¿Cómo quedó el calendario escolar 2025-2026 de la SEP? Fecha definitiva del fin de clases

Los cambios en el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) por el Mundial de Futbol y la onda de calor desataron una serie de críticas la semana pasada, por lo que las autoridades federales informaron que tras sostener una reunión con los representantes de los estados se acordó que este terminará el próximo 15 de julio, tal y como estaba contemplado desde un inicio.

"Se mantiene el calendario escolar para el ciclo 2025-2026, vigente para las escuelas públicas y particulares incorporadas al sistema educativo nacional en los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 9 de junio de 2025", indicó la SEP en un comunicado posterior.

Además, se precisó que, en caso de situaciones extraordinarias o condiciones específicas en alguna entidad federativa, los gobiernos estatales podrán realizar ajustes al calendario escolar, siempre y cuando se garantice el cumplimiento de los planes y programas de estudio establecidos por la SEP.