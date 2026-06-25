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¿El 30 de junio habrá clases y home office por el partido de la selección en 16vos del Mundial?

El próximo partido de la selección mexicana será el martes 30 de junio, por lo que existe la duda de si habrá clases y si se aplicará el home office en la CDMX.
jue 25 junio 2026 07:49 PM
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México juega de nuevo el 30 de junio: ¿hay clases y home office por el partido de la selección en 16vos de final?
La selección mexicana ganó los tres partidos de la fase de grupos del Mundial de Futbol, por lo que obtuvo su boleto a los 16vos dentro del Mundial de Futbol 2026. (Foto: Facebook Selección Nacional de México)

El próximo partido de la selección mexicana será el martes 30 de junio, y aunque está por definirse su rival en el Mundial de Futbol 2026, ya se tiene definido el lugar, la sede será el Estadio CDMX, (mejor conocido como Estadio Azteca), por lo que surge la duda de si habrá o no clases, y trabajo remoto.

El Tri llegó como líder del Grupo A al acumular nueve puntos, por lo que se enfrentará a uno de los mejores terceros en los dieciseisavos, aún por definir. La ronda de 16vos de final arrancará una vez que concluya la fase de grupos, y el primer encuentro está programado para el domingo 28 de junio en Canadá

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Los pupilos de Javier Aguirre regresarán al Estadio CDMX para seguir en el sueño mundialista, que busca ganar por primera vez cinco partidos en el torneo, lo que en esta edición significaría llegar a cuartos de final, una barrera que nunca superó el Tri.

¿Habrá clases el martes 30 de junio?

No, en la CDMX se prevé que no haya clases de acuerdo al decretó que publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 16 de junio, con el objetivo de facilitar la movilidad en la CDMX debido a que la sede será el Estadio CDMX.

De acuerdo con esa disposición, no habrá actividades escolares en escuelas públicas y privadas incorporadas a la Secretaría de Educación Pública (SEP). La suspensión comprende preescolar, primaria, secundaria, educación media superior y superior, además de las escuelas normales, tanto en el turno matutino como en el vespertino.

¿Habrá home office?

Al igual que la suspensión de clases, se prevé que la medida de home office se replique aunque no será generalizada para toda la población, sino que estará dirigida principalmente a trabajadores de la Administración Pública Federal que desempeñan actividades administrativas no esenciales

La medida que se aplica en la CDMX no es obligatoria para empresas particulares, aunque el objetivo es disminuir la congestión vial en las zonas cercanas al Estadio CDMX y a las principales avenidas en donde se colocan las pantallas del Fan Fest.

¿Quiénes no podrán hacer home office por el Mundial?

La disposición excluye a trabajadores vinculados con servicios considerados estratégicos. Entre ellos se encuentran personal de salud, seguridad pública, protección civil, control migratorio y aduanero, así como empleados relacionados con infraestructura crítica como energía, agua, telecomunicaciones y transporte.

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