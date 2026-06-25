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¿Hay clases el día de la descarga administrativa en escuelas de la SEP?

Los estudiantes de educación básica están a punto de concluir el ciclo escolar 2025-2026; sin embargo, hay fechas establecidas en el calendario de la SEP que generan dudas sobre si habrá clases.
jue 25 junio 2026 02:35 PM
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¿Hay clases el último día de descarga administrativa del ciclo escolar 2025-2026 en escuelas de la SEP?
La SEP tiene el registro de 23.4 millones de alumnas y alumnos en escuelas públicas y privadas del país. (Foto: Carolina Jiménez Mariscal/Cuartoscuro)

Los más de 23 millones de estudiantes de educación básica del país están a punto de concluir el ciclo escolar 2025-2026, por lo que padres de familia y tutores se alistan para acudir a los eventos y la firma de boletas de sus hijos. El calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP) establece distintas fechas en las que no hay clases por diversos motivos, desde conmemoraciones históricas hasta modificaciones que se hicieron por los partidos de la selección mexicana en el Mundial de futbol 2026.

También hay fechas como las descargas administrativas y que generan dudas sobre si hay o no clases para alumnos de nivel preescolar, primaria y secundaria.

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¿Cuándo es la descarga administrativa?

El calendario de la SEP establece que la fecha del registro de calificaciones o descarga administrativa es el viernes 3 de julio, por lo que se prevé que ese día no haya clases.

El martes 14 de julio es otra de las fechas en las que tampoco habrá clases porque se dedicará a la entrega de calificaciones a los padres de familia y tutores.

El 15 de julio es el término del ciclo escolar, además de que regularmente se dedica a los festivales, y demás actividades para despedir a los alumnos que concluyen una etapa escolar.

Los maestros tendrán un taller intensivo los días 16 y 17 de julio, para dar entrada a las vacaciones de verano que se extenderán hasta el 31 de julio.

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Calendario disponible en https://calendarioescolar.sep.gob.mx/2025-2026 (Secretaría de Educación Pública (SEP).)

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En enero de 2026, la SEP informó sobre el regreso a las aulas de 23.4 millones de alumnas y alumnos, así como más de 1.2 millones de docentes, en 231.7 mil escuelas públicas y privadas de educación básica, tras el receso escolar de fin de año y conforme a lo establecido en el calendario escolar.

La distribución fue la siguiente: 243.9 mil niñas y niños de educación inicial; 4.1 millones de preescolar; 12.8 millones de primaria, y 6.3 millones de secundaria, en las 32 entidades del país.

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Respecto a las distintas becas que otorga el gobierno federal a los estudiantes de educación básica, el titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB), Julio César León Trujillo, informó que a la fecha a se beneficia a 12 millones 876,579 niñas, niños, adolescentes y jóvenes del país, con una inversión social anual de 23 mil 620 millones 678,600 pesos.

En la Mañanera del Pueblo del 22 de junio, el funcionario federal detalló que esta inversión social se dispersa mediante la Beca Universal Rita Cetina, la Beca Universal Benito Juárez, Jóvenes Escribiendo el Futuro y Gertrudis Bocanegra.

Expuso que la Beca Rita Cetina de apoyo para uniformes y útiles para nivel primaria, cuya meta es beneficiar a 5 millones de niñas y niños, ha entregado a la fecha 2.1 millones de tarjetas, lo que representa un avance del 42%. Asimismo, señaló que se prevé concluir la entrega total el próximo 31 de julio.

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Respecto a la Beca Rita Cetina detalló que ya se realizó la dispersión de recursos para 176,362 estudiantes de preescolar, 2 millones 793,193 de primaria y 5 millones 247, 246 de secundaria.

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