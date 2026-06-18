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''¡México es campeón es desaparición!'', claman familias en Guadalajara ante juego mundialista

Diversos colectivos marcharon en Guadalajara previo al partido México-Corea para exigir justicia por miles de personas desaparecidas.
jue 18 junio 2026 07:45 PM
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Madres buscadoras Guadalajara Mundial 2026
Colectivos se manifestaron esta tarde en la explanada de Plaza Guadalajara en el centro de la ciudad previo al juego de la selección Mexicana en el Mundial Estados Unidos, México, Canadá 2026, en la Perla Tapatia. (Foto: Fernando Carranza García/ Cuartoscuro)

Mientras miles de aficionados mexicanos y extranjeros se congregaron en el centro de Guadalajara para celebrar el partido entre México y Corea del Sur en la Copa Mundial 2026 de este jueves, diversos colectivos de búsqueda de personas desaparecidas tomaron las calles de la ciudad para visibilizar una de las crisis más profundas que enfrenta México: la desaparición de personas.

Las familias buscadoras se concentraron frente a la Catedral Metropolitana de Guadalajara y posteriormente avanzaron por las calles del Centro Histórico, a escasas cuadras de las actividades oficiales del Mundial y del acceso al Fan Fest, aprovechando la atención internacional que genera el torneo para exigir justicia, verdad y acciones concretas de las autoridades.

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Mientras cientos de aficionados vestidos con la camiseta verde de la Selección Mexicana celebraron entre música, bailes y porras previo al encuentro contra Corea del Sur, madres, padres y familiares de personas desaparecidas marcharon portando fotografías de sus seres queridos.

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En el recorrido, una de las consignas más repetidas fue: "¡México es campeón en desaparición!", en referencia a los más de 130,000 casos de personas desaparecidas registrados en el país.

La protesta replicó las acciones que colectivos de búsqueda realizaron el pasado 11 de junio en la Ciudad de México, durante la ceremonia inaugural del Mundial, donde familiares de personas desaparecidas marcharon hacia las inmediaciones del Estadio Ciudad de México para aprovechar la atención mediática internacional y exigir que la crisis humanitaria no quedara opacada por la fiesta deportiva.

Al igual que en la capital del país, en Guadalajara hizo acto de presencia el denominado "ajolote buscador", una figura que se ha convertido en símbolo de las familias que buscan a sus seres queridos. El personaje, que mezcla uno de los emblemas más representativos de México con la exigencia de memoria y justicia, acompañó a los manifestantes durante la jornada.

Los colectivos señalaron que eligieron el contexto mundialista porque consideran que el torneo ofrece una oportunidad única para colocar el tema de las desapariciones en la conversación internacional. Su objetivo, afirmaron, es recordar que detrás de la celebración deportiva persiste una emergencia humanitaria que afecta a miles de familias mexicanas.

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Entre los colectivos participantes se encuentran Luz de Esperanza, Manos Buscadoras de Jalisco, Entre Cielo y Tierra, Justicia por Nuestros Desaparecidos y Armadillos Buscadores de Lagos de Moreno, organizaciones integradas principalmente por familiares de personas desaparecidas que desde hace años realizan labores de búsqueda en campo, acompañamiento a víctimas y exigencia de justicia ante la falta de resultados de las autoridades.

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A ellos se sumaron agrupaciones provenientes de otras entidades del país para denunciar que la crisis de desapariciones se ha convertido en una emergencia nacional que trasciende fronteras estatales.

En redes sociales, las madres buscadoras también difunden fichas de búsqueda diseñadas como las tradicionales estampas o tarjetas coleccionables de los álbumes de la Copa del Mundo, pero en lugar de mostrar a futbolistas, las imágenes presentan los rostros de personas desaparecidas portando la camiseta verde de la Selección Mexicana, acompañados de datos como su nombre, edad, fecha y lugar de desaparición.

Jalisco es el estado con el mayor número de personas desaparecidas y no localizadas del país. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), concentra más de 15,000 casos vigentes, cifra que lo coloca por encima de entidades como el Estado de México, Tamaulipas y Nuevo León.

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Copa Mundial Guadalajara Personas desaparecidas

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