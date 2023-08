Claudia Sheinbaum: “No todo es violencia contra las mujeres”

¿Hay violencia política en razón de género cuando dicen que usted es "una copia" del presidente?

Yo te lo pregunto a para que tú me lo respondas. Evidentemente que hay una parte de misoginia en los comentarios que se hacen de mi persona. Ahora, ¿denunciar la corrupción es violencia de género? Pues no, ¿verdad?

¿Y desde la posición de poder del presidente?

La corrupción se tiene que seguir mostrando porque a veces no solamente es un asunto judicial, es un asunto también de que se conozca dónde y cómo se hace la corrupción; yo creo que eso es importante que siga habiendo y no me parece que eso sea un asunto de violencia contra una mujer.

Yo por ejemplo no he optado por hacer denuncias contra Claudio X. González cuando dice que soy una copia y lo podría hacer, también él lo hace desde una posición de poder, ¿eh? O en contra un presidente de un partido político que me denostó por ser mujer de una manera tremenda. Yo creo que solito se les está cayendo, ¿no? No digo que no sirva que haya ese delito, pero decir que todo lo que se critica tiene que ver con un asunto por ser mujer, tampoco

¿Hay que “aguantar vara” como dice la titular del Inmujeres?

No, no es un tema de eso, por supuesto que hay que denunciarlo, pero no todo es una violencia contra las mujeres, cuando hay corrupción se llama corrupto, con "O" o con "A".

¿El presidente ha contribuido al crecimiento de Xóchitl? ¿Usted cree que se debe dejar de hablar de ella?

En términos de si ha crecido por eso o no, no lo sé... ya se verá en su momento. Lo que sí creo es que ella misma ha denunciado simulación en el proceso en que ella está y muchos otros.

Se les cayó el teatro desde hace mucho rato, ¿no? Les renunció su primer "mini INE" que habían definido para que decidiera cómo se iban a hacer las candidaturas; ahora ya hablan de que hay quién ha conseguido firmas y quién no.

Ya hay muchas críticas a su propio proceso; aquí pues en realidad se ha definido un proceso el que todos firmamos.

Tienes que se reivindican políticas de Felipe Calderón en términos de seguridad, que es la guerra contra el narco; tienes a un Fox que dice lo que piensan ellos (…) que los programas sociales son para flojos, que en realidad es flojo el que es pobre. Eso piensan ellos, es un asunto de meritocracia, es un asunto de seguir apoyando a los de arriba.