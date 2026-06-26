"Se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para que, el 30 de junio de 2026, en el ámbito de sus respectivas competencias y de conformidad con las necesidades del servicio, implementen esquemas de teletrabajo, trabajo a distancia o modalidades flexibles de organización laboral respecto de las personas servidoras públicas adscritas a los centros de trabajo ubicados en la Ciudad de México", dice el decreto publicado este viernes.

Las actividades escolares de todos los niveles serán suspendidas, de acuerdo con el artículo tercero del decreto.

"Se suspenden las actividades escolares en las escuelas públicas y privadas de educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás instituciones para la formación de maestras y maestros de educación básica del Sistema Educativo Nacional, así como en las instituciones de educación media superior y superior dependientes de la Secretaría de Educación Pública, ubicadas en la Ciudad de México, el 30 de junio de 2026", informó.

A las actividades de los sectores privados, se les sugiere también el teletrabajo para contribuir a la movilidad en la capital del país.

"Con el objeto de contribuir a la movilidad urbana y la seguridad vial, se conmina al sector privado y social con centros de trabajo ubicados en la Ciudad de México, para que, el 30 de junio de 2026, en todas las actividades administrativas no esenciales, otorguen las facilidades necesarias a fin de que se implementen esquemas de teletrabajo, trabajo a distancia o modalidades flexibles de organización laboral", agrega.

La Selección mexicana disputará su cuarto juego del Mundial de Futbol tras clasificar como líder del grupo A con nueve puntos.