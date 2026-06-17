“Seleccionados mexicanos, ustedes tienen el poder de ayudar a encontrar a los miles de desaparecidos”

El autor del documento señaló que dejó su trabajo y su vida cotidiana para dedicarse por completo a la búsqueda de su hijo, y explicó que, como miles de familias en el país, enfrenta una lucha diaria marcada por la ausencia de sus seres queridos.

En el texto, las familias buscadoras afirman que la selección mexicana representa un símbolo nacional capaz de influir en la opinión pública, por lo que solicitan un gesto de solidaridad que ayude a visibilizar la crisis humanitaria de desapariciones.

“El deporte también puede ser un espacio para la dignidad, la memoria y la esperanza”, señala la carta, en la que se pide a los futbolistas que utilicen su posición pública para acompañar a quienes buscan a sus familiares y para exigir a las autoridades el fin de la impunidad.

La carta fue dirigida a jugadores como Raúl Riménez, delantero de la selección mexicana. (Foto: Gabriela Pérez Montiel/Cuartoscuro )

El documento también refiere que colectivos de búsqueda han acudido en semanas recientes a eventos relacionados con el Mundial de Futbol para intentar llamar la atención mediática sobre la problemática, y que en algunos casos han enfrentado restricciones para manifestarse o ingresar con fichas de búsqueda a las inmediaciones de los estadios.