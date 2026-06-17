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México

Cuándo es el último Consejo Técnico Escolar del ciclo escolar 2025-2026

Los estudiantes de educación básica en el país tienen viernes en los que no acuden a clases; esta es la fecha del último del ciclo escolar.
mié 17 junio 2026 12:50 PM
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Cuándo es Consejo Técnico Escolar de junio, el último del ciclo escolar 2025-2026 y día sin clases
Los alumnos de educación básica no acuden a clases al menos una vez al mes, de acuerdo con lo establecido por la SEP. (Foto: ChatGPT )

Los estudiantes de educación básica en el país tienen establecido en el calendario oficial que se da a conocer a principio de cada ciclo escolar por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP), los días del Consejo Técnico Escolar (CTE) en los que no acuden a clases porque los maestros se encuentran en reunión para atender diversos asuntos.

La dependencia federal estableció en el documento que se tendrán 185 días, cinco menos que el periodo vigente, y que se aplicó para educación preescolar, primaria y secundaria en toda la República. Sin embargo, derivado del Mundial de Futbol 2026 , se añadió que los días en que juegue la selección mexicana no haya clases.

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¿Qué son los CTE?

La SEP lo define como el órgano colegiado de mayor decisión técnico pedagógica de cada escuela de educación básica. Es el encargado de tomar y ejecutar decisiones enfocadas a alcanzar el máximo logro de los aprendizajes de los niños, niñas y adolescentes.

En dichas reuniones participan los profesores de Educación Física, Especial, Inglés, Cómputo y Asesores Técnicos, de cada institución de enseñanza pública, en las que abordan los procesos de enseñanza y aprendizaje para analizar y tomar decisiones que beneficien el desarrollo educativo de los alumnos.

Fecha del último consejo técnico escolar del ciclo escolar

El calendario oficial de la SEP establece el viernes 26 de junio como el último Consejo Técnico Escolar y el correspondiente a este mes, por lo que los alumnos tendrán un fin de semana largo.

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Calendario disponible en https://calendarioescolar.sep.gob.mx/2025-2026 (Secretaría de Educación Pública (SEP).)

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Becas a estudiantes

El secretario de Educación, Mario Delgado Carrillo, recordó el 16 de junio que el apoyo por parte del gobierno federal a los estudiantes de educación básica, como la Beca Rita Cetina que este año se amplió a que la recibieron los alumnos de primarias.

En un evento de entrega de tarjetas de este apoyo económico en la alcaldía iztacalco en la CDMX, el funcionario destacó que actualmente 5.6 millones de estudiantes de secundaria ya reciben la Beca Universal Rita Cetina, con un apoyo de 1,900 pesos, cobertura que se extendió a todas las secundarias públicas del país.

Mario Delgado explicó que la nueva beca para primaria forma parte de una estrategia de acompañamiento educativo de largo plazo, ya que las y los estudiantes podrán acceder posteriormente a apoyos en secundaria, Media Superior y Educación Superior, lo que permitirá dar continuidad a su formación académica durante varios años.

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En el mismo evento, el coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio León Trujillo, explicó que el apoyo para uniformes y útiles escolares será de 2, 500 pesos por cada estudiante de primaria, por lo que los hogares con dos o más hijos inscritos en este nivel recibirán el monto correspondiente por cada beneficiario.

Recordó que la inversión destinada al sistema nacional de becas crecerá este año a más de 178 mil 200 millones de pesos para atender a 22.8 millones de estudiantes en todo el país, cifra superior a los 58 mil 200 millones de pesos ejercidos en 2019, cuando se benefició a 7.2 millones de estudiantes.

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La SEP informó que en el ciclo escolar hay actualmente 23.4 millones de alumnas y alumnos, así como más de 1.2 millones de docentes, en escuelas públicas y privadas de educación básica en el país.

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SEP Estudiantes

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