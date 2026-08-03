Derecho de las audiencias: especialistas alertan por afectaciones a libertad de expresión y democracia ante lineamientos

El riesgo para la democracia

Para Marta Tudón, oficial del Programa de Ecosistema Informativo y Tecnología de Artículo 19, en cualquier democracia es indispensable que se salvaguarde el derecho a la libertad de expresión, pero hay gobiernos que les incomoda la prensa y han optado por presentar a los medios de comunicación como "enemigos" de los proyectos.

“Al poder le incomoda que exista luz y diferente flujo informativo, contenido noticioso respecto a lo que está haciéndose en el poder, le molesta el escrutinio, la crítica”, afirma Tudón.

“Los medios de comunicación están para ofrecer luz, para ofrecer información y las personas tenemos derecho a tener acceso a esos medios de comunicación, cual sea que sea la línea editorial porque nosotros podemos decidir qué es lo que vamos a consultar”. Marta Tudón, Artículo 19.

Sara Mendiola, directora ejecutiva del Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica (CIC Propuesta Cívica), sostiene que a diferencia de otros gobiernos en los que había señalamientos hacia la prensa, en la pasada y presente administración se pasó de los dichos a los hechos.

"A Morena le perturba el periodismo crítico, ese periodismo que observa al poder, ese periodismo de investigación, pero no es de este gobierno exclusivamente. El periodismo y sus periodistas incomodan (siempre) al poder, pero de eso a crear mecanismos para agredir o censurar, hay una clara marca en el gobierno de Morena", sostiene.

Ante las críticas, la presidenta Claudia Sheinbaum ha aclarado que la intención no es censurar ni sancionar a los medios de comunicación, sino asegurar que se garantice el derecho de la ciudadanía de que no se difundirá "información falsa o descontextualizada" en un proceso de "autorregulación".

“Ya empezaron hoy a decir que ‘es censura’. No tiene nada que ver con la censura, es el derecho de las audiencias”, aseguró el pasado martes en Palacio Nacional, al señalar que cada medio deberá publicar su código de ética y nombrar su figura de "Defensor de audiencias".

Mariana Calderón Aramburu, abogada constitucionalista y especializada en derechos humanos y electoral, sostiene que que con los lineamientos, el Gobierno federal está obligando a que los medios de comunicación acoten la información que dan y la acomoden a ciertos beneficios e intereses.

“La tendencia permitiría concluir que lo que van a decir que hay medios que sí hacen bien su trabajo y serán aquellos medios que dan información a fin a los intereses del gobierno. Eso es peligroso en una democracia, no hay nada más peligroso que no poder recibir una pluralidad de noticias y poder elegir qué escuchamos y qué no”, enfatiza.

Por ello, Mendiola explica que en una democracia, al gobierno no le corresponde convertirse en el juez de la información y determinar qué información debe circular y considera que esta medida tiene un objetivo más bien con miras al periodo electoral.

Pareciera que el objetivo es como una mira política para 2030. ¿Qué se va a poder decir y qué no se va a poder decir de las y las candidatas que van a contender? Lo que se busca es que desde el gobierno se controle la información, es algo gravísimo" Sara Mendiola, directora ejecutiva del Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica (CIC Propuesta Cívica).

Estigmatización desde el poder

En el gobierno de Andrés Manuel López Obrador fue constante la estigmatización a los medios de comunicación. Desde principios de su administración, el entonces presidente calificó a los miembros de la prensa de “fifís”, “chayoteros”, “mercenarios”, “conservadores” y “hampa del periodismo”.

Además, en su gobierno incorporó a la conferencia matutina la sección “¿Quién es quién en las mentiras” en junio de 2021, a cargo de Elizabeth García Vilchis, en la que exponía lo que consideraban era fakenews.

En 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exhortó al gobierno a suprimirla al considerar que impulsaba la violencia y estigmatización hacia la prensa en México.

“(Esta) sección continúa siendo un espacio utilizado por el Poder Ejecutivo para estigmatizar y descalificar el trabajo de la prensa", planteó el organismo.

Ana Elizabeth García Vilchi era la encargada de la sección "¿Quién es quién en las mentiras de la semana?" (Foto: Mario Jasso/Cuartoscuro.)

Con el gobierno actual se mantuvo una sección en su conferencia de prensa para abordar los desmentidos llamada “El detector de mentiras”, en la que también se exponen las que a su consideración son noticias falsas.

El 1 de junio pasado, la presidenta anunció que además que habría una nueva conferencia denominada “Derecho de Réplica”, al considerar que los medios de comunicación no publican las réplicas del gobierno federal.