México juega de nuevo el 30 de junio: ¿hay clases y home office por el partido de la selección en 16vos de final?

Los pupilos de Javier Aguirre regresarán al Estadio CDMX para seguir en el sueño mundialista, que busca ganar por primera vez cinco partidos en el torneo, lo que en esta edición significaría llegar a cuartos de final, una barrera que nunca superó el Tri.

¿Habrá clases el martes 30 de junio?

No, en la CDMX se prevé que no haya clases de acuerdo al decretó que publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 16 de junio, con el objetivo de facilitar la movilidad en la CDMX debido a que la sede será el Estadio CDMX.

De acuerdo con esa disposición, no habrá actividades escolares en escuelas públicas y privadas incorporadas a la Secretaría de Educación Pública (SEP). La suspensión comprende preescolar, primaria, secundaria, educación media superior y superior, además de las escuelas normales, tanto en el turno matutino como en el vespertino.

¿Habrá home office?

Al igual que la suspensión de clases, se prevé que la medida de home office se replique aunque no será generalizada para toda la población, sino que estará dirigida principalmente a trabajadores de la Administración Pública Federal que desempeñan actividades administrativas no esenciales

La medida que se aplica en la CDMX no es obligatoria para empresas particulares, aunque el objetivo es disminuir la congestión vial en las zonas cercanas al Estadio CDMX y a las principales avenidas en donde se colocan las pantallas del Fan Fest.

¿Quiénes no podrán hacer home office por el Mundial?

La disposición excluye a trabajadores vinculados con servicios considerados estratégicos. Entre ellos se encuentran personal de salud, seguridad pública, protección civil, control migratorio y aduanero, así como empleados relacionados con infraestructura crítica como energía, agua, telecomunicaciones y transporte.

