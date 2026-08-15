“Andy” López Beltrán bajo la lupa: su ascenso en Morena, las polémicas y la cancelación de su visa

Es el segundo hijo de Andrés Manuel López Obrador y Rocío Beltrán, matrimonio que también procreó a José Ramón y Gonzalo Alonso. Al igual que sus padre, nació en Tabasco.

“Andy” acompañó a López Obrador en su camino hacia la Presidencia de la República. Durante las campañas de 2006, 2012 y 2018 fue operador de la estructura política en la Ciudad de México y el Estado de México.

Aunque mostró interés por la política, con la llegada de su padre a la Presidencia tuvo que mantenerse al margen de la administración pública y dedicarse a actividades privadas, debido a un acuerdo que el entonces presidente hizo con sus hijos.

“Con mis hijos hicimos un acuerdo desde hace tiempo y les agradezco mucho porque lo han respetado, de que ellos, mientras yo fuese dirigente o servidor público, ellos no iban a trabajar en el gobierno y lo han cumplido, me han ayudado mucho en eso. Y también, voluntariamente me ayudan, pero no son funcionarios, no trabajan en el gobierno y ya están grandes”, explicó López Orador.

Andrés Manuel López Beltrán inició recientemente recorridos por Tabasco porque busca una diputación. (Foto: Redes sociales de Andrés Manuel López Beltrán.)

Su carrera política

Sus primeros pasos en la política comenzaron a los 20 años, cuando cursaba la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). En ese momento comenzó a participar en la organización de los mítines de su padre.

Uno de los primeros episodios ocurrió en 2006, cuando acompañó a López Obrador durante el plantón en Paseo de la Reforma. López Beltrán estuvo presente en la manifestación de 48 días y apoyó en la logística de la concentración que exigía "voto por voto , casilla por casilla", tras la polémica elección presidencial en la que Felipe Calderón llegó al poder.

Sin embargo, no fue el único mitin en el que participó. También lo hizo en 2013, cuando asumió un papel protagónico en las movilizaciones de López Obrador. En esa ocasión, el exmandatario federal sufrió un infarto, por lo que López Beltrán encabezó la manifestación en contra de la reforma energética del entonces presidente Enrique Peña Nieto.

En 2018 volvió a involucrarse en los movimientos políticos de su padre. Ese año se encargó de conformar los comités de Morena en la Ciudad de México. Todo esto contribuyó a la estructura territorial que llevó a López Obrador a la Presidencia del República.

Una vez que su padre dejó el poder, López Beltrán fue nombrado secretario de Organización de Morena, uno de los principales cargos dentro del partido, pues se encargaba de su organización territorial.

Tenía a su cargo el “Padrón Nacional de Protagonistas de Cambio Verdadero”, el cual controla la estructura territorial de Morena, integrada por 70,000 comités seccionales que promocionan al partido por todo el país. En el cargo duró 20 meses como secretario de Organización.

Los primeros resultados que obtuvo López Beltrán como secretario de Organización de Morena no fueron favorables para el partido que fundó su padre. En los comicios estatales de Durango y Veracruz de 2025, el partido guinda perdió 20 municipios en ambas entidades.