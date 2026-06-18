''¡México es campeón es desaparición!'', claman familias en Guadalajara ante juego mundialista

Mientras miles de aficionados mexicanos y extranjeros se congregaron en el centro de Guadalajara para celebrar el partido entre México y Corea del Sur en la Copa Mundial 2026 de este jueves, diversos colectivos de búsqueda de personas desaparecidas tomaron las calles de la ciudad para visibilizar una de las crisis más profundas que enfrenta México: la desaparición de personas.
Las familias buscadoras se concentraron frente a la Catedral Metropolitana de Guadalajara y posteriormente avanzaron por las calles del Centro Histórico, a escasas cuadras de las actividades oficiales del Mundial y del acceso al Fan Fest, aprovechando la atención internacional que genera el torneo para exigir justicia, verdad y acciones concretas de las autoridades.