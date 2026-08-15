Christopher Landau llama a mantener cooperación México-EU pese a “drama político”

"Durante mi gestión como Embajador de EU en ese país (México) tuve el privilegio de visitar los bosques donde pasaban el invierno los antepasados de esta mariposa", recordó.

Landau señaló que la cooperación bilateral debe continuar en áreas como seguridad, migración y comercio y pidió no perder de vista esos objetivos debido a episodios de confrontación política.

"Tal como han reconocido el Presidente Donald Trump y la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ambos países prosperamos cuando cooperamos con un espíritu de respeto mutuo en temas cruciales como la seguridad, la migración y el comercio. No debemos permitir que los ocasionales episodios de drama político nos distraigan de este punto fundamental", señaló en X.

El mensaje fue difundido después de que se conociera la revocación de la visa de Andrés Manuel López Beltrán, “Andy”, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y aspirante a contender por una diputación federal en Tabasco.

El caso provocó una reacción de respaldo hacia López Beltrán por parte de Claudia Sheinbaum, gobernadores de Morena y legisladores de ese partido. Desde esas filas se cuestionó la medida y se hicieron llamados a defender la soberanía nacional ante lo que consideraron una acción injerencista.

La postura de Landau contrasta con el tono que había utilizado un día antes, cuando publicó en redes sociales una fotografía en la que aparece serio junto con el mensaje: "¿Te está gustando el show? Rellena tu bote de palomitas, te va a encantar la siguiente parte".