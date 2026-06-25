¿Hay clases el último día de descarga administrativa del ciclo escolar 2025-2026 en escuelas de la SEP?

En enero de 2026, la SEP informó sobre el regreso a las aulas de 23.4 millones de alumnas y alumnos, así como más de 1.2 millones de docentes, en 231.7 mil escuelas públicas y privadas de educación básica, tras el receso escolar de fin de año y conforme a lo establecido en el calendario escolar.

La distribución fue la siguiente: 243.9 mil niñas y niños de educación inicial; 4.1 millones de preescolar; 12.8 millones de primaria, y 6.3 millones de secundaria, en las 32 entidades del país.

Respecto a las distintas becas que otorga el gobierno federal a los estudiantes de educación básica, el titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB), Julio César León Trujillo, informó que a la fecha a se beneficia a 12 millones 876,579 niñas, niños, adolescentes y jóvenes del país, con una inversión social anual de 23 mil 620 millones 678,600 pesos.

En la Mañanera del Pueblo del 22 de junio, el funcionario federal detalló que esta inversión social se dispersa mediante la Beca Universal Rita Cetina, la Beca Universal Benito Juárez, Jóvenes Escribiendo el Futuro y Gertrudis Bocanegra.

Expuso que la Beca Rita Cetina de apoyo para uniformes y útiles para nivel primaria, cuya meta es beneficiar a 5 millones de niñas y niños, ha entregado a la fecha 2.1 millones de tarjetas, lo que representa un avance del 42%. Asimismo, señaló que se prevé concluir la entrega total el próximo 31 de julio.

