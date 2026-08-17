FGR niega investigación contra 'Andy' López Beltrán por huachicol fiscal

“La FGR señala que dicha información es falsa”.

La dependencia agregó que el Ministerio Público de la Federación no cuenta con ningún dato de prueba con la fuerza legal necesaria para iniciar una investigación contra López Beltrán por delitos en materia de hidrocarburos.

Con relación a versiones periodísticas en las que se afirma que esta Fiscalía General de la República cuenta con testigos protegidos que han hecho señalamientos para llevar a cabo una investigación en contra del hijo de un ex Presidente de México, por delitos en materia de… — FGR México (@FGRMexico) August 17, 2026

PAN exige investigar

El tema cobró relevancia luego de que el PAN exigiera a la FGR y a la Unidad de Inteligencia Financiera investigar al hijo de López Obrador por sus presuntos vínculos con una red de huachicol fiscal, tráfico de influencias y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El partido opositor afirmó que el nombre de López Beltrán aparece en un testimonio incorporado a una carpeta de investigación relacionada con una presunta red de contrabando de combustibles.

Cancelan visa a 'Andy'

Tras la cancelación de su visa por parte del Gobierno de Estados Unidos, Andrés Manuel López Beltrán, conocido como 'Andy', agradeció las muestras de apoyo e hizo un llamado a la ciudadanía para organizarse ante una próxima “embestida de la soberanía nacional” de México.

“Lo ocurrido es solamente la confirmación de que necesitamos informar, organizarnos, ante la inminente embestida de la soberanía nacional por parte de gobiernos extranjeros, en particular de los Estados Unidos”, afirmó el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) a través de un video publicado en sus redes sociales.

Morena, partido en el poder, se posicionó en contra de la decisión del gobierno estadounidense y sostuvo que es necesario defender la soberanía nacional de México.

Andrés Manuel López Beltrán busca una diputación en Tabasco. (Foto: Cuartoscuro )

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que se trata de un tema político e injerencista por parte de autoridades de Estados Unidos.

López Beltrán también acusó al gobierno de Estados Unidos de retirarle la visa para ingresar a ese país por motivos políticos y cuestionó directamente al presidente Donald Trump para saber si estaba enterado de la decisión.

En una carta fechada este 13 de agosto en Teapa, Tabasco, López Beltrán señaló que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el subsecretario Christopher Landau habrían ordenado cancelar su permiso de entrada a territorio estadounidense.

López Beltrán calificó la medida como una decisión política y propagandística y sostuvo que no existen elementos que justifiquen la cancelación de su visa. Afirmó que las autoridades estadounidenses tampoco cuentan con pruebas que lo relacionen con algún acto inmoral o delictivo.

El morenista aseguró que tanto en su vida pública como privada se ha conducido conforme a los principios y valores que, dijo, recibió de sus padres. Desde esa posición, cuestionó el actuar de Rubio y Landau, a quienes acusó de utilizar argumentos políticos para emprender represalias contra gobiernos y personajes que no se alinean con los intereses de Estados Unidos.

En su misiva, también criticó el uso de calificativos como “comunistas”, “amenazas para la seguridad de Estados Unidos” y “narcoterroristas” para justificar acciones contra otros países, gobiernos y políticos.

El morenista extendió sus señalamientos a sectores de la política estadounidense, al afirmar que algunos personajes reciben recursos de vendedores de armas para campañas o actividades políticas, o realizan labores de lobbying en beneficio de grupos de poder económico, gobiernos y empresarios extranjeros.

Pese a la cancelación de su permiso de ingreso, López Beltrán afirmó que no representa un problema para él dejar de visitar Estados Unidos, particularmente ante lo que describió como una situación marcada por el odio, el racismo, la drogadicción, la desintegración familiar, la inconformidad social y la tristeza.

En contraste, recordó los gobiernos de Abraham Lincoln y Franklin Delano Roosevelt, a quienes presentó como referentes de libertad y como mandatarios que mantuvieron una relación de amistad y respeto hacia México y su soberanía.

Sin embargo, el exsecretario de Organización de Morena dirigió buena parte de su reclamo a Trump y le pidió conocer su opinión sobre la cancelación de su visa.