¿Cuándo terminan las clases en México tras los cambios de la SEP? Fecha del fin del ciclo escolar 2026

¿Cuándo termina el ciclo escolar?

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó en un comunicado que el próximo miércoles 15 de julio termina el ciclo escolar, tal y como estaba contemplado desde un inicio.

"Se mantiene el calendario escolar para el ciclo 2025-2026, vigente para las escuelas públicas y particulares incorporadas al sistema educativo nacional en los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 9 de junio de 2025", indicó la SEP en un comunicado posterior.

El titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, subrayó que el gobierno Federal mantendrá la flexibilidad necesaria para atender las particularidades regionales del país, especialmente en aquellas entidades que enfrenten condiciones extraordinarias, como altas temperaturas o los requerimientos logísticos derivados del Mundial de Futbol.

Explicó que cualquier ajuste local se realizará conforme a lo establecido en la Ley General de Educación, en coordinación con las autoridades educativas estatales y garantizando en todo momento el cumplimiento de los planes y programas de estudio, con el propósito de proteger el bienestar y el aprendizaje de las y los estudiantes.