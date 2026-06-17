Cuándo es Consejo Técnico Escolar de junio, el último del ciclo escolar 2025-2026 y día sin clases

¿Qué son los CTE?

La SEP lo define como el órgano colegiado de mayor decisión técnico pedagógica de cada escuela de educación básica. Es el encargado de tomar y ejecutar decisiones enfocadas a alcanzar el máximo logro de los aprendizajes de los niños, niñas y adolescentes.

En dichas reuniones participan los profesores de Educación Física, Especial, Inglés, Cómputo y Asesores Técnicos, de cada institución de enseñanza pública, en las que abordan los procesos de enseñanza y aprendizaje para analizar y tomar decisiones que beneficien el desarrollo educativo de los alumnos.

Fecha del último consejo técnico escolar del ciclo escolar

El calendario oficial de la SEP establece el viernes 26 de junio como el último Consejo Técnico Escolar y el correspondiente a este mes, por lo que los alumnos tendrán un fin de semana largo.

https://calendarioescolar.sep.gob.mx/2025-2026 Calendario disponible en (Secretaría de Educación Pública (SEP).)

Becas a estudiantes

El secretario de Educación, Mario Delgado Carrillo, recordó el 16 de junio que el apoyo por parte del gobierno federal a los estudiantes de educación básica, como la Beca Rita Cetina que este año se amplió a que la recibieron los alumnos de primarias.

En un evento de entrega de tarjetas de este apoyo económico en la alcaldía iztacalco en la CDMX, el funcionario destacó que actualmente 5.6 millones de estudiantes de secundaria ya reciben la Beca Universal Rita Cetina, con un apoyo de 1,900 pesos, cobertura que se extendió a todas las secundarias públicas del país.

Mario Delgado explicó que la nueva beca para primaria forma parte de una estrategia de acompañamiento educativo de largo plazo, ya que las y los estudiantes podrán acceder posteriormente a apoyos en secundaria, Media Superior y Educación Superior, lo que permitirá dar continuidad a su formación académica durante varios años.