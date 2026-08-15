“Andy” López Beltrán bajo la lupa: su ascenso en Morena, las polémicas y la cancelación de su visa

Andrés Manuel López Beltrán, “Andy”, como le conocen sus amigos y familiares, creció entre mítines, discursos y campañas políticas junto a su padre, Andrés Manuel López Obrador. De operador político durante las campañas presidenciales a secretario de Organización de Morena, su trayectoria está marcada por el poder, las polémicas y los cuestionamientos. Ahora, el hijo del expresidente vuelve al centro de la atención luego de que informó que fue cancelada su visa para ingresar a Estados Unidos.
Desde niño, López Beltrán escuchó a su padre, Andrés Manuel López Obrador, como líder opositor y lo acompañó en sus tres campañas a la Presidencia de la República. Tiene 38 años, estudió en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y es empresario.
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Es el segundo hijo de Andrés Manuel López Obrador y Rocío Beltrán, matrimonio que también procreó a José Ramón y Gonzalo Alonso. Al igual que sus padre, nació en Tabasco.
“Andy” acompañó a López Obrador en su camino hacia la Presidencia de la República. Durante las campañas de 2006, 2012 y 2018 fue operador de la estructura política en la Ciudad de México y el Estado de México.
Aunque mostró interés por la política, con la llegada de su padre a la Presidencia tuvo que mantenerse al margen de la administración pública y dedicarse a actividades privadas, debido a un acuerdo que el entonces presidente hizo con sus hijos.
“Con mis hijos hicimos un acuerdo desde hace tiempo y les agradezco mucho porque lo han respetado, de que ellos, mientras yo fuese dirigente o servidor público, ellos no iban a trabajar en el gobierno y lo han cumplido, me han ayudado mucho en eso. Y también, voluntariamente me ayudan, pero no son funcionarios, no trabajan en el gobierno y ya están grandes”, explicó López Orador.
Su carrera política
Sus primeros pasos en la política comenzaron a los 20 años, cuando cursaba la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). En ese momento comenzó a participar en la organización de los mítines de su padre.
Uno de los primeros episodios ocurrió en 2006, cuando acompañó a López Obrador durante el plantón en Paseo de la Reforma. López Beltrán estuvo presente en la manifestación de 48 días y apoyó en la logística de la concentración que exigía "voto por voto , casilla por casilla", tras la polémica elección presidencial en la que Felipe Calderón llegó al poder.
Sin embargo, no fue el único mitin en el que participó. También lo hizo en 2013, cuando asumió un papel protagónico en las movilizaciones de López Obrador. En esa ocasión, el exmandatario federal sufrió un infarto, por lo que López Beltrán encabezó la manifestación en contra de la reforma energética del entonces presidente Enrique Peña Nieto.
En 2018 volvió a involucrarse en los movimientos políticos de su padre. Ese año se encargó de conformar los comités de Morena en la Ciudad de México. Todo esto contribuyó a la estructura territorial que llevó a López Obrador a la Presidencia del República.
Una vez que su padre dejó el poder, López Beltrán fue nombrado secretario de Organización de Morena, uno de los principales cargos dentro del partido, pues se encargaba de su organización territorial.
Tenía a su cargo el “Padrón Nacional de Protagonistas de Cambio Verdadero”, el cual controla la estructura territorial de Morena, integrada por 70,000 comités seccionales que promocionan al partido por todo el país. En el cargo duró 20 meses como secretario de Organización.
Los primeros resultados que obtuvo López Beltrán como secretario de Organización de Morena no fueron favorables para el partido que fundó su padre. En los comicios estatales de Durango y Veracruz de 2025, el partido guinda perdió 20 municipios en ambas entidades.
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Aspiraciones a diputado
En mayo de 2026, Andrés Manuel López Beltrán renunció a su cargo como secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, ya que competirá por una candidatura a diputado federal por Tabasco.
En una carta que envió el lunes 25 de mayo a la presidenta del partido, Ariadna Montiel, sostuvo que su decisión responde a lo acordado en el Consejo Nacional sobre que aquellos que busquen competir en la próxima contienda deben dejar su cargo.
Y, a pesar de que aún no empiezan las campañas, ya inició recorridos en Tabasco con el objetivo de visitar las 170 secciones electorales del Distrito 6 Federal, el cual quiere representar como diputado federal.
Polémicas que protagonizó
Andrés Manuel López Beltrán ha estado involucrado en distintos escándalos. Uno de ellos ocurrió en 2025, cuando fue captado en Tokio, Japón, acompañado de Daniel Asaf, exjefe de la Ayudantía de la Presidencia de AMLO, quien fue mano derecha del mandatario y actualmente es diputado morenista.
Según el portal Aristegui, López Beltrán se alojó en el hotel The Okura Tokyo, donde presuntamente pagó por noche 22,000 pesos y pagó por cenar hasta 47,000 pesos en uno de los restaurantes del lugar.
También es señalado por conformar una red de amigos para obtener contratos públicos de hasta 100 millones de pesos federales. Este grupo, según investigaciones periodísticas, obtuvo proyectos clave como el Parque Ecológico Lago de Texcoco y el Tren Maya.
Investigaciones periodísticas revelan que amigos de “Andy” fueron beneficiados con contratos en obras públicas, aunque él rechaza la acusación.
Su amigo Daniel Asaf Majarrez se incorporó al gobierno de López Obrador desde 2018 como encargado de la Ayudantía, el cuerpo que se encargaba de la seguridad personal del entonces presidente de la República.
Marath Baruch Bolaños López es otro de sus amigos que obtuvo un cargo. Primero fue subsecretario de Empleo y Productividad Laboral y, años después, titular de Gobernación, luego de que Luisa María Alcalde fuera designada como secretaria de Gobernación.
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Actividad empresarial
Antes de ocupar la Secretaría de Organización en Morena, Andrés Manuel López Beltrán optó por dedicarse a la actividad empresarial. Junto con sus hermanos fundó la chocolatería Rocío, cuyo nombre es en honor a su madre, ya fallecida.
Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que la marca Chocolates Rocío se registró meses después de que el gobierno federal, encabezado entonces por su papá López Obrador, lanzara el programa Sembrando Vida, el cual subsidia el cultivo de árboles frutales y maderables, entre ellos el cacao.
Retiro de su visa
El jueves pasado, López Beltrán informó en sus redes sociales que le cancelaron su visa para ingresar a Estados Unidos, por lo que sostuvo que esto tuvo motivaciones políticas y aseguró que no existe ninguna prueba en su contra por algún acto “inmoral o delictivo”.
"No me causa ningún problema el no visitar Estados Unidos en estos tiempos decadentes y lamentables de odio, racismo, drogadicción, desintegración familiar, inconformidad social y tristeza", escribió.
El hijo del exmandatario acusó a Marco Rubio, secretario del Departamento de Estado, y al subsecretario Christopher Landau de “ordenar” retirarle la visa sin que exista, asegura, prueba alguna para tomar esta acción.
“Andy” calificó la medida como una acción de "carácter político”, “politiquero y propagandístico, al estilo hitleriano" y aseguró que es una forma de presión en contra de quienes "no se alinean".
“Claro está, señor presidente, que no me causa ningún problema el no visitar Estados Unidos en estos tiempos decadentes y lamentables de odio, racismo, drogadicción, desintegración familiar, inconformidad social y tristeza”, escribió López Beltrán en el mensaje dirigido a Trump.
Después de este mensaje, Morena respaldó al hijo del exmandatario federal, por lo que agradeció su apoyo y pidió organizarse "ante la inminente embestida a la soberanía nacional por parte de gobiernos extranjeros".
Después de este mensaje Morena respaldó al hijo del exmandatario federal, por lo que éste agradeció su apoyó y pidió organizarse "ante la inminente embestida a la soberanía nacional por parte de gobiernos extranjeros".