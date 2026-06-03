La movilización en plazas públicas es otra fase en la estrategia de la presidenta ante una posible intervención de Estados Unidos en asuntos internos de México que incluye la defensa desde el discurso, la reciente aprobación de la reforma para anular elecciones en caso de intervención extranjera y ahora salir a las calles.

En 17 meses de gobierno, Trump ha sido crítico con México y desde su administración ha presionado para que se haga más en el tema de seguridad y tráfico de drogas y en contra de las organizaciones criminales.

En propia voz, el presidente estadounidense o de integrantes de su gabinete, se ha planteado la posibilidad de intervenir en el país para hacer frente a los cárteles.

En las últimas semanas, dos eventos elevaron la tensión entre Estados Unidos y México: la participación de agentes de la CIA en un operativo en Chihuahua y la acusación contra políticos mexicanos de tener nexos con el crimen, entre ellos, el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha.

Estos eventos generaron que desde México, la presidenta Sheinbaum intensificara su discurso y acusara que hay una intención política, intereses en desestabilizar su gobierno y actitudes intervencionistas en el país, que derivaron en el llamado a los morenistas.

La convocatoria no es nueva. Su antecesor Andrés Manuel López Obrador llamó a reafirmar la soberanía nacional y durante su gobierno insistió que México no era “colonia” de nadie , sin embargo, es la primera vez que se llama a salir a las plazas públicas de los municipios o de distritos electorales.