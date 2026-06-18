Autoridades hallan fosa en La Marquesa durante la búsqueda de estadounidense y su pareja mexicano

La desaparición de los ciudadanos estadounidenses Zafar Padamsee Mawani y Guillermo Jaffet Hidalgo Ortiz ha generado preocupación entre familiares, amigos y autoridades de México y Estados Unidos, luego de que ambos fueran vistos por última vez el pasado 20 de mayo en la alcaldía Tlalpan, al sur de la capital mexicana.

De acuerdo con los reportes oficiales, Zafar Padamsee Mawani, de 56 años, y Guillermo Jaffet Hidalgo Ortiz, de 57, salieron de su domicilio ubicado en Huixquilucan, Estado de México, con destino a una reunión relacionada con la instalación de un elevador para una vivienda familiar. La cita se realizaría en la colonia Isidro Fabela, en Tlalpan.

Familiares señalaron que la pareja compartió su ubicación antes del encuentro; sin embargo, poco después ambos teléfonos celulares fueron apagados y se perdió toda comunicación con ellos. Desde entonces, no se ha tenido información confirmada sobre su paradero.

Las autoridades de la Ciudad de México emitieron fichas de búsqueda y abrieron carpetas de investigación tres días después de la desaparición.

Entre las líneas de investigación destacan presuntos movimientos bancarios inusuales detectados en las cuentas de una de las víctimas, situación que incrementó la preocupación de sus allegados y reforzó la hipótesis de que podrían haber sido víctimas de un delito.

Según las fichas oficiales, Zafar Padamsee Mawani es de ascendencia keniana y vestía una camisa roja de cuadros al momento de su desaparición. Por su parte, Guillermo Jaffet Hidalgo Ortiz portaba una playera tipo polo color beige, además de tener perforaciones en ambos oídos y un tatuaje con el símbolo de amor y paz en uno de sus brazos.

Diversos medios estadounidenses han dado seguimiento al caso debido a que ambos residían anteriormente en Chicago, Illinois. Familiares y amigos han solicitado la intervención de autoridades consulares estadounidenses para apoyar las labores de búsqueda y coordinación con las instituciones mexicanas.

A más de tres semanas de su desaparición, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México continúa recabando evidencias, revisando registros de videovigilancia y analizando posibles rutas de traslado para esclarecer los hechos y localizar a la pareja.

Mientras tanto, familiares mantienen campañas de difusión en redes sociales y han pedido a la ciudadanía proporcionar cualquier información que contribuya a encontrarlos con vida.