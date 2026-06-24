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México

Sheinbaum cumple 64 años; su trayectoria política en fotos

La presidenta de México cumple 64 años e informó que el festejo con toda su familia y amigos se llevará a cabo el sábado 27 de junio; este día verá el partido de la selección acompañada de su esposo.
mié 24 junio 2026 02:29 PM
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La trayectoria política en fotos de la actual presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, que este 24 de junio cumple 64 años. (Fotos: Facebook Claudia Sheinbaum y Camila Ayala Benabib / Cuartoscuro)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, cumple este 24 de junio 64 años, dos años atrás, es decir, el 1 de octubre de 2024, se convirtió en la primera mujer en ocupar este cargo, tenía 62 años.

La jefa del Ejecutivo lo celebró en la Mañanera del Pueblo con la canción de fondo "When I'm Sixty-Four", del grupo The Beatles. Además, adelantó que este día como también juega la selección de México, solo estará acompañada de su esposo Jesús María Tarriba Unger en Palacio Nacional, ya que la movilidad será complicada para que lleguen más integrantes de su familia, por lo que el festejo se trasladará al sábado 27 de junio.

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A continuación, te presentamos algunos de los momentos más destacados de su trayectoria política, desde su paso por las aulas de la UNAM, su acompañamiento a Andrés Manuel López Obrador, expresidente de México, como jefa de Gobierno de la CDMX, hasta llegar a la presidencia de la República.

Entre los momentos más recientes y que generaron polémica y críticas por parte de los integrantes de la oposición, está la visita del Pato Merlín a Palacio Nacional, cuando las madres buscadoras han tenido negativas. Ante ello, la mandataria federal aseguró que sí las recibe, pero de manera individual, no en colectivos .

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El Pato Merlín y su familia estuvieron en la Mañanera del Pueblo tras ser invitados por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. La madre de familia explico cuáles son los cuidados que tiene el ave para mantenerlo saludable. El famoso pato lució su playera de la Selección Mexicana y una bufanda de la FIFA. (Foto: Moisés Pablo Nava / Cuartoscuro )
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La presidenta de México, celebró un gol de la selección mexicana desde el Deportivo Hermanos Galeana, alcaldía Gustavo A.Madero, el pasado 11 de junio. (Foto: Facebook Claudia Sheinbaum Pardo. )
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El 7 de junio de 2026, la mandataria condujo el vehículo por unos metros antes de colocarlo sobre un templete. "Misión cumplida", declaró tras la breve prueba. (Foto: Facebook Claudis Sheinbaum Pardo)
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La imagen corresponde al el 30 de marzo de 2026 cuando Sheinbaum recibió en Palacio Nacional al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, previo al inicio del Mundial de Futbol. 2026. (Foto: Presidencia/AFP)
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La imagen corresponde al 5 de diciembre de 2025, cuando se llevó a cabo la rifa de cómo quedarían los grupos de los equipos de futbol de la FIFA para el Mundial de 2026. Están los representantes de México, Estados Unidos y Canadá. (Foto: Jim WATSON / AFP)

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La imagen corresponde al 31 de mayo cuando la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante un acto con motivo del segundo aniversario de su victoria electoral en el Monumento a la Revolución, en la Plaza de la República de la CDMX.


(Foto: Yuri Cortez/AFP)

Otro de los momentos polémicos fue cuando habitantes de Poza Rica, Veracruz, le reclamaron a la presidenta por la lentitud en los apoyos tras las inundaciones que dejaron las tormentas tropicales ''Priscilla'' y ''Raymond'' que dejaron fallecidos y damnificados en Veracruz, Hidalgo,Puebla y Querétaro. Durante el recorrido, la mandataria "silencio" a quienes estaban reclamando; momentos después dijo que lo hizo para poder escuchar a un joven que le cuestionaba por los desaparecidos.

Aseguró que su mensaje hacia ellos fue: "escúchame, no vamos a ocultar absolutamente nada, permíteme tener toda la información y vamos a darla a conocer", expresó en ese entonces.

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La imagen corresponde al 12 de octubre de 2025 cuando la presidenta realizó un recorrido por Poza Rica, Veracruz, en donde fue increpada por los habitantes damnificados. (Foto: X)
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La imagen corresponde al 26 de octubre de 2025, cuando Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México acompañada de Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX y Delfina Gómez gobernadora del Estado de México dieron un recorrido a bordo del Tren México-Toluca"El Insurgente" desde la Estación Santa Fe a la Estación Observatorio.

 (Foto: Andrea Murcia/Cuartoscuro)
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La imagen corresponde al 24 de junio de 2025, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo compartió partió y compartió su pastel de cumpleaños con las y los representantes de la prensa en Palacio Nacional. (Foto: Galo Cañas Rodríguez / Cuartoscuro)
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Claudia Sheinbaum durante la celebración tras el triunfo que la llevó a la presidencia de la República. (Foto: Manuel Velásquez/Getty Images)
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La imagen corresponde a junio de 2024 cuando Andrés Manuel López Obrador recibió a Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional como parte de la transición en el gobierno Federal. (Foto: Cortesía Morena / Cuartoscuro )

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La imagen corresponde al 29 de septiembre de 2021, en donde se observa al entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, alzarle la mano a Claudia Sheinbaum, entonces, jefa de Gobierno de la CDMX, al finalizar la inauguración del Banco del Bienestar en Tláhuac. (Foto: Juan Sotelo / Cuartoscuro)
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La imagen corresponde al 21 de junio de 2005 en donde se observa al entonces jefe de gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador junto a Claudia Sheinbaum, secretaria de Medio Ambiente cuando presentaron uno de los folletos sobre el Metrobús. (Foto: Miguel Dimayuga / Cuartoscuro )

Fue titular de la Secretaría de Medio Ambiente de diciembre de 2000 a 2006 cuando renunció a su cargo como secretaria de Medio Ambiente, para convertirse en vocera de la primera campaña presidencial de AMLO.

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Al convertirse en la titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Sheinbaum supervisó dos importantes proyectos en materia de movilidad en la capital: la puesta en marcha del Metrobús, y la construcción del segundo piso del Periférico. (Foto: Juan Pablo Zamora/Juan Pablo Zamora)
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"Desde joven lucho por la democracia y por la justicia social. ¡No hay marcha atrás! Juntas y juntos quienes simpatuzamos con este movimiento vamos a seguir haciendo historia. ¡Comparte!", destacó Sheinbaum en sus redes sociales. (Foto: Facebook Claudia Sheinbaum.)

Este es el segundo cumpleaños que festeja ya como jefa del Ejecutivo desde Palacio Nacional.

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