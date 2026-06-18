''¡México es campeón es desaparición!'', claman familias en Guadalajara ante juego mundialista

Mientras cientos de aficionados vestidos con la camiseta verde de la Selección Mexicana celebraron entre música, bailes y porras previo al encuentro contra Corea del Sur, madres, padres y familiares de personas desaparecidas marcharon portando fotografías de sus seres queridos.

En el recorrido, una de las consignas más repetidas fue: "¡México es campeón en desaparición!", en referencia a los más de 130,000 casos de personas desaparecidas registrados en el país.

La protesta replicó las acciones que colectivos de búsqueda realizaron el pasado 11 de junio en la Ciudad de México, durante la ceremonia inaugural del Mundial, donde familiares de personas desaparecidas marcharon hacia las inmediaciones del Estadio Ciudad de México para aprovechar la atención mediática internacional y exigir que la crisis humanitaria no quedara opacada por la fiesta deportiva.

Al igual que en la capital del país, en Guadalajara hizo acto de presencia el denominado "ajolote buscador", una figura que se ha convertido en símbolo de las familias que buscan a sus seres queridos. El personaje, que mezcla uno de los emblemas más representativos de México con la exigencia de memoria y justicia, acompañó a los manifestantes durante la jornada.

Los colectivos señalaron que eligieron el contexto mundialista porque consideran que el torneo ofrece una oportunidad única para colocar el tema de las desapariciones en la conversación internacional. Su objetivo, afirmaron, es recordar que detrás de la celebración deportiva persiste una emergencia humanitaria que afecta a miles de familias mexicanas.