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México

Sí me reúno con buscadoras, afirma Sheinbaum tras críticas por recibir al pato Merlín

La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que las madres buscadoras ya reciben atención de la Secretaría de Gobernación y de la Comisión Nacional de Búsqueda.
mar 23 junio 2026 12:06 PM
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El pato porta la camisa de la Selección Mexicana y protecciones en sus pies. Su dueña contó que le robaron sus zapatos, por eso ahora usa calcetines. (Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que sí recibe a madres buscadoras, pero de manera individual y no a colectivos, porque no le gusta que el tema se convierta en un acto mediático.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria fue cuestionada sobre las críticas por no recibir a las madres buscadoras, en contraste con la visita a Palacio Nacional de Merlín, el pato que se ha vuelto viral durante el Mundial por portar la playera de la selección mexicana.

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Los colectivos de madres buscadoras intensificaron sus exigencias de atención y su lucha por visibilizar sus demandas en el contexto del Mundial –que tiene como sede Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey– sin embargo, no consiguieron reunirse con la mandataria federal, a pesar de las movilizaciones.

La presidenta sostuvo que las madres buscadoras ya reciben atención de la Secretaría de Gobernación y de la Comisión Nacional de Búsqueda. Explicó que ambas instancias dan seguimiento a los casos y realizan una recepción “de manera extraordinaria” cada 15 días.

“Yo recibo a muchas madres buscadoras. Nada más que no hago propaganda de ello”, aseguró.

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“Quieren colocarlo como si la presidenta no fuera una persona humanista y que no atiendo situaciones graves o delicadas”, dijo antes las críticas que circularon en redes sociales por no recibir públicamente a los colectivos de madres buscadoras, quienes le reclaman una audiencia.

Como parte de su argumento, expuso que se reúne de forma individual con personas que buscan a familiares desaparecidos. Señaló que esos encuentros ocurren principalmente durante sus giras por las entidades del país y también en Palacio Nacional. “Yo recibo particularmente el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa cada dos meses, tres meses, me reúno con ellos para ver cómo van las investigaciones”, indicó.

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“Evidentemente, yo recibo un caso, otro caso, otro caso de casos muy difíciles y muy dolorosos, evidentemente. (...) Recibo de manera personal. aquí y también fuera de la ciudad. Cuando salgo fuera. Pero no me gusta hacer algo mediático de eso porque no creo que sea necesario”, insistió.

Incluso aseguró que proporciona su número de teléfono celular a las personas que le solicitan ayuda.

Sobre la presencia del pato en su conferencia, la mandataria explicó que esta se enmarca en las celebraciones del Mundial. “El que haya venido el pato Merlin, pues evidentemente es parte de lo que estamos viviendo en el fútbol”, comentó.

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Asimismo, informó que ofreció ayuda a la familia para registrar los derechos de la marca y la imagen del pato, así como apoyo para la señora Karla Ivette Gómez y sus dos hijos.

“La familia tiene muchas necesidades porque todo el mundo ve al pato Merlin, pero no las necesidades de la familia”, agregó.

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Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026 Claudia Sheinbaum

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