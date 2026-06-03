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México

Junio o julio, ¿cuándo termina el ciclo escolar de la SEP tras los cambios?

Aún persite la duda sobre la fecha del termino del ciclo escolar 2025-2026, por lo que las autoridades educativas reiteraron la fecha oficial.
mié 03 junio 2026 10:49 AM
¿Cuándo terminan las clases en México tras los cambios de la SEP? Fecha del fin del ciclo escolar 2026
Los estudiantes de educación básica del país están pocas semanas de concluir el ciclo escolar 2025-2026, en cual estuvo enmarcado por polémicas. (Foto: ChatGPT)

Los estudiantes de educación básica del país están a punto de concluir el ciclo escolar 2025-2026 que estuvo en medio de polémicas ante posibles cambios por el Mundial de Futbol, y a pesar de que no procedieron, existe la duda entre los padres de familia sobre la fecha en la que sus hijos concluyen una etapa más de su vida escolar.

El 9 de junio de 2025 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que el ciclo escolar para estudiantes de educación preescolar, primaria y secundaria constaría de 185 días efectivos de clase.

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¿Cuándo termina el ciclo escolar?

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó en un comunicado que el próximo miércoles 15 de julio termina el ciclo escolar, tal y como estaba contemplado desde un inicio.

"Se mantiene el calendario escolar para el ciclo 2025-2026, vigente para las escuelas públicas y particulares incorporadas al sistema educativo nacional en los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 9 de junio de 2025", indicó la SEP en un comunicado posterior.

El titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, subrayó que el gobierno Federal mantendrá la flexibilidad necesaria para atender las particularidades regionales del país, especialmente en aquellas entidades que enfrenten condiciones extraordinarias, como altas temperaturas o los requerimientos logísticos derivados del Mundial de Futbol.

Explicó que cualquier ajuste local se realizará conforme a lo establecido en la Ley General de Educación, en coordinación con las autoridades educativas estatales y garantizando en todo momento el cumplimiento de los planes y programas de estudio, con el propósito de proteger el bienestar y el aprendizaje de las y los estudiantes.

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El funcionario federal agradeció a las y los secretarios de Educación, así como a las y los gobernadores, sus valiosas aportaciones y su empatía con las comunidades escolares para llegar a este trascendente acuerdo.

Otras fechas importantes

El documento de la SEP establece el último día Consejo Técnico Escolar de este ciclo escolar será el viernes 26 de junio.

Entre otras fechas importantes está el registro de las calificaciones el viernes 3 de julio. El registro y comunicación de los resultados de las calificaciones será el 14 de julio, para dar paso al 15 de julio, fin del ciclo.

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La SEP destacó que a dos años del triunfo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, por primera vez, todas y todos los estudiantes de secundaria a nivel nacional reciben la Beca Universal Rita Cetina.

“Durante este año, además, cerca de 8 millones de alumnas y alumnos de primaria pública serán beneficiados con apoyos para uniformes y útiles escolares, y alrededor de 5 millones de estudiantes de Educación Media Superior son atendidos con la Beca universal Benito Juárez”, destacó la dependencia federal en un comunicado.

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Además, a través del programa La Escuela es Nuestra (LEEN) más de 73 mil planteles de educación básica y por primera vez de media superior han recibido recursos directos durante este año, con una inversión superior a los 26 mil millones de pesos, destinados a mejorar la infraestructura y las condiciones de los centros escolares.

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