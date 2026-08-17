Mónica Soto renuncia a magistratura en el Tribunal Electoral

“He tomado la decisión de separarme del cargo como magistrada del Tribunal Electoral”, expresó.

La magistrada explicó que su decisión obedece a un compromiso que considera de gran importancia y que, dijo, está relacionado con su responsabilidad con México y con el propio Tribunal.

Soto también destacó que los cargos públicos tienen un periodo determinado y que su permanencia en el servicio público siempre estuvo acompañada de un compromiso con su familia.

Mónica Soto llegó a la Sala Superior del TEPJF en noviembre de 2016 y posteriormente fue designada presidenta del órgano jurisdiccional para el periodo que inició el 1 de enero de 2024 y que concluyó tras la elección judicial.

Mónica Soto estuvo al frente del Tribunal Electoral mientras se discutía la polémica Reforma Judicial. (Foto: Daniel Augusto/Cuartoscuro )

Las polémicas de Soto en el Tribunal

La llegada de Mónica Soto a la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ocurrió en medio de una crisis interna. En diciembre de 2023, Soto, junto con Felipe de la Mata y Felipe Fuentes, cuestionó la continuidad de Reyes Rodríguez Mondragón al frente del órgano y pidió su salida, bajo el argumento de una pérdida de confianza.

Rodríguez terminó por renunciar a la presidencia y Soto asumió el cargo el 1 de enero de 2024. Su llegada evidenció las divisiones que existían dentro de la Sala Superior.

Mónica Soto fue señalada por su presunta cercanía con el oficialismo. (Foto: Graciela López Herrera/Cuartoscuro )

Uno de los fallos que más cuestionamientos generó durante su presidencia fue el relacionado con la integración de la Cámara de Diputados después de las elecciones de 2024. El TEPJF confirmó, por cuatro votos contra uno, la distribución de diputaciones plurinominales realizada por el INE, con la que Morena y sus aliados conservaron la mayoría calificada.

La decisión fue defendida por Soto como una resolución jurídica, pero desde la oposición se acusó al Tribunal de permitir una sobrerrepresentación que favorecía al bloque gobernante.

Las controversias se trasladaron también a la elección judicial de 2025, particularmente por los llamados “acordeones”, listas impresas y digitales que contenían nombres de candidatos y que, según las impugnaciones, habrían servido para orientar el voto.

La Sala Superior, con Soto entre la mayoría, rechazó anular diversas elecciones al considerar que no existían elementos suficientes para demostrar que la utilización de esos materiales hubiera sido determinante en los resultados.

En varias de esas resoluciones, Soto, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes votaron juntos, mientras Reyes Rodríguez y Janine Otálora sostuvieron posiciones distintas.

El tema volvió a generar críticas meses después, cuando el Tribunal resolvió sobre las sanciones impuestas por el INE a candidatos que aparecieron en los llamados acordeones. La mayoría de la Sala Superior, integrada por Soto, De la Mata y Fuentes, determinó dejar sin efecto las multas aplicadas a 172 candidatos.

La decisión fue cuestionada porque entre los beneficiados estaban integrantes de la nueva Suprema Corte y del Tribunal de Disciplina Judicial, cuyos nombres habían aparecido en materiales de este tipo. Otro punto polémico fue la extensión del periodo de los magistrados de la Sala Superior.

La reforma constitucional de 2024 modificó los plazos de quienes estaban en funciones y permitió que Soto y otros integrantes permanecieran más tiempo del originalmente previsto.

Posteriormente, una nueva reforma publicada en junio de 2026 estableció que los magistrados de la Sala Superior que se encontraban en funciones continuarían hasta 2028, cuando tomarán protesta quienes resulten electos en la elección judicial correspondiente.

Estas modificaciones fueron objeto de críticas debido a que prolongaron la permanencia de integrantes del Tribunal que ya habían sido señalados por sus decisiones en asuntos de alto impacto político.

¿Quién es Mónica Soto?

Mónica Aralí Soto Fregoso nació el 18 de septiembre de 1970 en Ciudad Constitución, Baja California Sur. Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Guadalajara y cuenta con más de 25 años de experiencia en materia electoral a nivel local, regional y federal, además de una especialidad en Justicia Electoral por el TEPJF.

A lo largo de su trayectoria se desempeñó como magistrada del Tribunal Estatal Electoral de Baja California Sur y de la Sala Regional Guadalajara del TEPJF, órgano que presidió y donde fue la primera mujer en ocupar ese cargo.

En 2016 llegó a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tras ser electa por unanimidad por el Senado.

Su carrera como juzgadora electoral estuvo marcada por la defensa de la paridad de género y una mayor participación política de las mujeres.

Entre sus aportaciones destacan sentencias que impulsaron candidaturas paritarias en distritos competitivos, la integración de mujeres en dirigencias partidistas, la protección a víctimas de violencia política de género y un mayor acceso de mujeres a presidencias municipales y diputaciones locales.

Su trabajo en favor de la igualdad de género también le valió reconocimientos de organizaciones como la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, la Asociación Mexicana de Juzgadoras, el Colegio de Abogados de Baja California Sur y la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa. Además, participó como representante de México ante reuniones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la ONU en 2018 y 2019.

Antes de llegar a la Sala Superior, Soto Fregoso ocupó distintos cargos dentro del ámbito electoral y de la administración de justicia.

Fue funcionaria del Instituto Federal Electoral en Baja California Sur, Jalisco y Campeche, y participó en organismos y comités relacionados con igualdad de género, jurisprudencia y capacitación judicial. Su trayectoria la consolidó como una de las figuras con mayor experiencia en materia electoral y de derechos político-electorales de las mujeres en México.