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México

¿Cómo quedó el calendario escolar 2025-2026 de la SEP? Fecha definitiva del fin de clases

La Secretaría de Educación Púbica informa sobre el acuerdo al que se llegó con las autoridades estatales sobre el calendario para el ciclo escolar 2025-2026.
lun 11 mayo 2026 05:23 PM
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La propuesta de adelantar el fin del ciclo escolar por el calor y el Mundial 2026 provocó fuertes críticas entre familias. (Expansión)

Los cambios en el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) por el Mundial de Futbol y la onda de calor desataron una serie de críticas la semana pasada, por lo que las autoridades federales informaron que tras sostener una reunión con los representantes de los estados se acordó que este terminará el próximo 15 de julio, tal y como estaba contemplado desde un inicio.

"Se mantiene el calendario escolar para el ciclo 2025-2026, vigente para las escuelas públicas y particulares incorporadas al sistema educativo nacional en los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 9 de junio de 2025", indicó la SEP en un comunicado posterior.

Además, se precisó que, en caso de situaciones extraordinarias o condiciones específicas en alguna entidad federativa, los gobiernos estatales podrán realizar ajustes al calendario escolar, siempre y cuando se garantice el cumplimiento de los planes y programas de estudio establecidos por la SEP.

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¿Cuál fue la polémica con el calendario de la SEP?

La semana pasada se había anunciado que el ciclo escolar concluiría el 5 de junio para evitar afectaciones por la ola de calor y también ante las complicaciones de movilidad y logística que se prevé genere el Mundial 2026, que arrancará el jueves 11 de junio.

Sin embargo, la medida generó molestia entre madres y padres de familia, ya que implicaba un parón de casi tres meses para los estudiantes, algo que muchos consideraron excesivo.

Las principales críticas apuntaron a que la decisión fue unilateral y alteraba por completo la rutina de miles de familias, especialmente por la dificultad de definir quién cuidaría a los menores mientras los padres trabajaban.

Mario Delgado había defendido el cierre anticipado del ciclo escolar al señalar que el último mes de clases ya no se justificaba y que también permitiría un mayor descanso para los maestros. Finalmente, la propuesta no prosperó.

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Nuevo calendario escolar de la SEP

Este es el calendario original, que finalmente se mantendrá sin cambios y se aplicará como estaba previsto.

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Calendario disponible en https://calendarioescolar.sep.gob.mx/2025-2026 (Secretaría de Educación Pública (SEP).)

Esta es la propuesta presentada la semana pasada, que finalmente fue rechazada.

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El 8 de mayo se dio a conocer el primer cambio en el calendario oficial de la SEP. (Foto: SEP)

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¿Qué dijo la presidenta Sheinbaum?

En la Mañanera del Pueblo de este lunes 11 de mayo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que los cambios en que se hicieron tras un acuerdo unánime con los representantes de los maestros y padres de familia en las entidades, además de que el tema se aprovechó para atacar al titular de la SEP.

“El planteamiento ahora es que se conserven las seis semanas de vacaciones, y lo más recomendable es que sea una decisión de consenso”, expresó.

La funcionaria federal recordó que sí hay entidades en los que hay cambios como en Aguascalientes por la feria de San Marcos o en entidades en donde las temperaturas alcanzan los 40 grados. respecto a los juegos por el Mundial, la mandataria dijo que los jóvenes pueden distraerse, por lo que en la CDMX, Monterrey y Guadalajara, se debe tomar en cuenta estas condicionantes.

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hsbc, SEP, Regreso a clases SEP

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