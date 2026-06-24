La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, cumple este 24 de junio 64 años, dos años atrás, es decir, el 1 de octubre de 2024, se convirtió en la primera mujer en ocupar este cargo, tenía 62 años.

La jefa del Ejecutivo lo celebró en la Mañanera del Pueblo con la canción de fondo "When I'm Sixty-Four", del grupo The Beatles. Además, adelantó que este día como también juega la selección de México, solo estará acompañada de su esposo Jesús María Tarriba Unger en Palacio Nacional, ya que la movilidad será complicada para que lleguen más integrantes de su familia, por lo que el festejo se trasladará al sábado 27 de junio.

