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México

Ante presión de EU, Sheinbaum y Morena activan ejército de “defensa” de la soberanía

A través de 2,600 asambleas, el partido movilizará a su estructura para informar sobre los intentos de "injerencismo e intervención" desde Estados Unidos; buscan realizar 30 millones de visitas a casas al final de año.
mié 03 junio 2026 11:59 PM
Sheinbaum Segundo Aniversario Triunfo
A semanas de que arranque el proceso electoral intermedio, la presidenta Sheinbaum convocó a que se realicen asambleas en el país para defender la soberanía de México. (Foto: Presidencia/Cuartoscuro.)

Rodeada por 130,000 mexicanos y arropada por su gabinete, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo una convocatoria ante los constantes señalamientos y advertencias del gobierno de Donald Trump: defender la soberanía.

¡La patria no se vende! ¡La patria se ama y se defiende!”, dijo al cierre de su evento para celebrar los dos años del triunfo electoral, en el que pidió a movilizarse en todo el país.

Horas después del llamado, la estructura del partido más grande de México comenzó a aceitarse. Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena, anunció que serán 2,600 asambleas informativas que se realizarán en municipios o distritos electorales previo al arranque de las elecciones de 2027 , uno de los procesos más grandes en la historia de México, en el que se elegirán 17 gubernaturas, 500 diputaciones y miles de cargos locales más.

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La movilización en plazas públicas es otra fase en la estrategia de la presidenta ante una posible intervención de Estados Unidos en asuntos internos de México que incluye la defensa desde el discurso, la reciente aprobación de la reforma para anular elecciones en caso de intervención extranjera y ahora salir a las calles.

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En 17 meses de gobierno, Trump ha sido crítico con México y desde su administración ha presionado para que se haga más en el tema de seguridad y tráfico de drogas y en contra de las organizaciones criminales.

En propia voz, el presidente estadounidense o de integrantes de su gabinete, se ha planteado la posibilidad de intervenir en el país para hacer frente a los cárteles.

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En las últimas semanas, dos eventos elevaron la tensión entre Estados Unidos y México: la participación de agentes de la CIA en un operativo en Chihuahua y la acusación contra políticos mexicanos de tener nexos con el crimen, entre ellos, el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha.

Estos eventos generaron que desde México, la presidenta Sheinbaum intensificara su discurso y acusara que hay una intención política, intereses en desestabilizar su gobierno y actitudes intervencionistas en el país, que derivaron en el llamado a los morenistas.

La convocatoria no es nueva. Su antecesor Andrés Manuel López Obrador llamó a reafirmar la soberanía nacional y durante su gobierno insistió que México no era “colonia” de nadie , sin embargo, es la primera vez que se llama a salir a las plazas públicas de los municipios o de distritos electorales.

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Morenistas se movilizan en todo el país previo a elecciones

La movilización de la estructura morenista se realizará justo semanas antes de las elecciones en las que Morena se juega la continuidad de su proyecto y disputa 12 estados que hoy gobierna, así como su mayoría calificada en la Cámara de Diputados, que es clave para la aprobación o el rechazo de las reformas que envíe la presidenta Claudia Sheinbaum durante la segunda mitad de su gobierno.

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La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, informó que este miércoles se publicará el calendario de las asambleas. (Foto: Morena.)

La dirigente nacional de Morena explicó que se va a realizar la primera etapa de asambleas entre los meses de junio, julio, agosto.

"Estas asambleas se van a convocar a las y los ciudadanos con y sin partido para que nos informemos, para que mantengamos la organización en el territorio y de aquí al final del año realizaremos 30 millones de visitas casa por casa. Nos vamos a reunir pero también vamos a continuar con el trabajo en el territorio”, anunció.

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Este miércoles en la página oficial del partido se difundirá el calendario de dónde se realizarán las asambleas, las cuales inician este próximo fin de semana en municipios medianos, y al igual que en los informes.

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En el caso del Estado de México, la entidad más poblada y 13 millones de mexicanos en la lista nominal (la mayor en el país), ya se alistan para que en cada uno de sus 125 municipios o 40 distritos electorales se realicen las asambleas en las que se defenderá la soberanía y de paso, se informe sobre los logros de la 4T.

“Vamos a informar lo que ha hecho nuestra presidenta, el resultado de nuestro gobierno federal emanado de nuestro movimiento… nosotros hacemos activismo y el pueblo está consciente de que somos un movimiento. Obviamente cuidando los tiempos electorales, no mezclamos una cosa con la otra”, dice Luz Ma. Hernández, presidenta del Comité Ejecutivo del Edomex.

Hay una gran estructura trabajando, el día domingo, entre todos movilizamos para respaldar a nuestra presidenta, nada más del Valle de México, 75,000 personas”.
Luz Ma. Hernández, presidenta de Morena Edomex.

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Al llamado de la presidenta, todo morenista tiene que responder. En el legislativo, cada senador o diputado también se prepara para promover las asambleas contra el injerencismo y defender la Cuarta Transformación de los “intentos de la ultraderecha del exterior”.

“Esta tarea no es de un solo fin de semana, son eventos que seguramente vamos a tener que permanecer en acción, porque estos intentos de injerencismo e intervención de otros en la vida pública nacional son permanentes y hay que estar a las vivas, informando a la gente”, declaró el senador veracruzano Manuel Huerta Ladrón de Guevara.

Aunque se desconoce la cantidad de mexicanos que se movilizarán, se espera que sean miles como sucede en cada evento al que convoca la presidenta de México.

Para lograr la movilización, cada uno lo hará a su estilo, y partiendo de la experiencia que ya tienen en calle.

Estamos ya armando logísticas que nos permitan estar en las plazas públicas. No son tan complicadas, porque venimos de esa lucha de ser tendederos informativos, asambleas, volanteos, visitas de casas por casa. Es una actividad de movilización en defensa de la 4T a partir de lo que nos dijo la presidenta”
Manuel Huerta Ladrón de Guevara, senador por Morena.
movilizacion
Cada entidad realizará sus asambleas informativas en los municipios o distritos electorales federales. (Foto: Camila Ayala Benabib/Cuartoscuro.)

La amenaza "injerencista"

A la compleja que era la relación entre México y Estados Unidos desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, dos episodios tensaron la relación bilateral.

El primero se registró en Chihuahua cuando elementos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) participaron en un operativo para desmantelar un laboratorio de drogas vinculado al Cártel de Sinaloa, con lo que se incurrió en una violación a la Constitución Política y a la Ley de Seguridad Nacional.

Además de resaltar que su gobierno no autorizó ni tuvo conocimiento de la participación de los agentes, la presidenta envió una nota de extrañamiento a la administración de Trump y pidió el retiro de otros dos agentes que estaban en territorio mexicano sin autorización para labores relacionadas con la seguridad.

El segundo episodio ocurrió días antes de finalizar el mes cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que 10 políticos mexicanos estaban acusados de vínculos con el narcotráfico y delitos de armas, entre ellos el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha.

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En varias ocasiones, el presidente Trump ha advertido que si las autoridades mexicanas no hacen lo que les corresponde contra la delincuencia, lo harán los estadounidenses, lo que refuerza el discurso de Sheinbaum de que se debe defender la soberanía.

Michel Levien, experto en anticorrupción y antilavado, plantea que hay dos escenarios de lo que Trump puede hacer a partir de sus amenazas.

"Si Estados Unidos se mete con personas o con drones a México sin permiso y a la mala, la soberanía estaría completamente fracturada y la relación se dañaría casi de manera irreparable, es difícil que se rompa, pero sí se dañaría mucho. El otro escenario es que la presidenta utilice los mecanismos que ya existen para la colaboración con Estados Unidos y entonces obtener los mismos resultados, solamente que por la buenas", plantea.

Miguel Ángel Sigala, internacionalista y catedrático de la Universidad de Guadalajara, explica que el involucramiento de Estados Unidos en temas internos de México puede entenderse como intervención, pero en una relación tan cercana como ésta, las fronteras y soberanía suelen ser difusos.

“Desde una lectura tradicional es una intervención en México, una amenaza a la soberanía nacional porque un gobierno extranjero está interviniendo directamente en asuntos en asuntos nacionales. Es un asunto muy crítico porque tiene la capacidad de desestabilizar el interior del país y desestabilizar al gobierno en turno y al partido y al oficialismo, es crítico y no tiene precedentes", dijo.

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