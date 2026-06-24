La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, cumple este 24 de junio 64 años, dos años atrás, es decir, el 1 de octubre de 2024, se convirtió en la primera mujer en ocupar este cargo, tenía 62 años.
La jefa del Ejecutivo lo celebró en la Mañanera del Pueblo con la canción de fondo "When I'm Sixty-Four", del grupo The Beatles. Además, adelantó que este día como también juega la selección de México, solo estará acompañada de su esposo Jesús María Tarriba Unger en Palacio Nacional, ya que la movilidad será complicada para que lleguen más integrantes de su familia, por lo que el festejo se trasladará al sábado 27 de junio.
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A continuación, te presentamos algunos de los momentos más destacados de su trayectoria política, desde su paso por las aulas de la UNAM, su acompañamiento a Andrés Manuel López Obrador, expresidente de México, como jefa de Gobierno de la CDMX, hasta llegar a la presidencia de la República.
Otro de los momentos polémicos fue cuando habitantes de Poza Rica, Veracruz, le reclamaron a la presidenta por la lentitud en los apoyos tras las inundaciones que dejaron las tormentas tropicales ''Priscilla'' y ''Raymond'' que dejaron fallecidos y damnificados en Veracruz, Hidalgo,Puebla y Querétaro. Durante el recorrido, la mandataria "silencio" a quienes estaban reclamando; momentos después dijo que lo hizo para poder escuchar a un joven que le cuestionaba por los desaparecidos.
Aseguró que su mensaje hacia ellos fue: "escúchame, no vamos a ocultar absolutamente nada, permíteme tener toda la información y vamos a darla a conocer", expresó en ese entonces.
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Fue titular de la Secretaría de Medio Ambiente de diciembre de 2000 a 2006 cuando renunció a su cargo como secretaria de Medio Ambiente, para convertirse en vocera de la primera campaña presidencial de AMLO.
Este es el segundo cumpleaños que festeja ya como jefa del Ejecutivo desde Palacio Nacional.