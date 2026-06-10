“¡México es campeón en desaparición!”, reclaman madres buscadoras rumbo al Estadio CDMX

“Pesa más un balón que una vida. ¿Qué es lo que queremos? Que regresen nuestros familiares (…) Ellos quieren fiesta y nosotros solo queremos a nuestros familiares”, señaló Yalzin Martínez, quien es una madre buscadora.

Entre consignas como “¡México campeón en desaparición!” y “¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!”, los manifestantes exigieron a las autoridades dar resultados, pues señalaron que en este país hay más de 132 mil desaparecidos en los últimos 20 años.

En las manos lo único que portaban eran velas blancas o lámparas, así como carteles con el nombre de sus desaparecidos.

Madres marcharon esta noche en la capital mexicana. (Foto: Yared de la Rosa )

Los manifestantes pidieron a aquellas personas con capuchas que se descubrieran la cara. “Compañeros encapuchados, es una marcha legítima y pacífica de familias buscadoras, por lo que solicitamos que se quiten la capucha”, dijo una de las manifestantes.

El contingente llevaba menos de una hora de que había avanzado rumbo al Estadio, cuando salió el secretario de Gobierno de la CDMX, César Cravioto, para avisarles a las madres buscadores que no podrían llegar a su destino.

Los manifestantes solo pudieron llegar hasta la estación del Tren Ligero, Textitlán, pues más de 300 policías capitalinos, así como autobuses de la Secretaría de Seguridad impidieron el paso.

Aunque no pudieron pasar, los manifestantes se quedaron sobre Calzada Tlalpan para seguir con sus consignas para exigir la aparición de sus familiares.