Sí me reúno con buscadoras, afirma Sheinbaum tras críticas por recibir al pato Merlín

Los colectivos de madres buscadoras intensificaron sus exigencias de atención y su lucha por visibilizar sus demandas en el contexto del Mundial –que tiene como sede Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey– sin embargo, no consiguieron reunirse con la mandataria federal, a pesar de las movilizaciones.

La presidenta sostuvo que las madres buscadoras ya reciben atención de la Secretaría de Gobernación y de la Comisión Nacional de Búsqueda. Explicó que ambas instancias dan seguimiento a los casos y realizan una recepción “de manera extraordinaria” cada 15 días.

“Yo recibo a muchas madres buscadoras. Nada más que no hago propaganda de ello”, aseguró.

“Quieren colocarlo como si la presidenta no fuera una persona humanista y que no atiendo situaciones graves o delicadas”, dijo antes las críticas que circularon en redes sociales por no recibir públicamente a los colectivos de madres buscadoras, quienes le reclaman una audiencia.

Como parte de su argumento, expuso que se reúne de forma individual con personas que buscan a familiares desaparecidos. Señaló que esos encuentros ocurren principalmente durante sus giras por las entidades del país y también en Palacio Nacional. “Yo recibo particularmente el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa cada dos meses, tres meses, me reúno con ellos para ver cómo van las investigaciones”, indicó.