Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
presidencia

Gobierno suspende clases y decreta teletrabajo por el cuarto partido de México en el Mundial 2026

La Selección Mexicana clasificó a dieciseisavos de la Copa FIFA y el próximo 30 de junio jugará su cuarto partido en el Estadio Ciudad de México.
vie 26 junio 2026 08:16 AM
Añadir Expansión Política en Google
Suspenden clases por el cuarto partido de México en el Mundial
Las actividades escolares y laborales se suspenderán el 30 de junio en la Ciudad de México. (Foto: Graciela López/Cuartoscuro)

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum publicó un decreto para ordenar la suspensión de clases en la Ciudad de México y para que haya teletrabajo el próximo martes 30 de junio, debido al partido que sostendrá México en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

La decisión de pausar las actividades escolares y laborales busca evitar complicaciones en la movilidad urbana y garantizar la seguridad vial, la continuidad de las actividades administrativas y la eficiencia en la prestación del servicio público.

Publicidad

"Se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para que, el 30 de junio de 2026, en el ámbito de sus respectivas competencias y de conformidad con las necesidades del servicio, implementen esquemas de teletrabajo, trabajo a distancia o modalidades flexibles de organización laboral respecto de las personas servidoras públicas adscritas a los centros de trabajo ubicados en la Ciudad de México", dice el decreto publicado este viernes.

Las actividades escolares de todos los niveles serán suspendidas, de acuerdo con el artículo tercero del decreto.

"Se suspenden las actividades escolares en las escuelas públicas y privadas de educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás instituciones para la formación de maestras y maestros de educación básica del Sistema Educativo Nacional, así como en las instituciones de educación media superior y superior dependientes de la Secretaría de Educación Pública, ubicadas en la Ciudad de México, el 30 de junio de 2026", informó.

A las actividades de los sectores privados, se les sugiere también el teletrabajo para contribuir a la movilidad en la capital del país.

"Con el objeto de contribuir a la movilidad urbana y la seguridad vial, se conmina al sector privado y social con centros de trabajo ubicados en la Ciudad de México, para que, el 30 de junio de 2026, en todas las actividades administrativas no esenciales, otorguen las facilidades necesarias a fin de que se implementen esquemas de teletrabajo, trabajo a distancia o modalidades flexibles de organización laboral", agrega.

La Selección mexicana disputará su cuarto juego del Mundial de Futbol tras clasificar como líder del grupo A con nueve puntos.

Publicidad

Tags

Claudia Sheinbaum conferencia mañanera Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad