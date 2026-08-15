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México

Christopher Landau llama a mantener cooperación México-EU pese a “drama político”

Landau, subsecretario de Estado estadounidense, llamó a ambas naciones a mantener la cooperación en seguridad, migración y comercio tras la tensión generada por el caso de Andy López Beltrán.
sáb 15 agosto 2026 03:48 PM
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Sheinbaum y Christopher Landau
El funcionario recurrió a la imagen de la mariposa monarca para destacar los vínculos entre ambos países y recordó su experiencia como Embajador de Estados Unidos en México, donde visitó los bosques en los que esta especie pasa el invierno. (Presidencia)

La relación entre México y Estados Unidos debe mantenerse enfocada en asuntos de interés común, pese a los recientes desencuentros políticos, planteó Christopher Landau, subsecretario de Estado estadounidense.

El funcionario recurrió a la imagen de la mariposa monarca para destacar los vínculos entre ambos países y recordó su experiencia como Embajador de Estados Unidos en México, donde visitó los bosques en los que esta especie pasa el invierno.

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"Durante mi gestión como Embajador de EU en ese país (México) tuve el privilegio de visitar los bosques donde pasaban el invierno los antepasados de esta mariposa", recordó.

Landau señaló que la cooperación bilateral debe continuar en áreas como seguridad, migración y comercio y pidió no perder de vista esos objetivos debido a episodios de confrontación política.

"Tal como han reconocido el Presidente Donald Trump y la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ambos países prosperamos cuando cooperamos con un espíritu de respeto mutuo en temas cruciales como la seguridad, la migración y el comercio. No debemos permitir que los ocasionales episodios de drama político nos distraigan de este punto fundamental", señaló en X.

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El mensaje fue difundido después de que se conociera la revocación de la visa de Andrés Manuel López Beltrán, “Andy”, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y aspirante a contender por una diputación federal en Tabasco.

El caso provocó una reacción de respaldo hacia López Beltrán por parte de Claudia Sheinbaum, gobernadores de Morena y legisladores de ese partido. Desde esas filas se cuestionó la medida y se hicieron llamados a defender la soberanía nacional ante lo que consideraron una acción injerencista.

La postura de Landau contrasta con el tono que había utilizado un día antes, cuando publicó en redes sociales una fotografía en la que aparece serio junto con el mensaje: "¿Te está gustando el show? Rellena tu bote de palomitas, te va a encantar la siguiente parte".

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José Ramiro López Obrador dice que hay intención política detrás de visa retirada a “Andy”

La cancelación de la visa a Andrés Manuel López Beltrán fue interpretada por José Ramiro López Obrador como una acción dirigida más en contra de su hermano, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, que en contra del hijo del exmandatario.

El secretario de Gobierno de Tabasco sostuvo que la decisión de Estados Unidos responde a intereses políticos de la administración de Donald Trump y consideró que el retiro de visas busca afectar el prestigio de quienes resultan involucrados.

En entrevista con medios locales, el funcionario planteó que la medida tendría un destinatario distinto al que formalmente le fue aplicada: “Al que quieren no es al chico, sino al grande. Nada más que lo están pensando los vecinos”.

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José Ramiro López Obrador también cuestionó que acciones de este tipo no se hubieran presentado, según su argumento, en contra de integrantes de gobiernos mexicanos anteriores que mantenían una relación cercana con Washington.

“¿Cuándo vieron ustedes que le retiraran una visa a uno de los políticos que estaban apoyando el neoliberalismo?. Eso no lo hacían. ¿Por qué? Porque pues eran gobiernos entreguistas que hacían al pie de la letra lo que les ordenaban desde los Estados Unidos”, aseveró.

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