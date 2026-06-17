“Seleccionados mexicanos, ustedes tienen el poder de ayudar a encontrar a los miles de desaparecidos”

Los firmantes subrayan que no solicitan a los jugadores resolver el problema, sino visibilizarlo y acompañar simbólicamente a las familias, además de contribuir a que la sociedad no normalice la desaparición de personas.
La carta incluye un llamado directo a integrantes de la selección mexicana como Guillermo Ochoa, Raúl Jiménez, Santiago Giménez, Alexis Vega, entre otros convocados, a quienes expresan admiración y deseo de éxito en competencias internacionales, al tiempo que reiteran la petición de empatía con las familias afectadas.
“Les pedimos algo sencillo y profundamente valioso: que acompañen con su voz a quienes llevan años buscando a quienes aman”, señala el texto, que también hace referencia a la necesidad de que las autoridades atiendan la crisis de desapariciones y garanticen condiciones para la búsqueda de personas.
El mensaje concluye con un llamado a la sensibilidad de los futbolistas y su papel como referentes nacionales, al considerar que su influencia podría ayudar a abrir espacios de diálogo y conciencia sobre una problemática que afecta a miles de familias en el país.
La carta está firmada por Gustavo Hernández, padre buscador de Abraham Hernández, quien reitera su exigencia de verdad, justicia y la localización de su hijo.
“Buscamos a nuestros hijos y a todos los 133,000 mexicanos que nos hacen falta. Ustedes, no me queda duda, tienen el gran poder de ayudarnos a encontrarlos”, dice la misiva.