles y anunció que se organizarán para el envío de ayuda.

Inicia el tercer día de registros en Morena. La presidenta del partido, Ariadna Montiel, expresó su solidaridad con Venezuela tras los sismos registrados y anunció que se pondrán en marcha acciones de apoyo, cuyos detalles serán dados a conocer el viernes.



📹: @Lidstelle pic.twitter.com/OoKqc8D3Jl — Expansión Política (@ExpPolitica) June 25, 2026

“Manifestar desde Morena toda nuestra solidaridad al pueblo de Venezuela. Realizaremos acciones para acopiar ayuda, apoyo para nuestro hermano pueblo de Venezuela, que está sufriendo en este momento las consecuencias de estos devastadores terremotos y que como siempre México es muy solidario''.

''Vamos a organizar la ayuda, lo haremos público el día de mañana, pero estaremos cerca del pueblo de Venezuela y pues que todo pueda resolverse de la mejor manera posible para el pueblo”, anunció.