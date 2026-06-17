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México

“Seleccionados mexicanos, ustedes tienen el poder de ayudar a encontrar a los miles de desaparecidos”

En una carta, familias de desaparecidos en México hacen el llamado a los integrantes de la selección nacional para ayudar con su poder mediático a la búsqueda.
mié 17 junio 2026 03:13 PM
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Cascarita Para No Olvidar
Familias de desaparecidos intentan visibilizar la crisis de inseguridad en México. (Foto: Daniel Augusto/Cuartoscuro )

Familias de personas desaparecidas en México hicieron un llamado público a la selección mexicana de futbol para que utilice su visibilidad mediática como una plataforma de apoyo a la crisis de desapariciones que atraviesa el país.

En una carta dirigida a la Federación Mexicana de Futbol y a los jugadores del representativo nacional, Gustavo Hernández, padre de Abraham Zeidy Hernández del Razo, desaparecido desde 2024, pidió a los seleccionados que acompañen con su voz a las familias buscadoras y contribuyan a visibilizar la situación de más de 133,000 personas desaparecidas en México.

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El autor del documento señaló que dejó su trabajo y su vida cotidiana para dedicarse por completo a la búsqueda de su hijo, y explicó que, como miles de familias en el país, enfrenta una lucha diaria marcada por la ausencia de sus seres queridos.

En el texto, las familias buscadoras afirman que la selección mexicana representa un símbolo nacional capaz de influir en la opinión pública, por lo que solicitan un gesto de solidaridad que ayude a visibilizar la crisis humanitaria de desapariciones.

“El deporte también puede ser un espacio para la dignidad, la memoria y la esperanza”, señala la carta, en la que se pide a los futbolistas que utilicen su posición pública para acompañar a quienes buscan a sus familiares y para exigir a las autoridades el fin de la impunidad.

Festejo y jugadas
La carta fue dirigida a jugadores como Raúl Riménez, delantero de la selección mexicana. (Foto: Gabriela Pérez Montiel/Cuartoscuro )

El documento también refiere que colectivos de búsqueda han acudido en semanas recientes a eventos relacionados con el Mundial de Futbol para intentar llamar la atención mediática sobre la problemática, y que en algunos casos han enfrentado restricciones para manifestarse o ingresar con fichas de búsqueda a las inmediaciones de los estadios.

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Los firmantes subrayan que no solicitan a los jugadores resolver el problema, sino visibilizarlo y acompañar simbólicamente a las familias, además de contribuir a que la sociedad no normalice la desaparición de personas.

La carta incluye un llamado directo a integrantes de la selección mexicana como Guillermo Ochoa, Raúl Jiménez, Santiago Giménez, Alexis Vega, entre otros convocados, a quienes expresan admiración y deseo de éxito en competencias internacionales, al tiempo que reiteran la petición de empatía con las familias afectadas.

“Les pedimos algo sencillo y profundamente valioso: que acompañen con su voz a quienes llevan años buscando a quienes aman”, señala el texto, que también hace referencia a la necesidad de que las autoridades atiendan la crisis de desapariciones y garanticen condiciones para la búsqueda de personas.

El mensaje concluye con un llamado a la sensibilidad de los futbolistas y su papel como referentes nacionales, al considerar que su influencia podría ayudar a abrir espacios de diálogo y conciencia sobre una problemática que afecta a miles de familias en el país.

La carta está firmada por Gustavo Hernández, padre buscador de Abraham Hernández, quien reitera su exigencia de verdad, justicia y la localización de su hijo.

“Buscamos a nuestros hijos y a todos los 133,000 mexicanos que nos hacen falta. Ustedes, no me queda duda, tienen el gran poder de ayudarnos a encontrarlos”, dice la misiva.

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Desaparecidos Mundial de Futbol 2026 Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026

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